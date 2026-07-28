24 Jahre Whiskyfun: Longmorn, Caperdonich und Bowmore
Für das Jubiläums-Tasting wählt Serge Valentin acht Longmorn-Abfüllungen, Angus MacRaild zwei Caperdonich und zwei Bowmore
Happy birthday Whiskyfun!
Am 28. Juli 2002 stellte Serge Valentin erstmals unter der Domain Whiskyfun seine Tasting Notes der weiten Internet-Öffentlichkeit vor. Und auch wenn Serge anlässlich dieses Jubiläums nicht vorhat, einen Rückblick auf die vergangenen vierundzwanzig Jahre zu präsentieren: Interessant fänden wir es schon, welche Abfüllungen die allererste Whiskyfun-Session bildeten, wie sich die damaligen Tasting Notes lasen, und wie die Benotungen ausfielen. Leider startet das Whiskfun-Archiv erst am 1. Februar 2004. Vielleicht bietet das 25-jährige Jubiläum im kommenden Jahr den passende Rahmen, um hier dann nochmal Whiskyfun #1 zu veröffentlichen.
Wir hätten auch erwartet, dass für dieses 24 Jahre Whiskyfun-Jubiläums-Tasting die üblichen Clynelish- oder Brora-Abfüllungen inklusive der dazu gehörenden Verkostungsnotizen und Benotungen präsentiert werden. Doch stattdessen wählt Serge Valentin acht Bottlings der Brennerei Longmorn für ein Vertikal-Tasting. Angus MacRailds Jubiläums-Tasting bilden zwei Caperdonich-Bottlings der Scotch Malt Whisky Society sowie zwei Abfüllungen der Islay-Brennerei Bowmore, alle vier Abfüllungen aus längst vergangenen Zeiten:
Serge Valentin
Abfüllung
Punkte
Longmorn 16 yo 2009/2025 (52.5%, The Duchess, PX hogshead, cask #34)
85
Longmorn 16 yo 2009/2025 (60.8%, Watashi Whisky, Seven Catly Sins – Lust, 1st fill bourbon barrel, cask #336, 120 bottles)
89
Longmorn 15 yo 2008/2024 (56.4%, Archives, for Taiwan, 2nd fill hogshead, cask #1178, 249 bottles)