24x30ml, mit Magazin und Abzieh-Etikett – so präsentiert Tastillery die neuen Adventskalender 2024 für verschiedenste Spirituosen. Den Whisky-Adventskalender, der übrigens noch eine Woche lang zum Sonderpreis bestellbar ist, möchten wir Ihnen näher vorstellen.

Hier das, was uns Tastillery als kurze Info dazu übermittelt hat:

Tastillery bringt Whisky-Adventskalender 2024 – bis 8. September zum Sonderpreis

Im neuen Design, mit neuen Inhalten und doch genau wie immer: Jeweils 24 inspirierende Spirituosen und ihre Geschichten warten darauf, von euch entdeckt zu werden.

Wann wird es endlich wieder Advent? Zögert nicht und greift schnell zu, denn der Kalender ist streng limitiert! Sichert euch euer Tasting-Erlebnis jetzt zum Vorbesteller-Sonderpreis von nur 119,90 € statt 149,90 € – Versand nach Deutschland inklusive.

Die Auslieferung der Adventskalender erfolgt ab Mitte Oktober

24 Premium Whiskys aus aller Welt

Der Klassiker. Oft kopiert, niemals erreicht. „24 Tastes of Whisky“ nimmt euch mit auf eine Weltreise, die weit über die Grenzen von Schottland und Irland hinausgeht. Denn das „Wasser des Lebens“ ist inzwischen auf der ganzen Welt zuhause und der Hype ist ungebrochen. Ob Deutschland, Frankreich, Rumänien oder die USA…dank unserer Abziehetiketten habt ihr die Möglichkeit zu raten, aus welchem Land der Malt kommt, den ihr gerade probiert. Wir wetten mit euch: Darauf kommt ihr mehr als einmal nie! Slainte.

DAS DESIGN

Natürlich haben wir nicht nur in die Whiskys selbst, sondern auch das Design wieder mit einem Maximum an Liebe ausgesucht. Es ist farbenfroh, abwechslungsreich und inspirierend – genau wie die surreale, schottisch anmutende Landschaft, die unsere diesjährige Kollektion umschließt und so schon das Öffnen zu einem Erlebnis macht. Die gesamte, aromatische Bandbreite eures Lieblingsgetränks ist hier in fantastischen, fließenden Farben und Formen zu finden.

DIE BOX

Im Inneren unserer hochwertigen Box mit Magnetverschluss, findet ihr zuerst euren persönlichen Reiseführer durch 24 genussvolle Momente. Hier stellen wir Euch alle Whiskys ausführlich vor, inklusive Lagerung und Story, und geben Euch spannende Insights zur Whisky-Herstellung auf den Weg. Platz für Eure ganz persönlichen Tasting Notes zu allen Samples gibt’s natürlich auch. Die Fläschchen selbst sind stilvoll und sicher in festen Schaumstoff eingelassen. Da wackelt und klirrt nichts. Perfekt für den Transport zu euch. Und für die Präsentation in eurer Home Bar!

DIE WHISKY AUSWAHL

Es ist gar nicht so einfach, 24 großartige Whiskys zusammenzustellen, die ein großes Bild ergeben. Für diesen Whisky-Adventskalender haben wir bei Tastillery komplett neue Whiskys gescoutet, wovon zuvor nur wenige in unserem Sortiment zu finden waren. Preislich liegen die vollen Flaschen zwischen 25 und 85 Euro, es ist also alles dabei, was sich das Genießerherz wünscht. Natürlich hatten wir auch eine ganze Menge Spaß bei der Auswahl – das werdet Ihr bestimmt schmecken.

AUS ALLER WELT

Hier geht’s nicht nur um Single Malt. Wir haben versucht, unterschiedliche Arten von Whisky sowie verschiedene Herkunftsländer zu finden, um das Thema in seiner vollen Breite abzudecken: Von traditionsreichen Whisky-Ländern wie Schottland, USA oder Irland bis hin zu Craft-Whiskys aus Frankreich, Dänemark und Rumänien. Insgesamt findet Ihr Whiskys aus 9 verschiedenen Ländern in Eurem neuen Adventskalender – der Wahnsinn, oder?

LASST EUCH ÜBERRASCHEN

Auf den ersten Blick sieht jedes der 24 Fläschchen gleich und doch komplett verschieden aus: Braunes Label und eine Nummer. Wir haben uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen, damit jede einzelne Flasche eine Überraschung bleibt: Die Labels lassen sich abziehen! Immer unten rechts am Label findet Ihr eine Abziehecke, an der Ihr das obere Label lösen könnt. Nun findet Ihr die Bezeichnung des jeweiligen Whiskys darunter. Aber erst, nachdem ihr in bester Blind Tasting Manier verkostet habt. Cool, oder?

BONUS: Mit Gutscheinen für zwei Destillerie-Besuche

Lest ihr etwa immer noch? Jetzt aber schnell, sonst schnappt euch vielleicht jemand das letzte Exemplar unseres heißbegehrten Adventskalenders vor der Nase weg.

Wir freuen uns schon sehr darauf, mit euch anzustoßen und zu genießen!

Hier können Sie den Whisky-Adventskalender bestellen