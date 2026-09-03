Sierra Madre bringt mit Connor & Riley ihren ersten eigenen Whiskylikör

Der in Hagen ansässige Spirituosen-Importeur Sierra Madre bringt mit Connor & Riley eine neue Eigenmarke – und damit einen neuen Whiskylikör auf den deutschen Markt. Connor & Riley ist mit 31% vol. Alkoholstärke abgefüllt und will mit seinerm augeprägten Karamell-Geschmack easy drinking rerpäsentieren. Die ab September erhältliche 0,7l-Flasche hat einen UVP von 14,99 €.

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Für alle, die Spaß ernst nehmen: Sierra Madre launcht neue Marke Connor & Riley

Die Sierra Madre GmbH bringt mit Connor & Riley ihren ersten eigenen Likör mit Whisky auf den Markt. Mit einem knalligen Design, extravagantem Charakter und „fckng good Caramel“ spricht die Marke alle an, die Lust auf unkomplizierten Genuss haben.

Hagen, September 2026 – Für alle, die Spaß ernst nehmen. Begleitet von diesem Claim launcht der Hagener Spirituosen-Importeur seine neue Eigenmarke. Mit Connor & Riley liefert Sierra Madre eine Antwort auf die steigende Nachfrage nach zugänglichem Genuss, der Spaß macht.

Easy Drinking: So schmeckt Connor & Riley

Connor & Riley bringt zusammen, was man nicht lange erklären muss.

„Wir wollten ein Produkt kreieren, das vom ersten Schluck an Spaß macht. Connor & Riley ist der mutige Sprung ins kalte Wasser und die Einladung, nach Gefühl zu leben. Die Marke bietet unkomplizierten Genuss für Menschen, die das Leben feiern wollen und sich dabei nicht von Regeln oder Konventionen einschränken lassen.“ Leonie Gendries, verantwortliche Brand Managerin bei Sierra Madre

Im Glas hält Connor & Riley, was das Produkt verspricht: Den Geruch prägt eine leichte Süße von Vanille, begleitet durch Karamell und Nougat. Im Geschmack folgt auf diese Süße ebenfalls Vanille, Karamell, Nougat, geröstete Nüsse und Vanille- Puddingaroma. Der Whisky sorgt für Tiefe und eine feine, leicht rauchige Note im Hintergrund, nicht dominant, aber stark genug, um Charakter zu geben. So entsteht ein Likör, der weich einsteigt, rund bleibt und im Finish Haltung zeigt.

Connor & Riley liefert mit 31 % Vol. Easy Drinking mit Charakter und schmeckt pur, auf Eis oder gemixt.

Starke Impulse für Handel und Gastronomie

Das neue Produkt trifft den Nerv der Zeit. Liköre sind stark im Aufwind, besonders moderne Konzepte erfreuen sich breiter Akzeptanz. Durch das auffällige, knallig- orange Design mit den markanten Charakteren Connor & Riley auf dem Etikett sticht die Flasche sofort ins Auge. Das Karamell-Profil spricht nicht nur klassische Whisky-Trinker an, sondern öffnet die Kategorie auch für eine breitere Zielgruppe, die auf der Suche nach etwas Besonderem, aber leicht Trinkbarem ist. Eine begleitende, mutige und humorvolle Kommunikationskampagne, die alltägliche Situationen mit einem Augenzwinkern feiert, unterstützt den Launch im Handel. Connor & Riley ist ab September 2026 in der 0,7-Liter-Flasche zu einer UVP von 14,99 € erhältlich.

Über Sierra Madre

Die Sierra Madre GmbH mit Sitz in Hagen wurde 1995 gegründet und ist ein innovatives Import- und Vertriebsunternehmen für Spirituosen und mexikanische Lebensmittel. Das Portfolio des inhabergeführten Unternehmens beinhaltet mehrere hochwertige und namhafte nationale und internationale Marken, zu denen u. a. Ensō Japanese Whisky, Hayman’s of London, Don Papa Rum, Remedy Rum, Ron Prohibido, La Costeña, Brockmans, Old St. Croix, Speyburn und Finlandia Vodka gehören. Der Erfolg von Sierra Madre basiert auf der Kombination von starken Marken und einem engagierten Team, das mit Know-how, Leidenschaft und Herz das Wachstum vorantreibt.

Verantwortungsvoller Genuss ab 18 Jahren