“Otterly Delicious” – The Caskhound bringt die sechste Abfüllung der Animals of Scotland-Reihe

Mit der neuesten Abfüllung aus der Animals of Scotland-Serie bringt Tilo Schnabel aka The Caskhound einen sechsjährigen Withlaw (Highland Park) mit Sherry-Finish in den Handel. Das “Wappentier” des Bottlings ist diesmal ein Otter.

Mehr darüber hier:

„OTTERLY DELICIOUS“:

THE CASKHOUND sorgt mit der sechsten Abfüllung der ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe für sherrystarke Genussmomente!

Die beliebte ANIMALS OF SCOTLAND-Serie von Tilo Schnabel geht in die nächste Runde. Diesmal sorgt der kreative Kopf hinter THE CASKHOUND mit einem kraftvollen 2017er WHITLAW für sherrystarke Genussmomente. Bekanntermaßen verbergen sich hinter dieser Bezeichnung Single Malts aus der legendären Brennerei HIGHLAND PARK – und auch unser ‚junger Wilder‘ kann seine Herkunft nicht verbergen. Der Orkney Malt genoss seine ersten vier Jahre im klassischen Ex-Bourbon Fass, bevor ein zweitbefülltes Oloroso Sherry Hogshead seine neue Heimat wurde – und ihm eine ordentliche Portion andalusisches Temperament bescherte!

Die Abfüllungen der Reihe ANIMALS OF SCOTLAND begeistern Whisky- & Schottlandfans stets aufs Neue, dank der reizvollen Kombi aus sorgfältig ausgesuchten Einzelfässern und darauf abgestimmten Illustrationen der schottischen Künstlerin Lana Mathieson. Für den charakterstarken WHITLAW stand diesmal Lanas Motiv des ‚Eleganten Otter‘ Pate – ist die amphibische Marderart doch häufig an Orkneys Küste und zahlreichen Gewässern anzutreffen …

Orcadian Spirit meets Andalusian Soul

Dem ikonischen Otter gleich, gleitet der Duft unseres WHITLAW flink über die Nase und erkundet gewandt sein Revier, bevor sich die Fülle seiner Aromen kraftvoll auf Zunge & Gaumen niederlässt. Das Ungestüme der Jugend kann der 6-jährige Whisky zwar nicht leugnen, das 2-jährige Finish im andalusischen Oloroso Sherry Cask hat den Malt aber eindrucksvoll & harmonisch zugleich abgerundet. Auf Highland Park-typische Noten wie würzigen Holzrauch, eine honigartige Süße und aromatisches Heidekraut müssen wir auch hier nicht verzichten, sie sind aber keinesfalls dominant, sondern ziehen sich wie ein feines Band durch die markant-würzige Aromenfülle, die das Sherry Hogshead dem WHITLAW spendierte. Ein Dram mit jugendlicher Kraft und – trotz des Alters – erstaunlicher Tiefe, den es sich zu entdecken lohnt!

„Animals of Scotland“-Collection: WHITLAW

Highland Single Malt Scotch Whisky

6 Jahre alt (2017/2024) • 61,6 % ABV Natural Cask Strength

Refill Bourbon Cask Matured + Finished for 24 months in a Second Fill Oloroso Sherry Hogshead

Auflage 238 Flaschen (0,7 l) à 67,90 Euro (UVP)

Nose: Zu Beginn melden sich ein paar weinartige Noten mit dezenter Säure, danach wird es deutlich sherrylastig mit viel dunkler Süße, Orangen, Datteln, sowie dem Duft von Tabak und Gewürzen; im Anschluss daran zeigen sich Heidekraut, Ginster und eine feine Holzrauchnote, die in angebranntes Karamell und Vanillecreme endet

Palate: Die markante Fassstärke lässt sich nicht verleugnen, verwöhnt aber mit einer komprimierten und beeindruckenden Breitseite von Aromen: die delikate Süße von Sherry, Chilis, Rosinen, Orangenöl, Melasse, ein Potpourri an Gewürzen sowie etwas Bitterschokolade, durch die sich ein delikates Band von Holzrauch zieht, begleitet von Tabaknoten, Vanille, etwas gegrillter Orange und einer angenehmen Nussigkeit

Finish: Mittellang und recht wärmend, dominiert von trockenen Eichennoten, einer feinen Würze, Kakaopulver, einem letzten Hauch von Rauch und etwas Lagerfeuer-Asche

Tip: Gönnen Sie dem WHITLAW durchaus ein paar Tropfen Wasser – sie entlocken dem charakterstarken Orkney Malt so eine Reihe weiterer reizvoller Nuancen und helfen, den Alkohol weniger druckvoll erscheinen zu lassen …

FAZIT: An Otterly delicious Dram that stirs up quite a splash!

Wie alle Bottlings von THE CASKHOUND wurde auch unser Orcadian Gentleman ungefärbt, unfiltriert und in natürlicher Fassstärke abgefüllt. Sie können ihn ab dem 1. August 2024 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern erhalten. Darüber hinaus kündigen sich schon jetzt weitere Abfüllungen der ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe an, die wir Ihnen in Kürze vorstellen werden …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.