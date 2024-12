Die Original Stormtrooper, die Sturmtruppen des Imperiums aus dem Star Wars Universum, sind bei der Tastillery gelandet. Ihr Imperial Whisky ist nun online dort erhältlich, mehr in der Info, die wir von der Tastillery erhalten haben:

DIE ORIGINAL STORMTROOPER SIND EXKLUSIV BEI DER TASTILLERY GELANDET

Nach einer langen Reise aus einer weit entfernten Galaxie sind die ikonischen Krieger nun in unserem Spirits-Kosmos angekommen.

Mit den hochwertigen Abfüllungen unter dem offiziellen Label „Original Stormtrooper“ baut die Tastillery Ihr Sortiment an einzigartigen Eigenmarken weiter aus. In eleganten, schwarzen Tonflaschen kommt das aufwändig gestaltete Etikettendesign mit den Sternenkriegern perfekt zur Geltung. Die limitierte Batch #1 dieser neuen Reihe besteht aus ausgesuchten, unterschiedlichen Spirituosen, die in den nächsten Wochen auf den Markt kommen werden. Den Anfang macht der „Empire Gin“, ein kristallklarer Dry Gin, der seit 24.11.24 erworben werden kann und sich bei den Fans bereits zu einem begehrten Sammlerstück entwickelt hat. Ab 6.12.24 ist der „Imperial Whisky“ hier erhältlich: https://tastillery.com/products/original-stormtrooper-imperial-whisky-batch-1

Das Team der Tastillery um Christian Braun freut sich darauf, diese Reihe auszubauen und gemeinsam mit den schwarzweißen Truppen neue Welten zu entdecken. Weitere Abfüllungen und limitierte Sonderausgaben sind bereits in Planung.