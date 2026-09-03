Bald in Deutschland: Glengoyne Scottish Oak 17yo (mit Video)

Die neueste Abfüllung aus der Highland-Brennerei Glengoyne ist der Glengoyne Scottish Oak 17yo – und er wird in absehbarer Zeit auch in Deutschland verfügbar sein, wie wir in Erfahrung gebracht haben.

Was ist der Glengoyne Scottish Oak 17yo? Die Abfüllung reifte zunächst in einer Kombination aus wiederbefüllten Bourbon- und Sherryfässern und wurde anschließend an die zwei Jahre lang in neuen schottischen Eichenfässern (virgin oak) gefinisht.

Die für die Virgin Oak Fässer verwendete schottische Eiche stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kommt aus den Wäldern rund um das Dorf Killearn, nur wenige Kilometer von Glengoyne entfernt. Dieses Holz der schottischen Eiche verleiht dem Whisky laut der Brennerei „zusätzliche Struktur, eine feine Würze und subtile Komplexität, während gleichzeitig der natürliche Fruchtcharakter von Glengoyne erhalten bleibt“.

Die offiziellen Tasting Notes der mit 51,6% vol. Alkoholstärke abgefüllten Edition lesen sich wie folgt:

Nose

Heather honey, lime, stewed pear, raspberries, almond and tropical fruit.

Palate

Toasted oak, fresh fruits, oat and raisin cookies, vanilla, warming ginger and a hint of nutmeg.

Finish

Long and gentle with nuts, vanilla, light tannins and sweet spice.

Das Artwork der Flasche hat man im Stil der schottischen Aquarellisten gehalten – und dazu gibt es auch ein nettes, kurzes Video auf Youtube, das wir Ihnen hier gerne präsentieren:

Wenn die Abfüllung dann tatsächlich in Deutschland ankommt, werden wir Sie natürlich gesondert darüber informieren.