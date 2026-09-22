Cotswolds Distillery veröffentlicht Round Hill Harvest

Die englische Cotswolds Distillery stellt eine weitere Abfüllung ihrer Harvest Edition vor. Jeder Whisky der Serie ist von einem Kunstwerk inspiriert. Für neue Ausgabe fiel die Wahl auf das Gemälde „Near Traitor’s Ford“ des lokalen Künstlers Jeffrey Pratt. Es zeigt jenen Ort, der den CEO und Gründer Dan Szor dazu bewog, nachdem er die Felder mit goldener Gerste in der Nähe seines Hauses gesehen hatte, die Cotswolds Distillery zu gründen.

Für die diesjährige Edition Round Hill Harvest kombinierte whisky maker Alice Pearson Fässer, die zuvor Ahornsirup enthalten hatten, mit „Quarter Casks“ aus der Reifung von getorftem Whisky sowie einem einzelnen Oloroso-Sherry-Hogshead. Die Ahornsirup-Fässer waren etwa viereinhalb Jahre alt und bildeten das Herzstück des Whiskys. Die Fässer mit getorftem Whisky balancierten die „intensive Süße“ des Ahornsirups mit ihren „kräuterigen, eher herzhaften“ Noten aus. Der resultierende Whisky wies laut Pearson allerdings eine „Lücke in der Mitte des Gaumens“ auf. Diese wurde durch das Sherry-Fass geschlossen.

Cotswolds Round Hill Harvest, mit einem Alkoholgehalt von 55 % abgefüllt, ist auf 1.200 Flaschen limitiert und kostet £110. Der Whisky ist ab dem 25. September über die Website der Cotswolds Distillery sowie in deren drei Geschäften erhältlich.