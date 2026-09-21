TTB-Neuheit: Octomore Series 18

Heute Vormittag sprachen wir von weiteren Neuheiten, die wir in der us-amerikanischen TTB-Datenbank entdeckten und zu Beginn dieser Woche vorstellen können. Und präsentierten anschließend mit der Abfüllung Laphroaig Càirdeas Tequila Cask Finish lediglich ein Bottling. Der Grund: Unser zweiter Fund des heutigen Tages benötigt eine intensivere Umsetzung und ausgiebigere Präsentation. Denn während die Bruichladdich Distillery gerade erst ihre Octomore Series 17 präsentierte (die Sie im Übrigen der Preis unseres aktuelles Gewinnspiel ist), tauchen jetzt schon die Label der Octomore Series 18 in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auf. Auch die kommende Serie besteht erneut aus vier Bottlings, die dann im kommenden Jahr erscheinen werden. Hier die Label und Details:

Super Heavily Peated

PPM: 80.0

Distilles 2021

Aged 5 Years

Cask Types: Bourbon / Dechar/Rechar Bourbon

Barley Origin: Scottish Mainland

Barley Variety: Sassy

59,8 % Vol.

Label:

Super Heavily Peated

PPM: 80.0

Distilles 2021

Aged 5 Years

Cask Types: Languedoc / Bordeaux

Barley Origin: Scottish Mainland

Barley Variety: Sassy

58,8 % Vol.

Label:

Super Heavily Peated

PPM: 309.1

Distilles 2011

Aged 15 Years

Cask Types: Bourbon / Languedoc / European Oak

Barley Origin: Church Field, Octomore Fram, Islay

Barley Variety: Oxbrigde

56,7 % Vol.

Label:

Super Heavily Peated

PPM: 156.0

Distilles 2012

Aged 14 Years

Cask Types: Bourbon / American Whisky / Bordeaux / Romanian Virgin Wood

Barley Origin: Scottish Mainland

Barley Variety: Concerto

56,2 % Vol.

Label: