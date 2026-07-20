Neu bei HaWe Bremen: Ardnahoe Chairmans Selection

Eine neue, besondere Abfüllung der Islay-Brennerei Ardnahoe stellt heute die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft vor: Ardnahoe Chairmans Selection 6 Jahre entstand nach den persönlichen Vorgaben des kürzlich verstorbenen Gründers und Chairman Stewart Laing (wir berichteten). Der Heavily Peated Single Malt reifte in Oloroso Hogsheads, 1st Fill PX Quarter Casks & 1st Fill Bourbon Casks. Jede Flasche enthält einen persönlichen Brief von Stewart Laing, in dem er einen Einblick in die Geschichte von Ardnahoe gibt, und die Entstehung und Philosophie dieser Edition darstellt.

Mehr zur Ardnahoe Chairmans Selection in der Aussendung, die wir von der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

One Off Limited Bottling: Ardnahoe Chairmans Selection 6 Jahre – The Most Heavily Peated Release ever

Entstanden nach den persönlichen Vorgaben des kürzlich verstorbenen Gründers und Chairman Stewart Laing, ist die Chairman’s Selection die bisher torfigste Edition: ein Heavily Peated Single Malt aus den streng limitierten, stark getorften Beständen, die bislang nicht veröffentlicht wurden. Das Ergebnis ist eine kraftvollere Interpretation des unverwechselbaren Ardnahoe Charakters, die zugleich jene Ausgewogenheit, Komplexität und Eleganz bewahrt, für die die Destillerie bekannt ist. Die Idee und Komposition dieser Edition markiert einen emotionalen wie bedeutenden Meilenstein für die Familie Laing, die bereits seit den 1940er-Jahren zu den prägenden Namen der schottischen Whiskyindustrie zählt. Jede Flasche enthält darüber hinaus einen persönlichen Brief von Stewart Laing selbst, der Sammlern einen außergewöhnlichen Einblick in die Geschichte von Ardnahoe sowie die Entstehung und Philosophie dieser besonderen Edition eröffnet.

In Honour of Founder Stewart Laing: Ardnahoe Chairmans Selection 6 Jahre

Reifung in Oloroso Hogsheads, 1st Fill PX Quarter Casks & 1st Fill Bourbon Casks

Die limitierte Edition reift sechs Jahre lang in einer außergewöhnlichen Fasskombination aus Oloroso Sherry Hogsheads, seltenen 1st Fill PX Quarter Casks und 1st Fill Bourbon Casks. Das Heavily Peated Torfprofil sorgt für ein kraftvolles Ardnahoe Raucherlebnis, das den klassischen Islay-Stil mit einer opulenten Sherry-Aromatik verbindet. Die Edition sticht durch ihre intensive Farbe hervor sowie durch eine vielschichtige Aromatik geprägt von der dominierenden Reifung in Oloroso- und PX-Fässern mit fruchtig- süßen Sherrynoten und einer ausgewogenen Würze.