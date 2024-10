Neues bei Kirsch Import: Holyrood Distillery Ambir, Dingle Cónocht An Fómhair und ElsBurn The Journey 12 Jahre

Wie jede Woche kommen interessante neue Whiskys über Kirsch Import nach Deutschland – diesmal sind es ein Lowlander aus Edinburgh, der Holyrood Distillery Ambir, dazu die nächste Ausgabe der Dingle Wheel of the Year-Serie, der Dingle Cónocht An Fómhair (ein Link zu einem Cheat-Sheet für die richtige Aussprache aller Namen der Serie finden Sie untenstehend – ein wenig gälisch herumprahlen darf schon sein), der die Erntesaison zelebriert und der erste ElsBurn The Journey, der ein Altersstatement trägt, nämlich schön gereifte 12 Jahre.

Hier haben wir alle Details über die Neuheiten, die in Kürze im deutschen Fachhandel zu finden sein werden, für Sie zusammengefasst:

Samtig-Süßes aus Spezialmalzen: Ambir ist Holyroods Single-Malt-Dessert

Edinburghs Holyrood Distillery besinnt sich für komplexe Whiskys auf das reiche Brauereierbe ihrer Heimatstadt. Für die geschmackliche Bandbreite ihrer traditionell hergestellten Single Malts baut die Craft-Brennerei auf dieselben Zutaten wie die unendlich vielfältige Bierkategorie: verschiedenste Malz- und Hefesorten.



Sieben süße (Spezial-)Malze und zehn fruchtige Hefen bilden das geschmackliche Fundament der neuesten Abfüllung Ambir. Benannt nach dem schottischen Wort für Bernstein, ist der so unverfälschte wie üppige Ambir der Wahl-Whisky für alle Süßschnäbel. Karamell, Fudge, rote Früchte und Vanille prägen den Charakter des Dessert-Malts. Abgerundet wird dieser in Bourbon- und einem kleiner Anteil Sherryfässern.

Holyrood Distillery Ambir

Single Malt Scotch Whisky



Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels (89,7%), Oloroso Sherry Casks (10,3%)

49,8% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:

Nase: Karamell, cremiges Fudge, Demerara-Zucker, Scottish Tablet (Süßware aus Zucker, Milch und Butter).



Gaumen: Rote Früchte, Vanille, Cornflakes.



Nachklang: Keksartige Noten bei samtiger Textur, Anklänge von Herzhaftem im Finale.

Ein Hoch auf den Herbst: Dingle Cónocht An Fómhair mit Rum-Finish

Wer das volle geschmackliche Panorama der Dingle Distillery erkunden will, wird in der „Wheel of the Year“-Serie der Iren fündig. Vom keltischen Erbe der Dingle-Halbinsel inspiriert, orientieren sich die limitierten Editionen am Rad des Jahres. Die acht Abschnitte dieses antiken Sonnenkalenders zelebriert die Brennerei mit passenden Abfüllungen. Ob Single Malt oder Pot Still Irish Whiskey: Alle erhalten ein individuelles Finish, das Dingle Whiskey in allen Facetten zeigt und sich bei erhöhter Trinkstärke entfaltet.



Mit der achten Abfüllung der Serie, dem Cónocht An Fómhair, ehrt Dingle das gleichnamige Fest zur Herbsttagundnachtgleiche. Der goldene Single Malt ist ein Toast auf die farblichen und geschmacklichen Schattierungen der Jahreszeit. In Bourbonfässern gereift und in Rum Casks veredelt, bringt Cónocht An Fómhair Aromen von frischer Minze, Rhabarber-Crumble und kandierten Äpfeln zu Genießern. Ein Hauch von tropischen Früchten und süßen Rosinen weicht Noten von Honig, Kokos und Haselnüssen, bevor das limitierte Erlebnis mit wunderbar ausgeprägten gewürzten Früchten und warmen Karamellnoten ausklingt.



Eine Bonus-Abfüllung zu Ehren des Zaunkönigtags wird die „Wheel of the Year“-Serie beschließen. Wer bis dahin die richtige Aussprache aller Whiskys meistern will, wird in dieser Übersicht fündig.

Cónocht An Fómhair

Dingle Distillery Irish Single Malt Whiskey

Wheel of the Year Series



Herkunft: Irland

Fasstyp: Bourbon Casks, Rum Casks (Finish)

50,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Frische Minze, mit braunem Zucker bestäubter Rhabarber-Crumble, kandierter Apfel und Puderzucker.



Gaumen: Tropische Früchte, süße Rosinen, Honig, Kokos und Haselnüsse.



Nachklang: Ein angenehmer, geradliniger Abgang mit gewürzten Früchten und warmen Karamellnoten.

12-jährige Whiskyreise: ElsBurn The Journey erstmals mit Age Statement

Fans kennen den Harzer Single Malt The Journey als jährlich neu aufgelegte Edition. Jetzt stellt die Hercynian Distilling Co. ihrem Flaggschiff einen Standard zur Seite – und zwar erstmals mit Age Statement. The Journey 12 y.o. markiert den stolzen Anfang dieser Whiskyreise.



Für die neue Etappe reifte der aus Gersten- und Chocolate-Malz gebrannte Whisky ausschließlich in First Fill Casks, die mit Sherry, Port, Marsala sowie Málaga vorbelegt waren. Statt der für die Jahrgangseditionen üblichen 43% vol. wurde Batch 1 mit idealer Trinkstärke von 46% vol. abgefüllt. Der Effekt: Hochgenuss aus dem höchsten Gebirges Norddeutschlands – dunkler, voller und um ein Vielfaches komplexer.

ElsBurn The Journey 12 y.o.

The Original Hercynian Single Malt Whisky



Abgef. 2024

Herkunft: Deutschland, Harz

Fasstyp: First Fill Sherry, Port, Marsala & Málaga Casks

46% vol.

1.000 Flaschen (insgesamt)

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert