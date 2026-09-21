TTB-Neuheit: Octomore Series 18

Heute Vormittag sprachen wir von weiteren Neuheiten, die wir in der us-amerikanischen TTB-Datenbank entdeckten und zu Beginn dieser Woche vorstellen können. Und präsentierten anschließend mit der Abfüllung Laphroaig Càirdeas Tequila Cask Finish lediglich ein Bottling. Der Grund: Unser zweiter Fund des heutigen Tages benötigt eine intensivere Umsetzung und ausgiebigere Präsentation. Denn während die Bruichladdich Distillery gerade erst ihre Octomore Series 17 präsentierte (die Sie im Übrigen der Preis unseres aktuelles Gewinnspiel ist), tauchen jetzt schon die Label der Octomore Series 18 in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auf. Auch die kommende Serie besteht erneut aus vier Bottlings, die dann im kommenden Jahr erscheinen werden. Hier die Label und Details:
Octomore 18.1
Super Heavily Peated
PPM: 80.0
Distilles 2021
Aged 5 Years
Cask Types: Bourbon / Dechar/Rechar Bourbon
Barley Origin: Scottish Mainland
Barley Variety: Sassy
59,8 % Vol.
Octomore 18.2
Super Heavily Peated
PPM: 80.0
Distilles 2021
Aged 5 Years
Cask Types: Languedoc / Bordeaux
Barley Origin: Scottish Mainland
Barley Variety: Sassy
58,8 % Vol.
Octomore 18.3
Super Heavily Peated
PPM: 309.1
Distilles 2011
Aged 15 Years
Cask Types: Bourbon / Languedoc / European Oak
Barley Origin: Church Field, Octomore Fram, Islay
Barley Variety: Oxbrigde
56,7 % Vol.
Octomore 18.4
Super Heavily Peated
PPM: 156.0
Distilles 2012
Aged 14 Years
Cask Types: Bourbon / American Whisky / Bordeaux / Romanian Virgin Wood
Barley Origin: Scottish Mainland
Barley Variety: Concerto
56,2 % Vol.
|Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.