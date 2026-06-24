SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Balvenie und Burnside

Zusätzlich zu den beiden Tasting Notes gibt es von Serge heute auch eine Erklärung für den Begriff "teaspooned" am Beispiel Balvenie

In der Verkostung von heute gibt es zwei Whiskys, in denen sich Spirit aus der Destillerie Balvenie befindet: Balvenie und Burnside. Burnside ist ein teaspooned Balvenie, und was „teaspooned“ bedeutet, hat heute Serge sehr treffend in der Einleitung zu seinem Tasting beschrieben – hier die Übersetzung:

Zur Erinnerung: Burnside ist die Bezeichnung für „teaspooned“ Balvenie. Dabei ist der örtliche Bridgeclub für Rentner in Dufftown (oder ist es der Scrabbleclub?) damit beauftragt, einen Teelöffel Glenfiddich oder Kininvie zu einigen tausend Fässern Balvenie hinzuzufügen. Woche für Woche.

Nachdem das geklärt ist, kommen wir zum Tasting selbst: Unsere Tabelle zeigt, dass die Originalabfüllung mit 12 Jahren gegenüber dem unabhängig abgefüllten Burnside einen schweren Stand hat:

AbfüllungPunkte

Balvenie 12 yo 2012/2025 (47.3%, OB, A collection of Curious Casks, Montilla Wine Seasoned Cask)80
Burnside 35 yo 1989/2025 (53%, Archive, barrel, blended malt, cask #2500727, 268 bottles)90
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