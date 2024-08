Zugreisen mit Single Malt der Holyrood Distillery entlang der East Coast Main Line

Ab dieser Woche wird exklusiv an Bord der Züge des Bahnunternehmens Lumo zwischen Edinburgh, Newcastle und London King’s Cross ein Whisky der Holyrood Distillery serviert. Die in Edinburgh ansässige Brennereo kreierte diesen Single Malt als Co-Branding. Am Dienstag hatte er des Lumos Zug um 19:58 von Edinburgh nach London King’s Cross seine Premiere. Vor seiner Abfahrt am Bahnhof Edinburgh Waverley zog er große Menschenmenge an. Denn er war mit einer ganz besonderen ‚Whisky Express‘-Lackierung geschmückt.

Image: Holyrood Distillery via Herald scotland

Die Partnerschaft mit dem Zugbetreiber Lumo kommt für die Holyrood Distillery „nach einem unglaublich erfolgreichen Jahr für die Brennerei“ zustande. Im Oktober 2023 brachte sie ihren ersten Single Malt Arrival auf den Markt, dem noch Embra und Ambir folgten.