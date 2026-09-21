TTB-Neuheit: Laphroaig Càirdeas Tequila Cask Finish

Weitere Neuheiten, die wir in der us-amerikanischen TTB-Datenbank entdeckten, können wir Ihnen auch zu Beginn dieser Woche vorstellen. Die Islay-Destillerie Laphroaig wird ihren „Friends Of Laphroaig“ eine weiteren Càirdeas Abfüllung anbieten können. Laphroaig Càirdeas Tequila Cask Finish erscheint als limitiertes Bottling für diesen Freundes-Kreis der Brennerei. Der Single Malt kommt in die Flaschen mit einem Alkoholgehalt von 52,7 % Vol., und dies ohne vorherige Kühlfiltrierung oder Färbung. Seine Geschmacksprofil ist kurz beschrieben mit „Cut Grass • Mint • Spicy Smoke“, die Etiketten sehen so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.