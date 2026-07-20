Whisky-Leaks Ulm und Whisky Agents bringen erste Abfüllung unter eigenem Label: Bowmore 13 Jahre – Ex-Bourbon Cask

Ein geradliniger, charakteristischer Bowmore mit 13 Jahren und einer Abfüllung mit 55,4% vol. Alkoholgehalt – dafür haben sich Whisky-Leaks Ulm und Whisky Agents als erste gemeinsame Abfüllung entschieden. Und da er komplett im Bourbonfass gereift wurde, sollte sich das Bowmore-Typische bei ihm auch besonders deutlich zeigen, wenn man den Tasting Notes Glauben schenkt.

Erhältlich ist der Bowmore 13 Jahre – Ex-Bourbon Cask ab sofort in den Shops der beiden Händler – die Links dazu finden Sie ebenso wie die ausführliche Beschreibung unten:

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Erste Abfüllung unter eigenem Label: Bowmore 13 Jahre – Ex-Bourbon Cask

Mit großer Freude präsentieren Whisky-Leaks Ulm und Whisky Agents die absolut erste eigene Whisky-Abfüllung unter einem gemeinsamen Label. Für diesen besonderen Start haben sich die beiden Shops für einen Charakterkopf von Islay entschieden: einen 13 Jahre gereiften Bowmore aus vollständiger Ex-Bourbon-Cask-Reifung, abgefüllt mit kräftigen 55,4 % vol. in der 0,7-Liter-Flasche.

Diese Abfüllung zeigt Bowmore von einer besonders eleganten, präzisen und zugleich ausdrucksstarken Seite. Kein lauter Islay-Monolith, sondern ein fein austarierter Küstenwhisky mit heller Frucht, mineralischer Spannung, zarter Rauchigkeit und bemerkenswerter Finesse. Die vollständige Reifung im Ex-Bourbon-Fass bringt Süße, Struktur und tropische Frucht, während der typische Islay-Charakter stets präsent bleibt.

Tasting Notes

Nase: Zunächst sehr fein und elegant mit einem zarten, fast schwebenden Rauch. Dahinter zeigen sich maritime Mineralität, helle gelbe Tropenfrüchte und eine klare, frische Zitrusnote. Mit etwas Zeit im Glas öffnet sich der Whisky weiter und wirkt präzise, verspielt und vielschichtig – eine Nase mit Spannung statt Lautstärke.

Gaumen: Am Gaumen deutlich kraftvoller als die Nase vermuten lässt. Der Rauch tritt nun markanter hervor, bleibt aber wunderbar fein und eingebunden. Saftige Zitrusfrüchte, gelbe tropische Früchte und eine feine florale Nuance treffen auf eine ausgeprägte Süße. Die Textur ist ölig und dicht, mit Anklängen von Weingummi, reifer Frucht und cremiger Ex-Bourbon-Vanillesüße. Trotz der 55,4 % vol. wirkt der Whisky kontrolliert, lebendig und sehr balanciert.

Abgang: Langanhaltend, süß-fruchtig und zunehmend komplex. Fruchtgelee, helle Zitrusnoten und eine feine, leicht aschige Rauchigkeit bleiben am Gaumen zurück. Der Islay-Charakter ist klar erkennbar, aber nie dominant. Im Nachklang verbinden sich Frucht, Asche und Mineralität zu einem eleganten, finessenreichen Finale.

Fazit: Ein Bowmore mit Charakter, Tiefe und Stil: hellfruchtig, mineralisch, ölig, rauchig und mit beeindruckender Balance. Eine Abfüllung, die Islay-Fans ebenso anspricht wie Liebhaber eleganter, gereifter Ex-Bourbon-Whiskys.

Die Flasche wird heute ab 11 Uhr in den jeweiligen Shops www.whisky-leaks-ulm.de und www.whiskyagents.com zum Preis von 99,90 Euro verfügbar sein.