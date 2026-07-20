Serge verkostet: Burnside und Sideburn

Zwei Malts, die unter dem Namen Burnside und seiner Abwandlung Sideburn in die Flaschen kamen, finden heute einen Platz bei Whiskyfun. Erst Ende Juni erklärte Serge Valentin anlässlich seiner Balvenie/Burnside-Session, was unter einem Burnside zu verstehen ist, und wie diese teaspooned Balvenie Malt Whiskys vermutlich kreiert werden. In dieser Verkostung überzeugt ein 35-jähriger, unabhängig abgefüllter Burnside mit 90 Punkten deutlich. Nicht anders sieht die Bewertung der beiden gleich alten Indie-Malts der heutigen Whiskyfun-Session aus. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Teaspooned Side-Burn 35 yo 1989/2025 (51.1%, Thompson Bros., for Dornoch Castle, refill wood, cask #Bal.001, 333 bottles) 90 Burnside 35 yo 1989/2025 (51.6%, Oxhead Whisky & Lucky Choice, Dram-addicts, hogshead, cask #577, 136 bottles) 90