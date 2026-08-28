Gerade noch rechtzeitig in den August schafft es die Cadenhead’s August Collection 2026, die über HaWe Bremen nach Deutschland kommt. Der unabhängige Abfüller aus Campbeltown hat diesmal sechs interessante Whiskys in seinem Line up – darunter auch einen Sherry Enigma 17yo in neuem Flaschendesign. Weiters dabei: Abfüllungen mit Whiskys von Balmenach, Dufftown, Glen Spey, Aultmore und aus Laphroaig.

Was Sie bei ihrem Fachhändler erwartet, lesen Sie hier – ein PDF mit allen Tasting Notes und Daten haben wir für Sie ebenfalls angehängt:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Cadenhead’s August Collection 2026: Laphroaig 10yo & Speyside Sherry Enigma 17yo – neues Flaschendesign

Mit dem August Release präsentiert Cadenhead’s erstmalig die Enigma Reihe in ihrer neuen starken Optik. Das neue Design verleiht den Cadenhead’s Expressionen einen geschärften Auftritt, der die hohe Qualität und Verlässlichkeit des Cadenhead’s Portfolios widerspiegelt, stets nach der Philosophie “it’s what is inside the bottle that counts”.

August Collection 2026: Islay & Speyside Raritäten mit spannenden Fassreifungen: Palo Cortado, Manzanilla, Amontillado & Oloroso Sherry

Mit Ihrem August Release präsentiert Schottlands ältester unabhängige Abfüller Cadenhead’s spannende Fassreifungen weltbekannter Brennereien. Als starkes Highlight dieser Kollektion präsentiert Cadenhead‘s mit dem Laphroaig 10 Jahre eine Rarität von der Whiskyinsel Islay – erstmalig werden die seltenen Laphroaig-Fässer für den deutschen Markt zur Verfügung gestellt. Bekannt ist die Brennerei für seine stark getorften und rauchigen Single Malts, die durch die nahe Lage zum Meer intensive Atlantiknoten erlangen. Der Laphroaig verbrachte seine gesamte Reifezeit in feinsten Bourbon-Fässern und ist die Cadenhead‘s Neuheit für Whiskyenthusiasten und Islay-Fans.

Aus der Speyside stellt Cadenhead’s spannende Fassreifungen mit außergewöhnlichen Finishes vor. Von einer der ältesten Brennereien Schottland‘s erreicht uns mit Balmenach-Glenlivet 15 Jahre eine besondere Reifung mit einem 6 Jahre Palo Cortado Finish seit 2020. Mit Aultmore-Glenlivet 15 Jahre präsentieren wir eine Manzanilla-Reifung, die den typischen fruchtigen und sanften Speyside-Charakter der Destillerie unterstreicht. Neben der Palo Cortado & Manzanilla Reifung bietet Cadenhead’s ein breites Sherry-Spektrum und mit dem Glen Spey-Glenlivet 16 Jahre fruchtige Aromen von roten Beeren, die durch das Finish in Amontillado-Fässern hervorgehoben werden. Auch eine Vollfassreifung in edlen Bourbon-Fässern erreicht uns mit der neuen Kollektion – Dufftown-Glenlivet 16 Jahre.

Speyside Enigma – Fully matured in Oloroso Sherry Casks:

der erste Enigma Release im neuen Flaschendesign. Eine Vollfassreifung in Oloroso Sherry Fässern mit fruchtigen Aromen von Erdbeeren, Blaubeeren und Honig – welche Brennerei könnte hinter diesem Aromenprofil stecken? Bisher wurde diese Brennerei nur einmal in der beliebten Enigma-Reihe von Cadenhead’s vorgestellt..