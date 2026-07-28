24 Jahre Whiskyfun: Longmorn, Caperdonich und Bowmore

Happy birthday Whiskyfun!

Am 28. Juli 2002 stellte Serge Valentin erstmals unter der Domain Whiskyfun seine Tasting Notes der weiten Internet-Öffentlichkeit vor. Und auch wenn Serge anlässlich dieses Jubiläums nicht vorhat, einen Rückblick auf die vergangenen vierundzwanzig Jahre zu präsentieren: Interessant fänden wir es schon, welche Abfüllungen die allererste Whiskyfun-Session bildeten, wie sich die damaligen Tasting Notes lasen, und wie die Benotungen ausfielen. Leider startet das Whiskfun-Archiv erst am 1. Februar 2004. Vielleicht bietet das 25-jährige Jubiläum im kommenden Jahr den passende Rahmen, um hier dann nochmal Whiskyfun #1 zu veröffentlichen.

Wir hätten auch erwartet, dass für dieses 24 Jahre Whiskyfun-Jubiläums-Tasting die üblichen Clynelish- oder Brora-Abfüllungen inklusive der dazu gehörenden Verkostungsnotizen und Benotungen präsentiert werden. Doch stattdessen wählt Serge Valentin acht Bottlings der Brennerei Longmorn für ein Vertikal-Tasting. Angus MacRailds Jubiläums-Tasting bilden zwei Caperdonich-Bottlings der Scotch Malt Whisky Society sowie zwei Abfüllungen der Islay-Brennerei Bowmore, alle vier Abfüllungen aus längst vergangenen Zeiten:

Serge Valentin

Abfüllung Punkte

Longmorn 16 yo 2009/2025 (52.5%, The Duchess, PX hogshead, cask #34) 85 Longmorn 16 yo 2009/2025 (60.8%, Watashi Whisky, Seven Catly Sins – Lust, 1st fill bourbon barrel, cask #336, 120 bottles) 89 Longmorn 15 yo 2008/2024 (56.4%, Archives, for Taiwan, 2nd fill hogshead, cask #1178, 249 bottles) 89 Longmorn 30 yo 1985 (52.3%, Scotch Malt Whisky Society, #7.142, refill bourbon hogshead, ‘Dynamic & Delightful’, 90 bottles, +/-2016) 90 Longmorn 1976/2010 (53.8%, Duncan Piper, Millenium Malts, bourbon, cask #5890, 185 bottles) 84 Longmorn 1974/1996 (58.3%, IC Millar Esq & G Pollard Esq) 91 Longmorn 56 yo 1968/2025 (54.3%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice Heritage Collection, first fill sherry butt, cask #5833, 200 bottles) 94 Longmorn 30 yo 1964/1995 (53.2%, Signatory Vintage, oak cask, cask #51, 208 bottles) 92

Angus MacRaild

Abfüllung Punkte