Große Premiere für Taunusfass auf der InterWhisky

Ihren noch recht neuen Onlineshop Taunusfass stellen heute Agnes und Sascha Maier vor. Die Idee hierzu kam im vergangenen Jahr, bereits jetzt können sie ein Portfolio mit über 400 verschiedenen Produkten vorweisen, welches weiter wachsen wird.

Taunusfass ist zudem Partner des unabhängigen Ab­füller Wilson & Morgan aus Italien, und betreut die Region Hessen. In diesem Jahr nimmt Taunusfass mit den aktuellen Abfüllungen von Wilson & Morgan auf der InterWhisky in Wiesbaden als Aussteller teil.

Mehr zu Taunusfass, und was Sie bei ihrem Auftritt mit Wilson & Morgan auf der InterWhisky vom 20. bis zum 22. November erwartet, in der Aussendung von Taunusfass:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Große Premiere für Taunusfass auf der diesjährigen InterWhisky in Wiesbaden!

Nach einer 20 jährigen Sammlerleidenschaft und unzähligen Raritäten, insbesondere schottische Single Malts in unseren Händen, kam uns 2025 die Idee Taunusfass zu gründen.

Wir haben uns auf neue Abfüllungen aus besonderen Fässern spezialisiert. Dazu gehören auch li­mitierte und hochwertige Produkte die gerade für Genießer und Sammler von großer Bedeutung sind. Ein Großteil des Sortiments setzt sich aus Abfüllungen bekannter, unabhängiger Abfüller zu­sammen.

Durch Geschmacksproben unserer Partner werden wir auch immer wieder überrascht und freuen uns neue, besondere Tropfen in unser Sortiment mit aufnehmen zu können. In knapp 10 Monaten haben wir unser ausgewähltes Portfolio mit über 400 verschiedenen Produkten aufgebaut und es wächst kontinuierlich weiter.

Im Frühjahr diesen Jahres haben wir eine Partnerschaft mit dem renommierten, unabhängigen Ab­füller Wilson & Morgan aus Italien begonnen und bedienen derzeit das aktuelle Sortiment in unse­rem Onlineshop. Darunter auch ein bereits ausverkaufter Bowmore 20 Jahre und der neue Laph­roaig 2014/2026, aus der 100 U.K. Proof Serie, der exklusiv für den deutschen Markt produziert wurde. Eine sehr große Empfehlung unsererseits ist auch einer der sogenannten „Sherry Bombs“ wie den Mannochmore 15 Jahre 2010/2026 Cask Strength 1st fill Sherry Butt Oloroso finish, der aktuell in Deutschland nur bei uns Online erhältlich ist!

Stolz und motiviert nehmen wir in diesem Jahr als Aussteller mit den aktuellen Abfüllungen von Wilson & Morgan auf der InterWhisky in Wiesbaden teil. Geplant ist es zudem einige der brand­neuen Herbst-Abfüllungen, die Ende September in Italien eintreffen, euch persönlich präsentieren zu dürfen. Der Brand Ambassador Armin wird am Freitag und Samstag zusammen mit uns am Stand vor Ort sein und euch zwei sehr interessante Abfüllungen aus dem Wilson & Morgan Sorti­ment in den Whisky-Foren zur Verkostung vorstellen. Als absolutes Highlight planen wir euch mit einer „Private Cask“ Abfüllung aus einer Speyside Destillerie zu überraschen.

Schaut gerne bei uns im Onlineshop vorbei und meldet euch, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt.

Euer Taunusfass-Team Agnes & Sascha

www.taunusfass.de