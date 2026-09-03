The Caskhound bringt „Legends at the Bar“ #5: 16 Jahre Pulteney zwischen kernigem Küstencharakter und dunkler Pinot-Noir-Opulenz

Bei Legends at The Bar sitzt diesmal ein besonderer Gast am Tresen – Tilo Schnabel aka The Caskhound hat mit dem 16 Jahre alten Pulteney einen Wolf aus den schottischen Legenden eingeladen. Wer das für eine dunkle Geschichte hält, der sieht sich wahrscheinlich durch den Whisky bestätigt – er reifte die vollen 16 Jahre in einem First Fill Pinot Noir Hogshead.

Mehr über die neue Abfüllung, die ab heute im Onlineshop von The Caskhound und im gut sortierten Fachhandel erhältlich ist, lesen Sie hier:

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„LEGENDS AT THE BAR“:

16 Jahre Pulteney zwischen kernigem Küstencharakter und dunkler Pinot-Noir-Opulenz

Schottlands Sagenwelt ist bekanntlich reich an beeindruckenden Gestalten – und bei THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel bekommen sie regelmäßig einen Platz am Tresen. Mit seiner Reihe LEGENDS AT THE BAR verbindet der Independent Bottler schottische Folklore mit außergewöhnlichen Single Casks – und der durchaus sympathischen Vorstellung, dass selbst mythische Kreaturen irgendwann einfach nur ihre Ruhe und einen guten Dram wollen …

Im mittlerweile fünften Kapitel der Serie nimmt der geheimnisvolle WULVER Platz an der Bar. Mit Wolfskopf und düsterer Erscheinung gehört er eher zu den Gästen, neben denen man vielleicht nicht unbedingt den letzten freien Barhocker wählt. Völlig zu Unrecht: Der zurückgezogen lebende Einzelgänger aus den Highlands gilt als friedfertig, tiefgründig und überraschend großzügig. Eine raue Erscheinung mit einer unerwartet sanften Seite.

Und genau diesen Gegensatz verkörpert unsere neue Abfüllung, ein 16 Jahre alter PULTENEY, nahezu perfekt: Abgefüllt mit satten, aber erstaunlich zugänglichen 55,2 % Vol., verbrachte der Highland Single Malt seine komplette Reifezeit in einem First Fill Pinot Noir Hogshead. Also kein kurzes Finish für ein bisschen rote Frucht, sondern konsequente Vollreifung – und damit eine ungewöhnliche, aber extrem spannende Begegnung zwischen dem charakterstarken Destillat aus Wick und einem aktiven Rotweinfass.

Pulteney: Zwischen rauer Küste und französischer Finesse

Wer die PULTENEY DISTILLERY hoch oben im einsamen Nordosten Schottlands kennt, denkt unweigerlich an die Hafenstadt Wick, Moorlandschaften, raue Küsten und maritimen Single Malt, kräftig, leicht ölig und mit unverkennbar salzig-zitrischer Küstenkante.

Die lange Vollreifung im erstbefüllten Pinot Noir Fass verschiebt bei unserem PULTENEY die Koordinaten allerdings deutlich. Der Highland Malt zeigt sich üppiger, dunkler und fruchtbetonter als klassische Abfüllungen, dazu würzig und zunehmend trocken. Der Brennerei-Stil tritt einen Schritt zurück, bleibt mit seiner Frische, Struktur und unterschwelligen Salzigkeit aber spürbar.

Der ausdrucksstarke französische Rotwein gibt klar den Ton an, doch darunter bleibt das eigenwillige Küstenkind aus Wick erkennbar. Und damit passt der Malt ziemlich gut zum Wulver: Auf den ersten Blick dunkel und respekteinflößend, dahinter überraschend viel Tiefe und eine sanftere Seite – nur die etwas raue Seele können beide nie ganz verbergen …

Legends at the Bar #5: The Wulver / Pulteney

Highland Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre alt (Distilled: 04.05.2010

Bottled: 10.06.2026)

55,2 % Vol.

Matured in a First Fill Pinot Noir Red Wine Hogshead

Non Chillfiltered • Natural Colour • Natural Cask Strength

UVP: 99,90 Euro / 0,7 l

Nase: Leicht parfümiert, blumig – Jasminblüten und saftige rote Trauben geben den Ton an. Dazwischen blitzt feines Leder auf, fast wie aus einer eleganten Handtasche, dazu Kirschbonbons und Turkish Delight. Zimt und Muskat mischen sich ein, Karamell und getrocknete Feige sorgen für Tiefe. Ein Hauch Umami erdet das Ganze, bevor Eukalyptus die Nase noch mal aufweckt.

Geschmack: Kräftig, crisp, richtig süß direkt zu Beginn – Süßkirsch-Marmelade mit einem Kick Chili. Orangenöl zeigt sich kurz, dann offenbaren sich Früchtebrot, Brombeeren und Pflaumenkonfitüre mit ordentlich Zimt drin. Tannine geben Halt, Kakaopulver und Salzkaramell setzen Kontrapunkte, zum Schluss huscht noch Bergamotte vorbei.

Abgang: Lang, würzig, wird zunehmend trocken. Dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil führt, getrocknete Kirschen und Walnüsse laufen mit. Orangenzesten und kräftige Eichenwürze setzen den Schlussakkord.

Naturbelassen, unfiltriert und ohne Umwege vom Fass in die Flasche – genau so kommt unser PULTENEY zu euch. Ab Donnerstag, 3. September 2026, ist er in unserem Onlineshop und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

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