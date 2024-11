Neu bei Kirsch Import: Secrets of Smoke, Edradour & Ballechin, ElsBurn Cosy Winter X & Distillery Edition sowie Rares von The Single Malts of Scotland

Selbstverständlich können wir Ihnen auch an diesem Dienstag die Neuheiten im Portfolio des Importeurs und Distributors Kirsch Import vorstellen. Aus dem Hause Compass Box erreicht die neueste Kreation Secrets of Smoke nun den Handel in Deutschland, in der folgenden Info erfahren Sie zudem die genaue Zusammensetzung des Blended Malt. Drei Abfüllung der Edradour Distillery aus der schottischen Speyside sind nun erhältlich, davon zwei als rauchig/torfige Ballechin. Aus dem Harz kommen die beiden Original Hercynian Single Malt Whiskys ElsBurn Cosy Winter X und ElsBurn 10 y.o. – Distillery Edition Batch 002 2024. Und von Islay und aus einer Lost Distillery stammen die beiden Whisky, die The Single Malts of Scotland abgefüllt hat, und die jetzt über den Fachhandel in Deutschland bezogen werden können.

Hier alle Details und weiteren Infos:

Rauchgeheimnisse von Caol Ila & Co. gelüftet: Compass Box mit neuer Limited Edition

In der Welt getorfter Scotch Malt Whiskys beherrscht in der Regel die Rauchintensität die Debatte. Was dabei oft übersehen wird, ist die getorften Malts eigene und hinter Lagerfeuern verborgene Süße.

Im Laufe der Jahre hat Compass Box mit der Nachreifung von getorften Whiskys in Sherry- und Weinfässern experimentiert. Bei Secrets of Smoke ist es den Whiskymachern gelungen, durch den Einsatz dieser Fässer die rauchige Hülle aufzubrechen und die überraschende Süße im Kern getorfter Whiskys freizusetzen.

Mit Palo Cortado Sherry aromatisierte Fässer unterstreichen dabei die Toffee-Apfel-Eigenschaften des Malt Whiskys von Caol Ila. Refill Red Wine Barrels locken helle Kirschnoten aus den Tiefen von The Peat Monster, Compass Box eigenem Blend aus Islay Malts. Und Marsala Barriques bringen die Aromen von Haferriegeln mit Blaubeeren an die Oberfläche von Laphroaig-Whisky.

Wer auf so hohem Niveau Rauchgeheimnisse lüften will, kann aus insgesamt 9.792 limitierten Flaschen wählen.

Secrets of Smoke

Compass Box Blended Malt Scotch Whisky

Limited Edition

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: The Peat Monster Blended Malt (aus Caol Ila Single Malt, Williamson Single Malt & Highland Malt Blend, 33,9%), Caol Ila Single Malt (33,1%), Ardmore Single Malt (22%), Laphroaig Single Malt (5,7%), Blended Malt Parcel (2,8%), Bowmore Single Malt (2,5%)

Fasstyp: Second Fill Spanish Red Wine Barrel, First Fill Paol Cortado Seasoned Sherry Butt, First Fill Sherry Hogshead, First Fill Marsala Barrique, Recharred Hogsheads, Refill Bourbon Barrel

9.792 Flaschen (insgesamt)

52% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Rauchige Zitrusfrüchte, Mandarinen & Malzbonbons:

Vielfalt von Edradour & Ballechin

So abwechslungsreich wie ihre lange Geschichte (die Brennerei gehörte zum Beispiel einst der New Yorker Mafia) ist auch das Portfolio der Edradour Distillery. Geleitet von Signatory-Vintage-Gründer Andrew Symington, produziert die unabhängige Highland-Destillerie mit Equipment aus dem 19. Jahrhundert handgemachten Premium Single Malt – teils mit vielfältigen Finishes oder aus Malz mit mindestens 50 ppm Rauchanteil.

Aus acht Bourbon Barrels vermählt und fassstark abgefüllt, ist der Edradour 21 y.o. ein herausragendes Beispiel für diese klassische Art der Reifung. Typische Attribute von Edradour reichert er mit weichen Vanille-, Mandarinen- und Kokosnussaromen an.



Der Ballechin 15 y.o. demonstriert dagegen die Harmonie von Torfrauch und Frucht. 26 Monate lang reifte der „heavily peated“ Single Malt in Fässern nach, die zuvor Orangenwein aus der andalusischen Provinz Huelva enthielten. Dieser Likörwein wird mit lokalen Bitterorangen aromatisiert. So treffen rauchige Zitrusfrüchte auf gegrilltes Steinobst und reifen, maritimen Rauch.



Für das neue Batch des Ballechin 18 y.o. kamen neben Bourbon dieses Mal auch Sherry Casks zum Einsatz. Ausgiebig gereift, vermählt der Highlander Torfrauch mit Eichenwürze und stellt mit Malzbonbons, dunklen Früchten und Schokolade eine köstliche Balance her.

Edradour 21 y.o. – Bourbon Barrels

Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch

21 Jahre

Dest.: 2003

Abgef.: 06/09/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Barrels

Fassnr.: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

1.126 Flaschen (insgesamt)

54,3% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ballechin 15 y.o. – Orange Wine Cask – Heavily Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest.: 02/09/2009

Abgef.: 04/09/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Huelva Orange Wine Hogsheads (Finish)

2.430 Flaschen (insgesamt)

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ballechin 18 y.o. – Heavily Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Edition

18 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks

57,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Weihnachten im Glas mit ElsBurn:

Cosy Winter X & Distillery Edition

Zuverlässig wie das Christkind ist er auch dieses Jahr wieder da: der ElsBurn Cosy Winter X – exklusiv für die Kunden von Kirsch Import. Einen Anflug von Kaminfeuer vereint der Winterwhisky mit Gewürzspekulatius und Trockenfrucht, rotem Apfel, Mandarine, Pflaumen sowie Rosine und Schokolade und transportiert so weihnachtliche Genuss-Highlights am Gaumen.

Cosy Winter verströmt Gemütlichkeit – ganz wie der Name verspricht. Für das warme Rotbraun der zehnten Exklusivabfüllung ist eine Kombination aus erstbefüllten PX-Sherry- und Amarone-Fässern verantwortlich. Lagerfeuer-Feeling steuert der „gently woodsmoked“, also leicht rauchige Hercynian Single Malt bei. Der Dram für die kalte Jahreszeit wurde in natürlicher Form – ohne Färbung und Kühlfiltration – sowie in aromatischer Stärke von 53,1% vol. in nur 641 Flaschen gebracht.

Der ElsBurn 10 y.o. ist das neue Batch der Distillery Edition 2024 und setzt die Serie mit stolzem Age Statement fort. Typisch für die beliebte Reihe, reifte er vollständig in First Fill Sherry Casks aus Jerez. So entstand ein üppiges, charakterstarkes Geschmackserlebnis mit Backgewürzen, Rosinen und Mandarinen nebst feinen Vanille- und Karamellnoten.

ElsBurn Cosy Winter X – 2024 Release

The Original Hercynian Single Malt Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

Herkunft: Deutschland

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogsheads, First Fill Amarone Wine Hogsheads

641 Flaschen

53,1% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

ElsBurn 10 y.o. – Distillery Edition Batch 002 2024

The Original Hercynian Single Malt Whisky

10 Jahre

Herkunft: Deutschland, Harz

Fasstyp: First Fill Sherry Casks

1.000 Flaschen (insgesamt)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Single Casks von Islay bis „lost distillery“:

Rare Präsente von The Single Malts of Scotland

Premiumfässer mit schottischem Whisky aufstöbern – das stand schon immer im Mittelpunkt der Elixir Distillers. Seit 2002 veröffentlicht der unabhängige Abfüller diese unter dem Namen The Single Malts of Scotland.



In einer einsamen Bucht im Norden der Insel gelegen, produziert die Bunnahabhain Distillery (zumeist) ungetorften Islay Single Malt – wie den Bunnahabhain 2009/2022. Das maritime Single Cask wurde aus einem Butt in insgesamt 498 Flaschen abgefüllt.

Zu der Reihe herausragender, unverfälschter Vintage Single Malts zählt auch die Serie Director’s Special. Deren Markenzeichen? Die Fässer werden von Sukhinder Singh, dem Kopf der Elixir Distillers und einem der wohl renommiertesten Whiskyhändler weltweit, persönlich ausgewählt.



Die Riege der handverlesenen Raritäten wächst nun mit dem Imperial 34 y.o. um ein seltenes Fundstück aus der 2013 zum Großteil abgerissenen „lost distillery“.

Bunnahabhain 2009/2022

The Single Malts of Scotland Islay Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest.: 28/09/2009

Abgef.: 02/09/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Butt

Fassnr.: 42645

498 Flaschen (insgesamt)

55,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Imperial 34 y.o.

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

Director’s Special

34 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Cask

162 Flaschen (insgesamt)

41,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert