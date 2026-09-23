Scotch Whisky Experience erweitert Sprachangebot

Die Scotch Whisky Experience am Castlehill in der historischen Altstadt von Edinburgh hat ihr Sprachangebot für ihre angebotenen Touren erweitert. Die Nachfrage nach Führungen auf Tschechisch, Hindi sowie europäischem und brasilianischem Portugiesisch war stark angestiegen. Nun kann die Scotch Whisky Experience diese in insgesamt 21 Sprachen anbiete, darunter Japanisch, Koreanisch, Schottisch-Gälisch und – erstmals – Vietnamesisch. Besonders letzteres Angebot stößt nach Angaben der Betreiber bereits auf „unmittelbar großes Interesse bei ankommenden Reisegruppen“.

By Ank Kumar – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98613651

Alle 21 Sprachoptionen – darunter Audiotouren, digitale Sprachführer und Angebote für Barrierefreiheit – stehen ohne Aufpreis auf den vom Veranstalter bereitgestellten Handgeräten zur Verfügung. Auch für gehörlose und schwerhörige Gäste ist gesorgt: Die Scotch Whisky Experience bietet digitale Guides in britischer, amerikanischer und internationaler Gebärdensprache an.

Angela Dineen, operations director der Scotch Whisky Experience, sagte hierzu:

“People do not expect to hear the story of Scotch whisky in their own language, and when they do, it changes the whole visit. Some of the biggest reactions come from our Swedish and Dutch visitors, who tend to have excellent English and simply assume we would not have thought of them.“ “Every language we add tells you something about who is coming to Scotland and why. Brazilian Portuguese is a good example because our collection was gathered by Claive Vidiz in Brazil, so there’s a great connection there for anyone coming from Brazil.”

Nach umfassenden Erweiterungen (über die wir hier berichteten) verfügt die Scotch Whisky Experience heute über eine Whisky-Bar mit Restaurant und einen Souvenirshop. Die Diageo Claive Vidiz Scotch Whisky Collection, die Angela Dineen anspricht, ist in einem eigens errichteten Tresorraum untergebracht. Der in São Paulo geborene Vidiz trug rund 3.384 Whiskyflaschen zusammen, bevor er die Sammlung 2006 an Diageo verkaufte. Seit 2009 ist sie in der Scotch Whisky Experience beheimatet. Und wird dort noch mindestens bis 2029 verbleiben, wie wir berichten durften.