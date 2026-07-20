Ehemalige Jack Daniel’s Cooperage in Alabama schließt

Wie The spirits business berichtet, und sich dabei auf einer bei der Behörde „Workforce Alabama“ eingereichten Meldung gemäß dem WARN-Gesetz (Worker Adjustment and Retraining Notification Act) bezieht, schließt die Independent Stave Company (ISC) ihren Standort in Trinity, Alabama dauerhaft. Aus der Meldung geht hervor, dass das Werk bis zum 14. September geschlossen wird und 71 Arbeitsplätze wegfallen.

Im Februar 2024 erwarb das Unternehmen die ehemalige Jack Daniel’s Cooperage (wir berichteten). Durch den Verkauf, der am 1. Mai 2024 abgeschlossen wurde, kam es auch zum Namenswechsel zur Alabama Cooperage. Zum Zeitpunkt des Kaufs erklärte Brown-Forman, dass die Küferei im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen den Unternehmen weiterhin Fässer an die Jack Daniel’s-Destillerie liefern werde. Doch durch die von Donald Trump verhängten Strafzölle kämpft die amerikanische Whiskey-Industrie mit massiven Umsatzeinbußen. Zudem verbannte Kanada im März 2025 US-Spirituosen aus den Verkaufsregalen. Die Exporte nach Kanada aufgrund der Zölle sind innerhalb von zwölf Monaten um 70 % zurückgegangen. Als eine indirekte Auswirkung dieser Absatzrückgänge sah sich die Independent Stave Company erst im August 2025 dazu gezwungen, 112 Stellen in ihrer Böttcherei in Kentucky zu streichen (wir berichteten).