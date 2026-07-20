Die Whiskydestillerie Haider im österreichischen Waldviertel stellt heute eine neue J.H. Sonderedition vor. Der Single Malt Whisky wurde aus 100 % hell geröstetem Gerstenmalz destilliert, und reifte 13 Jahre in einem gebrauchten Traubenbrandfass. Die Limited Edition ist über den Online-Shop der ältesten Whiskydestillerie Österreichs erhältlich, mehr über die neue Abfüllung können Sie in der folgenden Info erfahren, die wir von der Destillerie Haider erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Eine Abfüllung für Entdecker

Destillerie Haider präsentiert neue J.H. Sonderedition

Manche Whiskys erschließen sich nicht beim ersten Schluck. Sie verlangen Aufmerksamkeit, Geduld und Zeit. Genau dieser

Philosophie folgt die neue Sonderabfüllung von Waldviertler Whisky J.H.

Limitierte Edition Single Malt Whisky, 13 Jahre gereift

Destilliert aus 100 % hell geröstetem Gerstenmalz und 13 Jahre gereift in einem gebrauchten Traubenbrandfass (Traubenbrand „Winesky“, der Destillerie Haider), zeigt diese limitierte Edition eine außergewöhnliche Vielschichtigkeit. Im Glas leuchtet sie in zartem Gold. Die Nase eröffnet zunächst mit medizinischen Noten und intensivem Malz, bevor sich nach und nach Marzipan, warmes Pflaumenmus und feine Tabaknuancen entfalten. Mit etwas Zeit offenbaren sich schließlich Karamell, Vanille, Veilchen, Minze und ein frischer Hauch von Zitronenschale.

Am Gaumen rollen kräftige Malznoten sanft über die Zunge und verbinden sich mit Muskatnuss, Trockenobst und intensiven Zitrusaromen. Der Nachklang beginnt fein mit Honig, Karamell und Toffee, bevor der Whisky seine markante Kraft mit einer nachhaltigen Tabaknote noch einmal eindrucksvoll zeigt.

Es ist ein Whisky, der entdeckt werden möchte. Einer, der nicht laut ist, sondern Tiefe besitzt – mit einer Struktur, die bei jedem Glas neue Facetten preisgibt.

Ein Whisky wie Charles Bukowski

Auch gestalterisch setzt die Sonderabfüllung neue Akzente. Wie bereits bei der im Mai präsentierten Edition DARK RYE MALT J.H. DOUBLEWOOD (Virgin Oak & Portfass) werden die Tasting Notes selbst zum Kunstwerk: Das Etikett formt aus den Aromen ein ausdrucksstarkes Gesicht. Ein Charakterkopf – eigenwillig, kantig und voller Geschichten.

Nicht zufällig erinnert diese Abfüllung an den amerikanischen Schriftsteller Charles Bukowski. Ein Whisky mit Ecken und Kanten, der sich nicht anpasst und gerade dadurch fasziniert. Komplexität, die sich Glas für Glas erschließt.

Ebenso wie ein guter Roman von Charles Bukowski, der sich nicht auf der ersten Seite erschließt. Er fordert Aufmerksamkeit, überrascht mit Brüchen und bleibt lange im Gedächtnis.

Ein Whisky für Menschen, die sich Zeit nehmen – denn manche Charaktere lernt man erst beim zweiten Blick wirklich kennen.

Ein Whisky, der sich nicht anbiedert, sondern entdeckt werden will. Wie eine Figur aus einem Roman von Charles Bukowski:

eigenwillig, unbequem und gerade deshalb faszinierend.

Oder, um es mit Bukowski zu sagen: „Ich habe noch immer einen kleinen Schluck Whisky übrig. Also habe ich auch noch eine Chance.“ Ein Satz, der zu dieser Abfüllung passt – denn jedes Glas eröffnet eine neue Chance, ihren Charakter ein Stück weiter zu entdecken.

Bezugsquelle: shop.waldviertlerwhisky.at