PR: Ab heute täglich „The Daily Dram“ Livestream Programm auf Facebook – mit Whisky, Whiskey, Bourbon und Cocktails

Auch bei Top Spirit in Österreich hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie man in der „kontaktlosen“ Zeit mit Whiskyfreunden in Kontakt bleiben kann. Mit „The Daily Dram“ hat man für die nächsten Tage und Wochen einen Kanal auf Facebook eröffnet, auf dem Fachleute mehr zu den Produkten im Vertrieb von Top Spirit erzählen.

Was man erwarten darf und vor allem, wo man diese Inhalte dann mitverfolgen kann, erzählt die nachfolgende Pressemitteilung. Danach haben wir für Sie noch die whiskyrelevanten Termine herausgefiltert:

„The Daily Dram“: Genießen Sie einen Streifzug durch die facettenreiche Welt exquisiter Spirituosen & Cocktails mit dem Livestream Programm www.facebook.com/thespiritwayoflife täglich um 17.00 Uhr.

Heute startet die tägliche Verkostungsreihe „The Daily Dram“ rund um ausgewählte Spirituosen und Cocktails mit Andreas Trattner, Whisk(e)y & Rum Experte aus dem Hause Top Spirit und renommierten Fachleuten als Gastmoderatoren, die von Montag – Freitag um 17.00 Uhr fesselnde Geschichten über das gepflegte Verkosten erzählen und Tipps zum Genießen und dem „Perfect Serve“ geben. Am Wochenende übernimmt Tom Sipos, einer der bekanntesten Barkeeper Österreichs, um jeweils 17.00 Uhr und mixt sommerliche Cocktails & Klassiker der Barkultur.

Das sagenumwobene Whiskyuniversum hält in seinem Variantenreichtum für jeden Geschmack das passende Dram Malt, Bourbon oder Blended Whisk(e)y parat und macht jeden Schluck zu einem besonderes Erlebnis. Auch für Rum Aficionados und die, die es gerne werden möchten, steht so manches Dram am Verkostungsplan.

Probieren Sie die Vielfalt an schottischem Whisky von Speyside, Islay oder den Lowlands und deren stilistischen Eigenschaften, die charakteristisch für jede Destillerie und deren Master Distiller sind. Whisk(e)y in all seinen Facetten verspricht ganz individuelle, optische und sensorische Genussmomente. Die Geschmacksvielfalt von Whisky reicht vom torfigsten Whisky der Welt, über den bekannten Doublewood, bis hin zu beliebten Kreationen, die durch ihr Cask-Finish berühmt wurden. Die Symbiose traditioneller Produktionstechnik und Handwerkskunst mit modernen Kommunikationskanälen lässt eine neue Erlebniswelt rund um Whisk(e)y und Rum im virtuellen Raum entstehen.

Lassen Sie sich von Andreas Trattner und seinen Freunden zu einer Reise durch führenden Whisk(e)y Destillerien inspirieren – Glas für Glas, je nach Geschmack und finden Sie Ihr „favorite dram“. Teilen Sie diesen genussvollen Moment mit uns auf #thespiritwayoflife und gewinnen Sie 3 Whisky-Pakete im Wert von je € 200,00.

Wir laden Sie herzlich ein mit unseren Experten zu probieren, lernen und experimentieren. Hier finden Sie den Verkostungsplan für die nächsten Wochen (kurzfriste Änderungen vorbehalten), seien Sie dabei und laden Sie Ihre Freunde zu einem gemeinsamen Genusserlebnis ein.

Ab Mitte April können Sie sich auch für von Andreas Trattner geführte Live Tastings auf www.thespiritwayoflife.at anmelden und ein Verkostungspaket (jeweils für 1 Person) auf www.spiritsandco.at bestellen, welches Ihnen per Post innerhalb von einigen Tagen zugestellt wird. More to come ……

VERKOSTUNGSPLAN „THE DAILY DRAM“ und Cocktailkunst für die nächsten 14 Tage: