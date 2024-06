Holyrood Distillery letztmalig mit einem Private Cask Programme

Die in Edinburgh beheimate Holyrood Distillery bietet in dieser Woche zum fünften und zugleich letzten Mal die Möglichkeit des Kaufes eines Whisky-Fasses an. Zur Auswahl stehen zwei Angebote mit unterschiedlichen Rezepten des New Makes. Das erste Rezept verwendet Golden Promise Heritage Malt. Das Zweite spiegelt die Fassangebote von 2019 und 2020 wider und enthält Spezialmalze, die häufig beim modernen Brauen ihren Einsatz finden. Eine genaue Darstellung der Rezepturen finden Sie online in der Broschur „PRIVATE CASK PROGRAMME 2024“.

Der Preis für ein 250 Liter Refill Sherry Hogshead liegt bei £ 6,000 (ca. 7.100 €), darin enthalten sind unter anderem eine 10-jährige Lagerzeit, eine Versicherung sowie drei Fassproben.