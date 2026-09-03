Als im letzten Jahr Batch #4 des JACK DANIEL’S 10 Year Old Tennessee Whiskey in Deutschland kam, war der Erfolg der Abfüllung so groß, dass man sich seitens Brown-Forman dazu entschloss, auch in diesem Jahr den zehnjährigen Tennessee Whiskey wieder zu uns zu bringen. Und jetzt ist es soweit: der JACK DANIEL’S 10 Year Old Tennessee Whiskey Batch 5 hat Deutschland erreicht und ist ab sofort im gut sortierten Fachhandel und über Online-Shops erhältlich.

Tasting Notes des mit 48,5% vol. abgefüllten Whiskeys, der in Deutschland einen UVP von 119,99 Euro trägt, sowie weitere Infos finden Sie hier:

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Brown-Forman Deutschland präsentiert

JACK DANIEL’S 10 Year Old Tennessee Whiskey Batch 5

Hamburg, 03.09.202C – Mit JACK DANIEL’S 10 Year Old Tennessee Whiskey Batch 5 bringt Brown-Forman die neueste Ausgabe der international geschätzten Age- Statement-Abfüllung der Jack Daniel Distillery nach Deutschland. Die Reihe feierte mit Batch 4 im vergangenen Jahr sehr erfolgreich ihre Premiere auf dem deutschen Markt und wird nun mit der fünften Batch als jährlich erscheinende limitierte Abfüllung fortgeführt. Sie steht für die moderne Whiskey-Kompetenz der Destillerie in Lynchburg, Tennessee, und würdigt gleichzeitig die Geschichte und das Vermächtnis der Marke JACK DANIEL’S.

Seit der Wiedereinführung von Whiskey-Abfüllungen mit Altersangabe vor einigen Jahren hat sich JACK DANIEL’S 10 Year Old zu einer weltweit erwarteten Spezialität entwickelt. Die aktuelle Batch 5 unterstreicht die Bedeutung von Zeit und Erfahrung in der Whiskeyherstellung und zeigt die besondere Tiefe und Komplexität, die nur durch zehn Sommer in Lynchburg entstehen kann.

„Seit wir vor einigen Jahren wieder unsere Whiskey-Abfüllungen mit Altersangabe eingeführt haben, ist es für uns immer bedeutungsvoller geworden, Jack’s Vermächtnis zu würdigen. Mit der Veröffentlichung der fünften Batch unseres JACK DANIEL’S 10 Year Old sind wir stolz zu sehen, wie sehr diese Abfüllung weltweit erwartet wird. Sie bietet die charakteristische Komplexität und Tiefe, die nur zehn Sommer in Lynchburg hervorbringen können“,

sagt Chris Fletcher, Master Distiller der Jack Daniel Distillery.

Zehn Jahre Reifung für ein ausdrucksstarkes Geschmacksprofil

Die zusätzliche Reifezeit bringt ein vielschichtiges Aromaprofil hervor: In der Nase zeigen sich Noten von gekochtem Apfel, Karamell und weicher Eiche. Am Gaumen entfalten sich reichhaltige Nuancen von Melasse, Schokolade und Fassgewürzen, die in einem langen und warmen Abgang ausklingen.

Wie der klassische JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey basiert auch der 10 Year Old auf der charakteristischen Getreidemischung der Destillerie aus 80 % Mais, 12 % gemälzter Gerste und 8 % Roggen. Der Whiskey wird in Lynchburg, Tennessee, destilliert und wie JACK DANIEL’S Old No. 7 Tennessee Whiskey Tropfen für Tropfen durch zehn Fuß Zuckerahorn-Holzkohle gefiltert – ein wesentlicher Bestandteil des traditionellen Herstellungsverfahrens von JACK DANIEL’S. Anschließend reift er einige Zeit in den oberen Etagen des Barrelhouses, wo die besonderen klimatischen Bedingungen die Entwicklung seines charakteristischen Profils prägen.

Limitierte Verfügbarkeit in Deutschland

JACK DANIEL’S 10 Year Old Tennessee Whiskey Batch 5 ist ab sofort über den JACK DANIEL’S Online Shop sowie sukzessive über E-Commerce-Partner und ausgewählte Fachhandelsgeschäfte zum Preis von 119,99 Euro (UVP, 0,7-l-Flasche, 48,5 % Vol.) erhältlich.

Weitere Informationen unter www.jackdaniels.com.