Serge verkostet: Vier von Jura

Die Whiskys von der Insel Jura waren einst die meistgetrunkenen in Großbritannien – und auch heute haben sie dort und hier viele Fans, die den eigenwilligen Charakter dieses Inselwhiskys schätzen. Serge zählt sich dazu und bringt heute Tasting Notes zu vier Abfüllungenn von dort – ein offizielles Bottling und drei von unabhängigen Abfüllern. Alle Wertungen haben eine acht vorne stehen, sodass man behaupten kann, alle vier hätten Serge gut bis sehr gut gefallen.

Hier wieder unsere Tabelle zur Verkostung:

Abfüllung Punkte