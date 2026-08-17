The Caskhound präsentiert 15-jährigen Glengoyne mit doppelter andalusischer Handschrift

Das bereits achte Kapitel seiner Reihe True Friends stellt Tilo Schnabel alias The Caskhound am heutigen Morgen vor. Für diese Abfüllung wählte er einen 15 Jahre alten Single Malt der Brennerei Glengoyne aus, der nach seiner 15-jährigen Reifung in einem Refill Sherry Cask abschließend noch acht Monate in einem First Fill Oloroso Sherry Butt verbrachte. Aus diesem Fass konnten 693 Flaschen in Fassstärke mit 55,5 % Vol., ungefärbt und nicht kühlfiltriert abgefüllt werden. Sie sind exklusiv, und somit auch ausschließlich bei den The Caskhound Handelspartnern Whisky.de und DeinWhisky.de erhältlich, und dies einheitlich für 89,90 €.

Hier alle Informationen, Details und die Tasting Notes zu True Friends – Chapter 8: Glengoyne:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

THE CASKHOUND präsentiert einen exklusiven 15-jährigen Glengoyne mit doppelter andalusischer Handschrift

15 Jahre Reifung im Refill Sherry Cask, dann acht Monate Vollgas im erstbefüllten Oloroso Sherry Butt – so hat Tilo Schnabel alias THE CASKHOUND seinen neuen GLENGOYNE auf den „Highland Summer“ eingestimmt. Dieses rare Schmuckstück aus der Reihe TRUE FRIENDS gibt es ab sofort und exklusiv bei unseren Handelspartnern WHISKY.DE und DEINWHISKY.DE – sonst nirgends. Wer zu spät kommt, guckt in die Röhre.

Fürs Labelmotiv hat sich die Künstlerin Lana Mathieson in wahrer TRUE FRIENDS-Manier zwei echte Schwergewichte der schottischen Mythologie ausgeguckt: Nessie und Schottlands Wappentier, das Einhorn, feiern den Sommer, bis die Highlands wackeln. Zwei dicke Freunde in bester Partylaune – genau die Stimmung, die auch im Glas steckt!

GLENGOYNE: ein rarer „Highland Summer“-Dram mit Sherrykick

Unabhängig abgefüllte GLENGOYNE sind nach wie vor eine Seltenheit – die beschauliche Destillerie nördlich der Grenze zwischen Lowlands und Highlands lässt sich nur selten in die Fässer schauen. Die langsamste Destillation der Branche sorgt für einen charaktervollen Spirit, der leicht, malzig und fruchtig startet – und mit guten Sherry Casks regelrecht aufblüht. Nicht umsonst wird die Destillerie am Fuß der Campsie Fells seit jeher für diese Art von Malts besonders geschätzt.

Unsere Abfüllung profitiert besonders vom Doppelspiel der Sherry Fässer: Am Gaumen zeigt sich ein kraftvoller, bestens ausbalancierter Highland Malt, bei dem helle Frucht und Malzsüße auf dunkle Sherryaromen, nussige Würze und elegante Eiche treffen. Das 8-monatige Finish im First Fill Oloroso Butt gibt spürbar Tiefe dazu, ohne dem GLENGOYNE-Charakter die Show zu stehlen – ein vollmundiger Dram mit opulenter Aromatik und nussig-würziger Eleganz, der seinem sommerlichen Motto alle Ehre macht.

TRUE FRIENDS – Chapter 8: GLENGOYNE

Highland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre alt (2011/2026) • 55,5 % ABV Natural Cask Strength

Refill Sherry Cask Matured + Finished for 8 months in a First Fill Oloroso Butt

Auflage 693 Flaschen (0,7 l) à 89,90 Euro (UVP)

Nose: Blütenhonig, Malz und ein Hauch Heu eröffnen, gefolgt von reifen Äpfeln und saftiger Willams-Birne. Dunklere Aromen von Sultaninen, getrockneten Pflaumen und kandierter Orangenschale übernehmen nach und nach das Ruder. Dazu gesellen sich Fudge, Milchschokolade, geröstete Haselnüsse sowie feine Noten von Zimt und Muskat.

Palate: Cremig, dicht und kraftvoll im Antritt. Honigmalz und Butterkaramell treffen auf Steinobst, bevor die dunkleren Sherrynoten die Führung übernehmen: Rosinen, Feigen, Pflaumenkompott und getrocknete Aprikosen. Kandierte Zitrusfrüchte bringen Frische, während Kakao, Walnuss, ein feiner Espresso-Ton sowie Zimt und ein Hauch Ingwer für Tiefe sorgen. Das Oloroso-Finish verleiht dem Whisky eine angenehm würzige, leicht salzig-nussige Seite, ohne den eleganten Destillerie-Charakter zu verdrängen.

Finish: Lang, trocken und ausgewogen. Toffee, dunkle Schokolade und Orangenzeste klingen zusammen mit salziger Süße, Muskat und würziger Eiche nach. Geröstete Mandeln, Walnussschale und ein letzter Kakao sorgen für einen leicht herben, nussigen Ausklang.

Fazit: Ein vollmundiger Glengoyne mit dunkler Fruchttiefe und nussig-würziger Eleganz.

Auch dieser exklusive GLENGOYNE kommt, wie es sich für eine THE CASKHOUND-Abfüllung gehört, in Fassstärke, ungefärbt und nicht kühlfiltriert ins Glas. Sláinte!

THE CASKHOUND | Tilo Schnabel | info@thecaskhound.de | www.thecaskhound.de