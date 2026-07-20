Glenglassaugh erweitert Portfolio um Glenglassaugh 15 Years Old

Wie erwartet erweitert die Highland-Brennerei Glenglassaugh ihr Portfolio um Glenglassaugh 15 Years Old. Die neue Abfüllung reiht sich neben Portsoy, Sandend und dem Glenglassaugh 12 Years Old in das Kernsortiment der Brennerei ein. Die Neuerscheinung ist mit einem Alkoholgehalt von 46 % abgefüllt. Geschmacklich soll diese zudem an Orangen, gesalzenes Karamell, Manuka-Honig und Kaffee erinnern.

Rachel Barrie, Master Blenderin von Glenglassaugh, sagte über den neuen Single Malt:

“The 15 Years Old is a magnificent natural evolution, showing how our coastal location shapes the lush Glenglassaugh spirit over time. Creating this expression, I was inspired by time spent on the beach at Sandend Bay, while the sun sets over the North Sea. “I’ve layered Pedro Ximénez Sherry and Spanish wine casks to give breathtaking and indulgent depth of flavour. Every sip offers the signature coastal character of Glenglassaugh, enveloped in a luxurious date, orange papaya and chocolate elixir.”

Glenglassaugh 15 Years Old ist ab heute (20. Juli) bei The Whisky Exchange in Großbritannien zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von £85 erhältlich. Anschließend wird das neue Bottling weltweit auf den Markt gebracht. Für Nordamerika ist der Start noch in diesem Monat geplant, für ausgewählte europäische Märkte ab August und für die Region Asien-Pazifik ab September.