Compass Box feiert ein Jahrzehnt Transparenz mit neuer 10-jährigen Abfüllung

Compass Box startete vor zehn Jahren seine Kampagne (wir berichteten), deren Thema immer ein zentrales Anliegen des Scotch Whisky Maker war und noch immer ist: Transparenz. Regelmäßig kollidierten die Angaben auf den eigenen Kreationen mit den Vorschriften der Scotch Whisky Association (SWA). Denn diese sehen für die Altersgabe eines Whisky nur das Alter der jüngsten Whisky-Komponente vor. Und nicht, wie es Compass Box beispielsweise bei seinen Abfüllungen Flaming Heart und This Is Not a Luxury Whisky umsetzte, eine offene Darstellung der Bestandteile inklusive ihres jeweiligen Alters (wir berichteten). Das Unternehmen vertritt die Meinung, dass ein Hersteller – wenn ein Blend beispielsweise 10, 15 und 20 Jahre alte Whiskys enthält – in der Lage sein sollte, all diese Informationen als Teil der Rezeptur bekanntgeben zu dürfen – jedoch nicht zu müssen.

Zum zehnjährigen Jubiläum der Kampagne „Scotch Whisky Transparency“ erscheint aus dem Hause Compass Box – selbstverständlich – ein 10 Jahre alter Whisky, der den Spagat zwischen Regeln der SWA und dem eigenen Wunsch nach Transparenz vollzieht. Denn der Blended Malt Compass Box This is a 10-year-old Whisky vereint drei exakt zehn Jahre alte Single Malts:

Clynelish (66,5 % – First-Fill-Bourbon-Fässer)

(66,5 % – First-Fill-Bourbon-Fässer) Ardnamurchan peated (20,2 % – First-Fill-Bourbon-Fässer)

(20,2 % – First-Fill-Bourbon-Fässer) Ardnamurchan unpeated (13,3 % – First-Fill-Bourbon-Fässer)

Anscheinend wurde die Rezeptur kurzfristig noch geändert, denn der Eintrag in die us-amerikanische TTB-Datenbank führt noch einen Anteil von 3,5 % Linkwood Palo Cortado 10 Jahre alte auf, wie wir berichteten.

Anlässlich der Vorstellung erklärte Nishat Gupte, CEO von Compass Box:

“At Compass Box, we have always believed that whisky lovers deserve better. We go further: every component, its age and its origin are disclosed in full, every time. Every whisky in this bottle is exactly 10 years old. So, we call it what it is. This is a 10-Year-Old Whisky is not a statement about the industry; it’s a statement about us: full transparency, no compromises. It’s simply the way we believe whisky should be made and shared.”

Tasting notes laut Bar Magazine

Colour: Light gold, a beautiful ray of morning sunlight.

Nose: Pink Lady apple and rhubarb crumble, with custard, and pineapple upside-down cake.

Palate – texture: Waxy, glossy, transparent.

Palate – flavour: Lemon iced butter biscuits, creamy white chocolate, vanilla panna cotta, soft apricots, nutmeg on sweet oats, and French fancies.

Finish: Lush, buttery pastry, with candied lemon and a hint of charred oak.

Compass Box This is a 10-year-old Whisky, abgefüllt mit 50,5 % Vol., ist auf 3.610 einzeln nummerierte Flaschen limitiert und bei The Whisky Exchange zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von £64/63,70 € erhältlich.