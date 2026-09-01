Neu bei Kirsch Import: Glengoyne, Tamdhu und Rosebank sowie ein Claxton Trio

Wie wir bereits berichteten, übernimmt Kirsch Import mit dem heutigen Tag den exklusiven Vertrieb für Ian Macleod Distillers in Deutschland. Zum schottischen Whisky-Produzenten gehören die Malt-Destillerien Glengoyne, Tamdhu und Rosebank, diese und und ihr Portfolio werden heute in den Neuheiten von Kirsch Import ausführlich vorgestellt.

Richtig neu sind die drei Bottlings der Brennerei Cameronbridge, Glen Elgin und Glen Spey des unabhängigen Abfüllers Claxton’s, die die heutigen Kirsch Import Neuheiten komplettieren.

Hier alle Details, Einzelheiten und ausführlichen Tasting Notes:

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Ian Macleod Distillers komplett bei Kirsch Import:

Glengoyne, Tamdhu & Rosebank neu im Portfolio

Wir feiern Familienzuwachs: Das gesamte Portfolio von Ian Macleod Distillers ist ab sofort bei uns unter einem Dach vereint. Neben u.a. Smokehead, Edinburgh Gin und Isle of Skye sind mit Glengoyne, Tamdhu und Rosebank nun auch drei etablierte Single-Malt-Destillerien exklusiv über Kirsch Import auf dem deutschen Markt verfügbar. Was das für Sie bedeutet? Ein zentraler Ansprechpartner, gebündelte Bestellungen und noch mehr Markenaktivitäten.

Glengoyne: Geduldiger Highland Single Malt

Seit 1833 setzt Glengoyne auf einen bewusst entschleunigten Whisky-Stil: Die Gerste wird ausschließlich an der Luft getrocknet, die Brennblasen gehören zu den langsamsten Schottlands. Ihr komplexes, fruchtbetontes Destillat lässt die Brennerei in Fässern reifen, die in einem sechsjährigen Prozess gefertigt werden. Die Range wartet mit einer großen Bandbreite auf – vom leichten Glengoyne 10 y.o. mit Aperitif-Stil über den üppigen, marzipanigen Glengoyne 18 y.o. aus insbesondere Oloroso Sherry Casks bis hin zum limitierten Glengoyne 30 y.o. aus reiner Sherryfassreifung.

Glengoyne 10 y.o.

Alkoholgehalt: 40% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: In der Nase entfaltet sich ein lebendiges Zusammenspiel aus knackigen Äpfeln und der warmen, cremigen Süße von goldenem Karamell.

Geschmack: Der Gaumen wird von einer präsenten Malzigkeit eingenommen, die durch eine feine, akzentuierte Torfnote eine besondere Tiefe erfährt.

Nachklang: Das Finale zeigt sich lang anhaltend und lässt die reinen Getreidenoten des Malzes elegant nachklingen.

Geduld ist oft die wichtigste Zutat, wenn ein edles Destillat im Fass seiner Vollendung entgegenruht – und kaum eine Brennerei zelebriert diesen Wert so konsequent wie Glengoyne. Im „Glen of the Geese“, dem Tal der Gänse, entstehen Tropfen, die sich durch eine außergewöhnliche Sanftheit auszeichnen und den Charakter der Highlands in ihrer reinsten, ungetrübten Form einfangen.

Das Handwerk der Langsamkeit im Glen Guin

Die Geschichte dieses Single Malts beginnt mit einem bewussten Verzicht: Bei Glengoyne wird die Gerste ausschließlich an der Luft getrocknet, wodurch das Malz vollkommen frei von Raucharomen bleibt. In den langsamsten Brennblasen Schottlands erhält das Destillat reichlich Kupferkontakt, was die Basis für seinen besonderen Charakter legt. Der Glengoyne 10 Jahre reift anschließend für ein volles Jahrzehnt in einer Kombination aus sorgsam ausgewählten Bourbon- und Sherryfässern. Diese Zeit in der Stille des Tals verleiht dem Whisky nicht nur seine natürliche, goldene Bernsteinfarbe, sondern auch eine bemerkenswerte Struktur, ohne die lebendige Note der Jugend zu verlieren.

Ein Zusammenspiel von Fruchtgarten und feiner Süße

In der Nase präsentiert sich dieser Highland Single Malt mit einer einladenden Aromatik, die sofort an grüne Äpfel und eine dezente Note von süßem Karamell erinnert. Am Gaumen entfaltet sich eine harmonische Balance, die von nussigem Malz und einer honigartigen Süße getragen wird. Die Textur bleibt dabei stets weich und zugänglich. Der Nachklang ist für ein Destillat dieses Alters erstaunlich lang und lässt eine deutliche, saubere Malznote auf der Zunge zurück, die Vorfreude auf den nächsten Schluck bereitet.

Der ideale Begleiter für besondere Momente

Dieser Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die einen unkomplizierten, aber handwerklich tadellosen Dram suchen. Aufgrund seiner milden und fruchtbetonten Art eignet er sich hervorragend als Aperitif vor einem feinen Essen oder als Einstieg in die Welt der schottischen Whiskys. Wir empfehlen den Genuss pur bei Zimmertemperatur, damit sich die feinen Nuancen der 10-jährigen Fassreifung optimal entfalten können. Ein ehrlicher Highland-Klassiker, der zeigt, dass wahre Qualität keine Eile braucht.

Glengoyne 12 y.o.

Alkoholgehalt: 43% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Feiner Blütenhonig und helles Malz harmonieren mit grünen Äpfeln sowie subtilen Kokos- und Zitrusakzenten.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich ein Zusammenspiel aus cremigem Toffee, reifer Orange und einer fein abgestimmten Würze.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich harmonisch mit sanften Sherry-Nuancen und einer edlen Holznote.

Hinter diesem Glengoyne 12 Jahre steht ein Herstellungsprozess, der wenig dem Zufall und viel der Erfahrung überlässt. In einer Welt, die sich immer schneller dreht, setzt diese Destillerie konsequent auf die Tugend der Langsamkeit, um einen Highland Single Malt von bemerkenswerter Reinheit und Eleganz zu erschaffen.

Die Kunst der Entschleunigung in den Highlands

Seit 1833 folgt das Haus Glengoyne dem Grundsatz „Unhurried“. Während die Gerste ausschließlich an der Luft trocknet und somit vollkommen ungetorft bleibt, sorgen die langsamsten Brennblasen Schottlands für einen besonders sanften und esterreichen Brand. Die Reifung erfolgt über zwölf Jahre, wobei die Auswahl der Sherryfässer eine zentrale Rolle spielt – Fässer, deren Vorbereitung allein sechs Jahre in Anspruch nimmt, bevor sie den Charakter der Highlands aufnehmen dürfen.

Ein Zusammenspiel aus hellen Früchten und warmem Karamell

Im Glas präsentiert sich der Malt in einem warmen Goldton, der seine natürliche Herkunft ohne den Einsatz von Farbstoffen unterstreicht. Das Bouquet offenbart eine feine Süße von Kokosnuss und Honig, begleitet von fruchtigen Akzenten grüner Äpfel und subtilen Zitrusnoten. Am Gaumen entfaltet sich eine seidige Textur mit Aromen von Toffee und saftigen Orangen, die im Nachklang harmonisch in sanfte Sherry- und Holznoten übergehen.

Zeitlose Klasse für den bewussten Genuss

Mit seiner angenehmen Trinkstärke von 43 % Vol. ist dieser Single Malt ein idealer Begleiter für gesellige Stunden und eignet sich hervorragend als „Everyday Dram“. Er richtet sich an Genießer, welche die subtile Komplexität eines Whiskys ohne Rauchnote schätzen und Wert auf handwerkliche Präzision legen. Geliefert in einer markanten, vollständig recycelbaren roten Präsentbox, ist dieser Tropfen zudem ein stilvolles Statement für nachhaltigen und qualitätsorientierten Genuss.

Glengoyne 15 y.o.

Alkoholgehalt: 43% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Ein duftiges Bouquet von sonnengetrocknetem Heu und lebendigen Zitrusaromen trifft auf die dezente Floralität der Hagebutte.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich die klassische Fruchtigkeit reifer Äpfel, die harmonisch mit weicher Vanille und einer Prise würzigem Zimt verschmilzt.

Nachklang: Der Nachhall gestaltet sich trocken und elegant, geprägt von den feinen, würzigen Akzenten des Eichenholzes.

Manche Regionen bringen Destillate hervor, die ihre Landschaft förmlich schmecken lassen – bei Glengoyne ist es die Ruhe des „Tals der Wildgänse“, die in jedem Tropfen mitschwingt. Dieser 15-jährige Single Malt ist eine flüssige Hommage an die Handwerkskunst und das langsame Reifen in der Abgeschiedenheit der Highlands. Es ist ein Whisky, der nicht durch Rauch beeindrucken will, sondern durch die reine Eleganz seiner handverlesenen Fässer.

Die Kunst der Langsamkeit im Tal der Wildgänse

Seit 1833 folgt die Destillerie dem Credo „Unhurried“, was sich besonders in der Verarbeitung der gemälzten Gerste zeigt, die ausschließlich an der Luft und niemals über Torffeuer getrocknet wird. Die 15-jährige Reifung findet in einer präzisen Komposition aus Bourbon- und First Fill Sherryfässern statt, die dem Destillat seine charakteristische Komplexität verleihen. Das moderne Design der Verpackung, die mit dem Motiv der Wildgänse verziert ist, unterstreicht zudem das Engagement für Nachhaltigkeit und die Verbundenheit zur Natur des Glens.

Ein Zusammenspiel aus hellen Früchten und feiner Würze

In der Nase entfaltet sich ein einladendes Bouquet von getrocknetem Heu und Hagebutte, das von lebendigen Zitrusaromen begleitet wird. Am Gaumen präsentiert sich der bernsteinfarbene Malt mit einer sanften Süße von reifem Apfel und Vanille, die harmonisch in würzige Noten von Zimt übergeht. Der Nachklang ist weich und trocken, wobei zarte Gewürze und eine dezente Holznote den langen Reifeprozess in europäischer und amerikanischer Eiche würdig abschließen.

Ein Highland-Klassiker für besondere Momente

Mit einem Alkoholgehalt von 43 % Vol. ist dieser Single Malt eine Empfehlung für Kenner, die die reine Fruchtigkeit und handwerkliche Präzision eines ungetorften Whiskys suchen. Da er als Natural Color ohne den Einsatz von Farbstoffen abgefüllt wurde, spiegelt sein Erscheinungsbild die ehrliche Interaktion zwischen Holz und Zeit wider. Er entfaltet sein volles Aroma am besten pur bei Zimmertemperatur, um die feinen Nuancen der Sherry-Aromen vollständig zu ergründen.

Glengoyne 18 y.o.

Alkoholgehalt: 43% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Einladende Fruchtnoten von reifem Apfel und Melone verbinden sich harmonisch mit dem sanften Duft frischer Bananen.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich elegante Nuancen von Marzipan und Walnuss, begleitet von der feinherben Fruchtigkeit reifer Orangen.

Nachklang: Das Finale überzeugt langanhaltend mit einer edlen, trockenen Kakaonote und einer dezenten nussigen Tiefe.

Geduld ist oft die wichtigste Zutat, wenn ein edles Destillat im Fass seiner Vollendung entgegenruht. Im Falle dieses 18-jährigen Highland Single Malts ist die Zeit nicht nur ein Faktor, sondern das eigentliche Geheimnis seiner Tiefe und Eleganz. Es ist ein Tropfen, der dazu einlädt, den Moment zu genießen und sich ganz auf das Handwerk der schottischen Highlands einzulassen.

Die Kunst der Langsamkeit im Herzen der Highlands

Glengoyne ist bekannt für seinen behutsamen Destillationsprozess, der diesem Whisky seine besondere Reinheit verleiht. Die 18-jährige Reifezeit verbrachte dieser Single Malt in erlesenen Oloroso-Sherryfässern, die ihm seine natürliche, bernsteinfarbene Tönung und die charakteristische Komplexität verleihen. Die neue Ausstattung des Jahres 2025 unterstreicht diesen hohen Anspruch mit einem edlen schwarzen Etikett und dem markanten goldenen Emblem, das die Beständigkeit der Brennerei seit 1833 würdigt.

Ein komplexes Spiel aus Frucht und feiner Würze

In der Nase entfaltet sich ein einladendes Bouquet von rotem Apfel, reifer Melone und Banane, das von einer warmen Note von braunem Zucker und Porridge untermalt wird. Am Gaumen präsentiert sich der Malt vollmundig und rund; hier treffen mazerierte Früchte auf die herbe Eleganz von Walnüssen und bittersüßer Orangenmarmelade. Der langanhaltende Nachklang verabschiedet sich mit feinen Nuancen von dunkler Schokolade, Kaffee und karamellisierten Mandeln.

Ein Begleiter für die besonderen Augenblicke

Dieser Glengoyne ist die ideale Empfehlung für Genießer, die einen klassischen, nicht-rauchigen Stil mit deutlichem Sherry-Einfluss schätzen. Er entfaltet seine gesamte Aromenpalette am besten pur bei Zimmertemperatur in einem Nosing-Glas, das die vielschichtigen Düfte konzentriert. Ob als genussvoller Moment am Abend oder als geschätztes Präsent in der hochwertigen, anthrazitfarbenen Box – dieser Highland Single Malt steht für zeitlose Qualität und handwerkliche Perfektion.

Glengoyne 21 y.o.

Sherry Casks

Alkoholgehalt: 43% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Einladende Facetten von reifem Apfel verbinden sich mit der weichen Süße von Karamell und Vanille zu einem feingliedrigen Bouquet. Ein dezenter Sherry-Einfluss verleiht der Nase eine noble Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich intensive Sherry-Noten, die von flüssigem Honig und würzigem Zimt begleitet werden. Geröstete Nüsse und die Struktur von edler Eiche sorgen für ein vollmundiges Erlebnis.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich anhaltend und trocken mit der feinen Bitternote von Zartbitterschokolade. Es verbleiben nussige Nuancen und ein Hauch von würzigem Zimt.

Die Wahl des Fasses entscheidet oft darüber, welchen Weg ein Destillat einschlägt, doch bei diesem Highland Single Malt ist es vor allem die Zeit, die den entscheidenden Charakter formt. In der Stille eines abgelegenen Tals reift ein Whisky heran, der seine Tiefe nicht der Eile, sondern einer fast schon ruhigen Geduld verdankt. Es ist ein flüssiges Plädoyer für die Langsamkeit, das erst nach über zwei Jahrzehnten seine volle Pracht offenbart.

Das Erbe der Langsamkeit und erstklassige Sherry-Reifung

Seit 1833 folgt die Destillerie Glengoyne dem Credo „Unhurried“. Während in der modernen Welt oft Geschwindigkeit zählt, gönnt man dem Spirit hier in den schottischen Highlands die dreifache Zeit in den Brennblasen, um eine außergewöhnliche Reinheit und harmonische Textur zu erzielen. Die Reifung dieses 21-jährigen Klassikers erfolgt ausschließlich in sorgsam ausgewählten First Fill Sherry Casks, die zuvor über Jahre auf ihren Einsatz vorbereitet wurden. Das Ergebnis ist ein Single Malt von natürlicher, satter Bernsteinfarbe, der gänzlich ohne die Zugabe von Farbstoffen auskommt.

Ein herbstliches Bouquet aus Honig, Früchten und Gewürzen

In der Nase entfaltet sich ein elegantes Zusammenspiel aus reifen Äpfeln, cremigem Karamell und einer feinen Sherrynote, die sofort Präsenz zeigt. Am Gaumen offenbart der Whisky eine beeindruckende Struktur von getrockneten Früchten, flüssigem Honig und einer würzigen Prise Zimt, die an einen festlichen Gewürzkuchen erinnert. Das Finish zeigt sich lang und trocken, geprägt von Zartbitterschokolade und einer sanften, perfekt eingebundenen Eichenwürze.

Der vollendete Begleiter für anspruchsvolle Abendstunden

Mit seinen harmonischen 43 % Vol. ist dieser Glengoyne ein Musterbeispiel für Balance und eignet sich hervorragend als klassischer After-Dinner-Dram. Er richtet sich an Kenner, die die subtile Kraft einer reinen Sherryfass-Lagerung ohne den Einfluss von Torfrauch schätzen. In einer gut sortierten Sammlung markiert er den besonderen Moment, den man idealerweise pur bei Zimmertemperatur genießt, um die filigranen handwerklichen Details dieser 21-jährigen Reise vollständig zu erfassen.

Glengoyne 24 y.o.

White Oak

Alkoholgehalt: 47.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein helles Bouquet aus reifen Äpfeln und Zitrone verbindet sich harmonisch mit dem Duft von frischem Gebäck und cremiger Vanille.

Geschmack: Vollmundiger Honig und weiches Karamell treffen am Gaumen auf die lebendige Säure von Limetten und die fruchtige Tiefe einer feinen Marmelade.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit Noten von süßem Toffee und Apfel, dezent abgerundet durch einen Hauch von Zitrone.

Geduld ist in den schottischen Highlands eine Tugend, die sich nicht in Stunden, sondern in Jahrzehnten misst. Wenn ein Destillat über 24 Jahre hinweg die Stille der Lagerhäuser atmet und dabei die Einflüsse sorgsam gewählter Hölzer in sich aufnimmt, entsteht eine Komplexität, die weit über das gewöhnliche Maß hinausreicht.

Die Symbiose aus schottischer Tradition und amerikanischer Eiche

In Dumgoyne wird Zeit als die wichtigste Zutat verstanden, um den ungetorften Charakter der Destillerie zu perfektionieren. Inspiriert von den Weißwangengänsen, die alljährlich aus Nordamerika im Glen eintreffen, kombiniert diese limitierte Edition klassische Ex-Bourbon-Fässer mit frischer Virgin Oak. Glengoyne unterstreicht dabei sein Engagement für die Umwelt durch den Einsatz von 100 % Windenergie und eine vollständig recycelbare Verpackung aus FSC-zertifiziertem Papier.

Ein leuchtendes Geflecht aus Zitrusnoten und cremiger Süße

Im Glas präsentiert sich der Single Malt in einem satten Bernsteinton, der die lange Reifezeit optisch ankündigt. Das Bouquet besticht durch eine elegante Balance aus spritzigen Zitrusnoten, Vanille und dem Duft von frischem Gebäck. Am Gaumen entfaltet sich eine luxuriöse Textur mit Nuancen von Crème brûlée, cremigem Honig und kandierten Zitruszesten, die in einen langen Nachhall von Toffee-Apfel und feiner Eichenwürze übergehen.

Ein glanzvoller Solist für besondere Momente

Mit einer kräftigen Stärke von 47,8 % Vol. und ohne Kältefiltration abgefüllt, bewahrt dieser Whisky seine volle aromatische Integrität. Er ist ein idealer Begleiter für ruhige Abendstunden, in denen man ihn am besten pur und bei Zimmertemperatur genießt, um die Vielschichtigkeit der weißen Eiche vollständig zu erleben. Diese Abfüllung ist eine Empfehlung für Kenner, die eine Brücke zwischen ehrwürdigem Alter und lebendiger Aromatik suchen.

Glengoyne 25 y.o.

Sherry Casks

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein tiefgründiges Bouquet aus dunklen Kirschen, Johannisbeeren und reifen Trauben verschmilzt mit der schweren Süße von braunem Zucker. Elegante Noten von edlem Leder verleihen der Nase eine noble, ausgereifte Komplexität.

Geschmack: Vollmundig und rund präsentieren sich intensive Erdbeeraromen, die von feiner Zimtwürze und markantem Eichenholz harmonisch begleitet werden. Der Körper ist dabei von einer bemerkenswerten aromatischen Tiefe geprägt.

Nachklang: Das langanhaltende und komplexe Finale besticht durch eine feine Lakritznote. Ein subtiler, trocken werdender Ausklang rundet die jahrzehntelange Reifung in den Sherryfässern ab.

Was als reine Gerste beginnt, durchläuft bei Glengoyne einen Prozess, der Geduld zur wichtigsten Zutat macht und die Zeit beinahe stillstehen lässt. Ein Vierteljahrhundert ruhte dieser Highland Single Malt in der Stille des Tals, um jene Tiefe zu entwickeln, die nur durch das langsame Zusammenspiel von Destillat und Holz entstehen kann. Es ist ein flüssiges Zeugnis für die Philosophie der Langsamkeit, das die Essenz der Highlands in sich trägt.

Das Erbe des „Glen of the Geese“ und die Kunst der Langsamkeit

Seit 1833 folgt die Destillerie im „Tal der Gänse“ – gälisch Glen Goin – einer unerschütterlichen Hingabe zur handwerklichen Perfektion. Dieser Single Malt wurde aus sorgsam ausgewählter Gerste destilliert und reifte volle 25 Jahre in speziell für sechs Jahre vorbereiteten Sherryfässern. Die Abfüllung erfolgt in seiner natürlichen, tief bernsteinfarbenen Pracht, die allein aus der Interaktion mit der europäischen Eiche resultiert. Durch den Verzicht auf Kühlfilterung und die Abfüllung mit kräftigen 48 % Vol. bleiben sämtliche ätherischen Öle und die volle Textur des Destillats erhalten.

Ein komplexes Bukett aus dunklen Früchten und edlen Gewürzen

In der Nase entfaltet sich ein opulentes Zusammenspiel aus reifen Trauben, Kirschen und Johannisbeeren, das von warmem braunem Zucker und einer charaktervollen Ledernote unterstrichen wird. Am Gaumen offenbart der Whisky seine ganze Kraft und Eleganz: Würzige Eiche trifft auf die Süße von hausgemachter Erdbeermarmelade und einen Hauch von Zimt. Der außergewöhnlich langanhaltende Nachklang verabschiedet sich mit einer subtilen Lakritzwürze und einer feinen, trockenen Note, die den Gaumen noch lange nach dem letzten Schluck beschäftigt.

Ein besonderer Solist für anspruchsvolle Genießer

Dieser Glengoyne ist eine ausdrückliche Empfehlung für Kenner, welche die Dichte und aromatische Schwere einer reinen Sherryfass-Reifung zu schätzen wissen. Er präsentiert sich am besten pur bei Zimmertemperatur, idealerweise in einem Moment der Ruhe, um die vielschichtigen Nuancen Schicht für Schicht zu ergründen. Die Präsentation in einer massiven, klappbaren Holzkiste mit dem markanten Gänse-Emblem unterstreicht den besonderen Wert dieses Highland-Klassikers und macht ihn zu einem würdigen Mittelpunkt jeder anspruchsvollen Sammlung.

Glengoyne 30 y.o.

Sherry Casks

Batch 2023

Alkoholgehalt: 46.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Tiefe Sherrynoten verbinden sich mit der intensiven Frucht von dunklen Kirschen und reifen Pflaumen zu einem konzentrierten Bouquet.

Geschmack: Ein opulentes Profil von Pflaumenkompott und herber Marmelade wird von zartschmelzender Schokolade sowie einer Würze aus Zimt und schwarzem Pfeffer getragen.

Nachklang: Das Finale ist langanhaltend und lässt Nuancen von Orange harmonisch in eine edle, trockene Eichenwürze übergehen.

Geduld ist oft die wichtigste Zutat, wenn ein edles Destillat im Fass seiner Vollendung entgegenruht, und kaum ein Haus zelebriert diesen Prozess so konsequent wie Glengoyne. Drei Jahrzehnte lang durfte dieser Highland Single Malt in der Stille der Lagerhäuser reifen, um jene Tiefe und Komplexität zu entwickeln, die nur durch das ungestörte Zusammenspiel von Zeit, Holz und Destillat entstehen kann.

Die Kunst der Langsamkeit im Glen of the Geese

Seit 1833 folgt die Destillerie am Fuße der Dumgoyne Hill dem Credo „Unhurried since 1833“. Als schottlands langsamste Destillerie lässt Glengoyne dem New Make Spirit besonders viel Zeit in den kupfernen Brennblasen, was die Basis für seinen weichen, fruchtigen Charakter legt. Für dieses Batch 2023 wurden ausschließlich handverlesene Oloroso-Sherryfässer ausgewählt, in denen der Whisky 30 Jahre lang seine markante, natürliche Farbe und Struktur ausbilden konnte. Mit einer limitierten Auflage von weltweit lediglich 5.448 Flaschen unterstreicht diese Abfüllung den Anspruch, handwerkliche Exzellenz und ökologische Verantwortung – etwa durch die Nutzung von Windenergie und CO2-bindenden Schilfbeeten – zu vereinen.

Ein tiefgründiges Spiel aus Rostbraun und dunkler Frucht

Bereits im Glas offenbart der Whisky eine beeindruckende, rostbraune Farbe, die gänzlich ohne den Zusatz von Farbstoffen auskommt. In der Nase entfaltet sich ein opulentes Bouquet von dunklen Kirschen und reifen Pflaumen, fein unterlegt von einer floralen Leichtigkeit und den typischen, schweren Sherry-Noten. Am Gaumen zeigt sich eine bemerkenswerte Dichte: Süßes Pflaumenkompott und wärmender Zimt treffen auf herbe Marmelade und cremige Schokolade, während eine subtile Prise schwarzer Pfeffer für Struktur sorgt. Der Nachklang ist außergewöhnlich lang und geprägt von der Würze der Eiche sowie der Frische kandierter Orangenschalen.

Ein Moment der Kontemplation

Dieser Single Malt ist eine Empfehlung für jene Augenblicke, in denen die Zeit für einen Moment stillstehen darf. Mit einem Alkoholgehalt von 46,8 % Vol. ist er präzise eingestellt, um seine volle aromatische Kraft auch ohne die Zugabe von Wasser zu entfalten. Er ist ein klassischer Digestif, der am besten pur bei Zimmertemperatur genossen wird, um die feinen Nuancen der 30-jährigen Reife vollständig zu erfassen. Die Präsentation in einer hochwertigen Eichenholz-Box mit goldenen Details macht ihn zudem zu einem begehrten Objekt für Sammler, die die Verbindung aus traditioneller Handwerkskunst und moderner Nachhaltigkeit schätzen.

Tamdhu: Speyside-Eleganz aus Sherryfässern

Bei Tamdhu dreht sich alles um Sherryfässer: Als einziger in Schottland reift der Speyside Single Malt ausschließlich in Oloroso Sherry Casks, die eigens in Jerez aus europäischer und amerikanischer Eiche für Tamdhu angefertigt werden. Das Resultat: Kraft in natürlicher Farbe und Geschmack. Sherry-Fans glücklich machen war nie so einfach wie etwa mit dem weichen Tamdhu 12 y.o. für Purgenuss oder Highballs, dem luxuriös dunklen Tamdhu 18 y.o. oder dem jährlich neu aufgelegten Tamdhu Cigar Malt, der Weihnachten ins Glas holt.

Tamdhu 12 y.o.

Alkoholgehalt: 43% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Ein voluminöses Sherry-Bouquet verschmilzt mit fruchtiger Marmelade und süßen Trauben zu einem fülligen Erlebnis. Würziges Zimtgebäck und milde Walnussnoten verleihen der Nase eine einladende Tiefe.

Geschmack: Eine seidige Textur trägt Nuancen von reifen Kirschen, Pflaumen und Erdbeeren, die in die Süße von braunem Zucker eingebettet sind. Die markante Sherry-Tiefe harmoniert dabei elegant mit feinem Malzgebäck und reifer Banane.

Nachklang: Das Finale zeigt sich ausbalanciert mit würzigen Noten und der konzentrierten Fruchtigkeit getrockneter Beeren. Ein sanfter Nachhall von traditionellem Karamellkonfekt rundet den langanhaltenden Abschluss ab.

Single Malts dieser Machart richten sich an Genießer, die eine tiefe aromatische Verbindung zwischen Destillat und Holz zu schätzen wissen. Der Tamdhu 12 Jahre ist ein Paradebeispiel für die Eleganz der Speyside, gepaart mit einer konsequenten Reifung, die keine Kompromisse eingeht und die Sorgfalt der Brennmeister widerspiegelt.

Eine Hommage an die Sherry-Tradition der Speyside

Seit der Gründung im Jahr 1897 verfolgt die Tamdhu-Destillerie eine klare Philosophie: Die exklusive Reifung in Sherry Oak Casks. Dieser 12-jährige Single Malt verbringt seine gesamte Reifezeit in diesen kostbaren Fässern, was ihm nicht nur seine natürliche, tiefgoldene Bernsteinfarbe verleiht, sondern auch eine beeindruckende Tiefe. Die Präsentation in der markanten Flasche und der edlen, schwarz-goldenen Umverpackung unterstreicht den hohen handwerklichen Anspruch, den die Brennerei an ihre Core Range stellt.

Ein Wechselspiel aus Frucht und winterlicher Würze

In der Nase entfaltet sich ein vielschichtiges Bouquet von frisch glasierten Zimtschnecken, Walnuss und einer fruchtigen Basis aus roter Marmelade und süßen Trauben. Am Gaumen offenbart der Whisky eine mundfüllende Textur, die Noten von reifen Kirschen, Pflaumen und Erdbeeren mit der Tiefe von Muscovado-Zucker vereint. Der Nachklang ist lang und ausgewogen, geprägt von herben Kakaonoten und einer feinen Würze, die an Nelken und weichen Ingwer erinnert.

Ein charakterstarker Ankerpunkt für die Hausbar

Dieser Tamdhu ist eine ausdrückliche Empfehlung für Kenner, die das vollmundige Profil einer Sherry-Reifung suchen, ohne auf die typische Finesse der gemaelzten Gerste zu verzichten. Er eignet sich hervorragend für den puren Genuss bei Zimmertemperatur, um die volle Bandbreite der Aromen zu erleben. Wer die Stilistik von Destillerien wie GlenDronach oder Aberlour schätzt, wird in diesem 12-jährigen Single Malt einen verlässlichen und handwerklich tadellosen Begleiter finden.

Tamdhu 15 y.o.

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Ananas verbindet sich in der Nase mit dem markanten Profil würziger Eiche. Der Einfluss der Oloroso-Sherryfässer verleiht dem Bukett eine dichte, aromatische Struktur.

Geschmack: Am Gaumen zeigen sich Nuancen von getrockneten Aprikosen, die von einer feinen Zimtwürze und edlem Zedernholz begleitet werden. Der Malt präsentiert sich vollmundig und mit einer vielschichtigen Tiefe.

Nachklang: Das Finale ist geprägt von dunkler Schokolade und röstigen Walnüssen. Ein langanhaltender Hauch von Nelke rundet den Eindruck würzig und ausgewogen ab.

In einer gut sortierten Hausbar verdient dieser Tamdhu 15 Jahre einen festen Platz, denn er verkörpert die vollendete Symbiose aus Zeit und erstklassigem Holz. Es ist ein Tropfen, der die Geduld der Reifung und die tiefe Verbindung zur spanischen Fasskultur in jedem Glas erlebbar macht.

Tradition und die Kunst der Sherry-Reifung

Die Destillerie Tamdhu, 1897 am Ufer des Spey gegründet, verschreibt sich seit ihren Anfängen einer kompromisslosen Qualität bei der Fassauswahl. Dieser Single Malt reifte volle 15 Jahre ausschließlich in feinsten Oloroso-Sherryfässern aus Spanien, eine Tradition, die das Haus seit 1898 pflegt. Um die volle Textur und die natürliche, tief kupferne Bernsteinfarbe zu bewahren, wurde der Whisky nicht kältefiltriert und ohne den Zusatz von Farbstoffen mit einem Alkoholgehalt von 46,0 % vol. abgefüllt.

Ein komplexes Spiel aus Frucht und edler Würze

Das Bouquet eröffnet ein aromatisches Zusammenspiel aus gegrillter Ananas, Orangenzeste und gerösteter Eiche. Am Gaumen entfaltet sich eine ölige Struktur mit intensiven Noten von Trockenfrüchten, getrockneten Aprikosen und einer würzigen Note aus Zimt und Nelken. Der Nachklang ist langanhaltend und elegant, geprägt von dunkler Schokolade, gerösteten Walnüssen und einem feinen Hauch von Zeder.

Ein Statement für den anspruchsvollen Genießer

Dieser Tamdhu ist eine ausdrückliche Empfehlung für Liebhaber charakterstarker Sherry-Abfüllungen, die Tiefe und handwerkliche Präzision suchen. In seiner markanten Flasche mit dem hexagonalen, dunkelblauen Etikett und der passenden Präsentationsbox ist er zudem ein ästhetischer Blickfang. Verkosten Sie diesen Speyside Single Malt am besten pur bei Zimmertemperatur, um die vielschichtigen Nuancen der 15-jährigen Reifezeit vollständig zu entdecken.

Tamdhu 18 y.o.

Alkoholgehalt: 46.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Kirschen und Pflaumen gehen eine Liaison mit flüssigem Honig und feinster Schokolade ein. Eine zarte Nuance von Zitrone verleiht dem Bouquet eine subtile, lebendige Note.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich die angenehme Wärme von frisch gebackenem Apfelkuchen. Eine elegante Würze von Zimt untermalt die reiche Textur und verleiht ein vielschichtiges Geschmacksprofil.

Nachklang: Der Abgang überzeugt mit der Beständigkeit dunkler Datteln und Pflaumen. Ein prägnanter Sherry-Charakter hinterlässt einen bleibenden, edlen Eindruck.

Es gibt Abfüllungen, die sofort eine Geschichte von Geduld und meisterhafter Fassauswahl erzählen – dieser Tamdhu 18 Jahre gehört zweifellos dazu. Als Meilenstein zum 125-jährigen Bestehen der Destillerie fängt er die Essenz einer langen Reifung in edlem Holz ein und präsentiert sich als tiefgründiger Vertreter seiner Art.

Tradition und die Kunst der Sherry-Reifung

Seit der Gründung im Jahr 1897 verschreibt sich die Brennerei Tamdhu fast ausschließlich der Reifung in erstklassigen Sherryfässern. Dieser Single Malt verbrachte 18 Jahre in Oloroso-Sherry-Fässern aus amerikanischer und europäischer Eiche, was ihm seine charakteristische, tiefe Bernsteinfarbe verleiht. Abgefüllt mit einem Alkoholgehalt von 46,8 % Vol., verzichtet die Destillerie konsequent auf Kühlfiltrierung und Farbstoffe, um die volle Textur und die Ester der Destillate aus dem Jahr 2003 zu bewahren.

Ein komplexes Spiel aus Frucht und Gebäck

In der Nase entfaltet sich ein üppiges Bouquet von dunklen Kirschen und Pflaumen, das von feinen Zitrusnoten und nussiger Milchschokolade elegant ausbalanciert wird. Am Gaumen zeigt sich der Whisky vollmundig mit Nuancen von ofenfrischem Apfelkuchen und Zimt, ergänzt durch die natürliche Süße von Rosinen und Honig. Der Nachklang bleibt lange präsent und verabschiedet sich mit der würzigen Tiefe des Sherrys und Anklängen von Datteln.

Ein Festmoment für Kenner der Speyside

Diese limitierte Edition richtet sich an Liebhaber charakterstarker Speyside-Whiskys, die eine harmonische Verbindung von Würze und schwerer Frucht suchen. Die elegante Präsentation in der schwarzen Box mit Goldakzenten unterstreicht den besonderen Anspruch dieser Abfüllung. Genießen Sie diesen Tropfen am besten bei Raumtemperatur, um die vielschichtige Entwicklung der Aromen im Glas in aller Ruhe zu verfolgen.

Tamdhu 21 y.o.

Alkoholgehalt: 47.5% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Den Auftakt bilden reife Sultaninen und edle Zartbitterschokolade, untermalt von sanften Hafernoten und einer Prise Zimt.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich ein harmonisches Spiel aus feiner Orangenschale und der charaktervollen Würze lang gereifter Sherryeiche.

Nachklang: Das langanhaltende Finish besticht durch das prägnante Wechselspiel aus tiefgründigem Eichenholz und dem würzigen Aroma der Gewürznelke.

Geduld ist oft die wichtigste Zutat, wenn ein edles Destillat über zwei Jahrzehnte im Fass seiner Vollendung entgegenruht. Der Tamdhu 21 Jahre ist ein solches Monument der Zeit, das die tiefe Verbindung zwischen schottischer Destillierkunst und spanischer Eiche in einem leuchtenden Bernsteinton zelebriert. Es ist ein Whisky, der nicht einfach nur genossen, sondern in seiner ganzen Tiefe erkundet werden möchte.

Die Kunst der Sherry-Reifung in der Speyside

Seit der Gründung im Jahr 1898 folgt die Destillerie Tamdhu einer kompromisslosen Philosophie, die den Charakter ihrer Brände maßgeblich prägt. Dieser Single Malt reifte volle 21 Jahre ausschließlich in erstklassigen Oloroso-Sherryfässern aus spanischer Eiche, was ihm seine natürliche Farbtiefe und besondere Komplexität verleiht. Abgefüllt als Special Batch Limited Release mit 47,5 % vol., verzichtet Tamdhu bewusst auf Kältefiltration, um die volle Textur und das authentische Profil der gemälzten Gerste zu bewahren.

Ein vielschichtiges Bukett aus dunkler Frucht und Gewürzen

In der Nase entfaltet sich ein elegantes Zusammenspiel aus getoasteter Sherryeiche, feiner Zartbitterschokolade und zimtigen Hafernoten, untermalt von der Süße reifer Sultaninen. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky vollmundig wie ein saftiger Früchtekuchen, wobei kandierte Orangenschale und eine sanfte Eichenwürze für Struktur sorgen. Der langanhaltende Nachklang verabschiedet sich mit würzigen Akzenten von Gewürznelken und getrockneten Früchten, die noch lange am Gaumen verweilen.

Ein Begleiter für die besonderen Momente

Dieser 21-jährige Speyside-Klassiker ist eine Empfehlung für Kenner, die die tiefe aromatische Prägung durch Sherryholz schätzen. Dank seiner Intensität und Komplexität genießt man ihn am besten pur und bei Zimmertemperatur in einem Nosing-Glas, um die Entwicklung der Aromen über die Zeit zu beobachten. Die stilvolle Präsentation in einer dunkelgrünen Box mit goldenen geometrischen Mustern macht diesen Single Malt zudem zu einem geschätzten Objekt für Liebhaber limitierter Editionen.

Tamdhu Cigar Malt – Batch 4

Sherry Oak Casks

Tasting Notes

Aroma: Facettenreiches Sherry-Holz verbindet sich mit der würzigen Süße von warmem Ingwer-Pudding und einem Hauch dunkler Kirsche.

Geschmack: Das Mundgefühl präsentiert klassische Crème Brûlée und in Sherry getränkten Pflaumen-Crumble, begleitet von feiner Feige und herbem Kakao.

Nachklang: Das Finale zeigt sich anhaltend mit Noten von reifer Aprikose und gerösteten Mandeln, die in einem Akzent von süßer Honigwabe ausklingen.

Ein Blick auf die tiefen Bernsteintöne und die elegante Präsentation offenbart sofort, dass hier ein Destillat von besonderer Intensität auf seine Entdeckung wartet. In der Welt der Speyside-Whiskys nimmt dieser Tropfen eine Sonderstellung ein, da er die Brücke zwischen kraftvoller Struktur und der feinen Süße europäischer Eiche schlägt.

Die Meisterschaft der First Fill Sherry Casks

Seit 1897 verschreibt sich die Destillerie Tamdhu der Kunst der Sherry-Reifungen im Herzen der Speyside. Für diesen Cigar Malt – Batch 4 – wurden ausschließlich First Fill European Oak Sherry Casks ausgewählt, die dem Single Malt seine charakteristische Tiefe und die dunkle Farbe verleihen. Mit einer beachtlichen Stärke von 53,8 % Vol. abgefüllt, verzichtet die Destillerie konsequent auf Kühlfiltration und künstliche Farbstoffe, um die reine Seele der gemaelzten Gerste und den Einfluss der Oloroso-Fässer zu bewahren.

Ein Wechselspiel aus Crème Brûlée und dunklen Früchten

Das Bouquet eröffnet mit Noten von warmem Ingwer-Pudding und würzigem Eichenholz, das tief in Sherry getränkt scheint. Am Gaumen entfaltet sich zunächst eine samtige Süße von Crème Brûlée, bevor sie in die fruchtige Üppigkeit eines Pflaumen-Crumble und Nuancen von Feigen übergeht. Der Nachklang bleibt außergewöhnlich lange präsent und verabschiedet sich mit komplexen Aromen von getrockneten Aprikosen, gerösteten Mandeln und einem Hauch von Kastanienhonig.

Der ideale Begleiter für besondere Momente

Dieser Single Malt wurde gezielt kuratiert, um neben einer hochwertigen Zigarre zu bestehen, ohne von deren Rauch überlagert zu werden. Er präsentiert sich in einer markanten Box aus Naturholz, die den handwerklichen Anspruch unterstreicht und ihn zu einer Empfehlung für anspruchsvolle Kenner macht. Wir empfehlen den Genuss pur oder mit wenigen Tropfen Wasser, um die vielschichtigen Sherry-Aromen dieser limitierten Edition in ihrer ganzen Breite zu erkunden.

Tamdhu Distinction

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein einladendes Bouquet von ofenwarmem Apfelkuchen und feiner Vanille, begleitet von der Süße reifer Kirschen. Ein Hauch von Zimt verbindet sich harmonisch mit spritzigen Zitrusfrüchten und einer dezenten Nuance Minze.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine reiche Textur von dunklen Pflaumen und herber Schokolade, die von der würzigen Note amerikanischer Eiche getragen wird. Eine lebendige Note von Stachelbeeren rundet das Mundgefühl elegant ab.

Nachklang: Das Finale bleibt fruchtbetont und geschmeidig, geprägt von einem anhaltenden Wechselspiel zwischen süßen Fruchtnoten und feinen schokoladigen Nuancen.

Wahre Genusskultur zeigt sich oft in der bewussten Wahl von Abfüllungen, die handwerkliche Präzision über kurzlebige Trends stellen. Der Tamdhu Distinction aus der Serie Quercus Alba ist eine solche Entdeckung, die das feinsinnige Zusammenspiel von schottischer Destillierkunst und einer ganz spezifischen Fassreife zelebriert.

Die Symbiose aus Speyside-Tradition und amerikanischer Eiche

Seit der Gründung im Jahr 1897 verschreibt sich die Brennerei Tamdhu der kompromisslosen Reifung in Sherryfässern. Für dieses „Distinction Release 01“ wählte das Haus ausschließlich First Fill Sherryfässer aus amerikanischer Weißiche (Quercus Alba). Diese besondere Holzart, die zuvor mit Oloroso-Sherry gesättigt wurde, verleiht dem Speyside Single Malt eine cremige Textur und eine spezifische Aromatik, die ihn deutlich von der klassischen europäischen Eiche abhebt.

Ein Bouquet von winterlicher Note und fruchtiger Finesse

In der Nase entfaltet sich das Bild einer frisch gebackenen Zimtschnecke, begleitet von cremiger Vanillesauce, Honig und warmem Apfelkuchen. Am Gaumen zeigt sich der Whisky mit einer kräftigen Struktur, die Aromen von würzigem Pflaumenmus, herber Schokolade und reifen Kirschen intensiv trägt. Ein Hauch von Minze und spritziger Stachelbeere sorgt für eine elegante Balance, bevor der Nachklang mit Akazienhonig und einem Hauch Eiche sanft ausklingt.

Ein Statement für Liebhaber charakterstarker Sherry-Whiskys

Dieser Single Malt ist eine Empfehlung für Kenner, welche die Intensität einer unverfälschten Reifung ohne Kältefiltration und Farbstoffe schätzen. Dank der idealen Trinkstärke von 48% Vol. entfaltet er seine volle Komplexität am besten pur im Nosing-Glas bei Zimmertemperatur. Die edle Präsentation in der tiefschwarzen Box mit goldenen Details und dem Sichtfenster spiegelt den hochwertigen Charakter dieses Speyside Single Malt Whiskys wider.

Rosebank: Revival einer Legende

Die 1840 gegründete Lowland-Destillerie wurde nach jahrzehntelanger Schließung von Ian Macleod Distillers gerettet. Erst 2023 startete die Neuproduktion ihres ungetorften, dreifach destillierten Single Malts. Aktuell ist das Portfolio daher eine reine Schatzkiste: Die „Legacy Releases“, darunter Rosebank 31 y.o. und 32 y.o., stammen noch aus der Zeit vor der Schließung.

Rosebank 1991/2022 – 31 y.o.

Release 2

Alkoholgehalt: 48.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Akzente von Zitrone und Limette verbinden sich mit der feinen Würze von Koriander und Nelke. Eine dezente Vanillenote verleiht dem Bukett eine elegante und einladende Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich ein komplexes Zusammenspiel aus reifen Waldbeeren und süßer Banane, das durch die Klarheit von Minze ergänzt wird. Edle Nuancen von dunklem Leder verleihen dem Körper eine charaktervolle und samtige Struktur.

Nachklang: Das Finale gestaltet sich langanhaltend und wird von der feinfruchtigen Eleganz reifer Pfirsiche getragen.

Wahre Genusskultur zeigt sich oft in der bewussten Wahl von Raritäten, die eine längst vergangene Ära der Whisky-Geschichte konservieren. Mit dem Rosebank 31 Jahre Release 2 halten Sie ein flüssiges Vermächtnis in den Händen, das über drei Jahrzehnte in der Stille der Fässer reifte. Es ist ein Destillat, das den Charakter einer Brennerei bewahrt, die kurz nach der Produktion dieses Jahrgangs für lange Zeit verstummte.

Die Eleganz der Lowlands und das Erbe von 1991

Rosebank wird oft als die „Königin der Lowlands“ bezeichnet, und dieser Single Malt untermauert diesen Ruf eindrucksvoll. Er wurde im Jahr 1991 destilliert, nur zwei Jahre bevor die Brennerei im Jahr 1993 vorerst eingemottet wurde. Das Herzstück seiner Charakteristik ist die traditionelle Dreifachdestillation, die für die Region typisch ist und dem Brand eine außergewöhnliche Leichtigkeit und florale Finesse verleiht. Nach einer 31-jährigen Reifezeit wurde dieser Schatz im Jahr 2022 als Originalabfüllung mit 48,1 % Vol. abgefüllt, wobei konsequent auf eine Kältefiltration verzichtet wurde.

Ein vielschichtiges Bukett aus Zitrusnoten und reifen Früchten

Im Glas schimmert der Whisky in einem warmen Gold-Bernstein. Die Nase wird von einer lebendigen Aromatik aus Zitronenschale, Limette und Zitronengras empfangen, die von sanfter Vanille und würzigen Koriandersamen unterstrichen wird. Am Gaumen offenbart sich eine beeindruckende Tiefe: Noten von aufgebrühtem Kamillentee und dunklem Leder verbinden sich mit der Süße von Bananenbrot und Waldbeeren. Das Finale ist langanhaltend und elegant, wobei reifer Pfirsich und feine Kräuternoten den bleibenden Eindruck prägen.

Ein Sammlerstück für besondere Genussmomente

Dieser Rosebank ist ein Paradebeispiel für die Verbindung von Alter und Eleganz. Die hochwertige Präsentation in einer grauen, zylindrischen Box mit kupferfarbenen Akzenten und dem ikonischen Rosen-Motiv spiegelt den hohen Anspruch dieses Limited Release wider. Wir empfehlen, diesen Single Malt pur und mit ausreichend Zeit zu verkosten, um die komplexen Schichten freizulegen, die sich über drei Jahrzehnte im Fass entwickelt haben. Ein Muss für Liebhaber historischer Lowland-Whiskys.

Rosebank 32 y.o.

Release 3

Alkoholgehalt: 47.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein elegantes Bouquet von reifer Ananas und spritziger Zitrone verbindet sich harmonisch mit feinem Marzipan und der subtilen Schärfe von kandiertem Ingwer.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine ausgewogene Struktur aus lebendigen Zitrusnoten und weißem Pfeffer, die von weichen Nuancen eines duftenden Milchkaffees begleitet wird.

Nachklang: Der Abgang präsentiert sich mild und langanhaltend, geprägt von süßem Honig und dem fein-herben Charakter gerösteter Walnüsse.

In einer gut sortierten Sammlung verdient dieser Rosebank einen festen Platz, denn er verkörpert die Eleganz der Lowlands in einer Weise, die heute Seltenheitswert besitzt. Über drei Jahrzehnte hinweg reifte dieses Destillat seiner Vollendung entgegen und bewahrte dabei jene florale Leichtigkeit, für die die Destillerie seit Generationen geschätzt wird.

Die Wiedergeburt einer Lowland-Legende

Die im Jahr 1840 gegründete Destillerie Rosebank gilt unter Kennern als der „König der Lowlands“. Dieser Single Malt wurde im Jahr 1992 destilliert und nach einer beeindruckenden Reifezeit von 32 Jahren im Jahr 2023 abgefüllt. Das Handwerk hinter diesem Tropfen basiert auf der traditionellen dreifachen Destillation, die für ein besonders klares und feingliedriges Profil steht. Abgefüllt mit 47,6 % Vol., verzichtet dieses Release vollständig auf Kältefiltration und künstliche Farbstoffe, um den unverfälschten Charakter der jahrzehntelangen Fasslagerung zu bewahren.

Ein komplexes Spiel aus Frucht und feiner Würze

Das Bouquet eröffnet mit einer bemerkenswerten Süße, in der Aromen von reifer Ananas und kandiertem Ingwer auf spritzige Zitrone und edles Marzipan treffen. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky wunderbar ausbalanciert; hier verbinden sich Zitrusnoten mit der Würze von weißem Pfeffer und dem sanften Aroma von duftendem Milchkaffee. Der Nachklang gestaltet sich langanhaltend und weich, wobei Nuancen von Honig und gerösteter Walnuss einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Ein Stillleben für den besonderen Moment

Dieser Rosebank ist eine Empfehlung für Genießer, die die subtile Komplexität und die geschichtsträchtige Herkunft eines gereiften Lowland-Whiskys zu würdigen wissen. Er sollte idealerweise pur genossen werden, um die feinen Nuancen der gemaelzten Gerste und die Einflüsse der Zeit im Glas voll zur Geltung zu bringen. Auch optisch überzeugt das Produkt: Die klare Flasche mit dem klassischen Rosen-Emblem ruht in einer hochwertigen, grauen zylindrischen Box, die durch ein kupferfarbenes Band akzentuiert wird.

Claxton’s Exclusives mit Schottlandmotiven

Claxton’s hat für Kirsch-Kunden gleich dreifachen Grund zur Freude im Gepäck: Ein neues Trio aus Exklusivabfüllungen bringt mit Portwein, Brandy und Sherry vorbelegte Quarter Casks, stimmungsvolle Schottlandmotive und ein mehr als faires Preis-Genuss-Verhältnis zusammen.

Mit dem Cameronbridge 2015/2026 begegnen Neugierige auf der Edinburghs Royal Mile einem sehr zugänglichen Türöffner für die Welt der Single Grains. Das kleine Tawny Port Quarter Cask ergänzt den süßen Gebäckcharakter um Toffee, rote Beeren und würzige Eiche.

Ein abgelegenes Cottage und ein Single Malt abseits der Speyside-Standards: Der Glen Elgin 2015/2026 reifte im ungewöhnlichen Brandy Quarter Cask zu einem Geheimtipp aus hellen Früchten, Honig und Vanille.

Den Glen Spey 2015/2026 ziert mit dem Eilean Donan Castle eines der großen Wahrzeichen Schottlands. Dabei gehört Single Malt der Brennerei aus Rothes zu den seltenen Phänomenen im unabhängigen Abfüllmarkt. Mit 58% vol. aus dem PX Sherry Quarter Cask abgefüllt, hinterlässt er mit Datteln, zarten Heunoten, etwas Nuss und Eiche bleibenden Eindruck.

Cameronbridge 2015/2026 – 10 y.o.

Single Grain Scotch Whisky

Tawny Port Quarter Cask #188214 – Claxton’s

Alkoholgehalt: 56.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase entfalten sich tiefgründige Noten von getrockneten Feigen und Rosinen, die von einer cremigen Melange aus Karamell und Toffee getragen werden. Subtile Akzente von Zimt und eine Spur Ingwer verleihen dem Bouquet eine raffinierte Würze.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich ein vollmundiges Zusammenspiel aus süßem Getreide und zarter Schokolade, das elegant in weiche Karamellnoten übergeht. Fruchtige Impulse von Rosinen und Feigen treffen dabei auf die strukturgebende Herbe der Eiche.

Nachklang: Der Nachhall gestaltet sich langanhaltend mit Anklängen von dunklem Kakao und einer schmeichelnden Karamellsüße. Ein filigraner Ausklang von Eichenholz und getrockneten Früchten rundet das Geschmackserlebnis gekonnt ab.

Es gibt Whiskys, die sofort eine Geschichte erzählen – dieser Cameronbridge aus den Lowlands ist ein solches Exemplar. In der Stille der Dalswinton-Lagerhäuser reifte dieser Single Grain zu einer Intensität heran, die weit über sein numerisches Alter hinausweist. Es ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung für das Besondere, eingefangen in einer limitierten Einzelfassabfüllung, die den Charakter der schottischen Tiefebene neu interpretiert.

Die Kunst der Veredelung im Tawny Port Quarter Cask

Cameronbridge, eine der traditionsreichsten Destillerien der Lowlands, liefert hier die Basis für ein handwerkliches Glanzstück des unabhängigen Abfüllers Claxton’s. Destilliert im August 2015, verbrachte dieser Single Grain seine zehnjährige Reifezeit in einem Tawny Port Quarter Cask. Durch das geringere Volumen dieses Fasstyps intensiviert sich der Austausch zwischen dem Holz und dem Destillat massiv, was dem Whisky eine bemerkenswerte Komplexität verleiht. Ohne Kältefiltration und in natürlicher Farbe abgefüllt, bleibt die aromatische Integrität des Fasses vollständig erhalten.

Ein Mahagoni-Leuchten voller Trockenfrüchte und Würze

Schon die tiefe Mahagoni-Farbe im Glas deutet auf den massiven Einfluss des Portweinfasses hin. In der Nase entfaltet sich ein opulentes Bouquet aus Rosinen, getrockneten Feigen und einer warmen Karamellsüße, die von feinem Zimt und Ingwer begleitet wird. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky mit kraftvollen 56,4 % Vol. überraschend cremig. Hier verschmelzen süßes Getreide und dunkle Schokolade mit nussigen Akzenten zu einem vollmundigen Erlebnis, das in einem langanhaltenden, würzigen Finale mit einem Hauch Kakao ausklingt.

Kraftvolle Eleganz für den besonderen Moment

Dieser Cameronbridge ist eine ausdrückliche Empfehlung für Kenner, die die Verbindung von reinem Getreidecharakter und intensiver Weinfass-Süße schätzen. Aufgrund der hohen Fassstärke bietet es sich an, mit wenigen Tropfen Wasser zu experimentieren, um die vielschichtigen Fruchtaromen weiter zu entfalten. In seiner edlen schwarzen Ausstattung mit goldenen Details ist diese Single Cask Abfüllung nicht nur optisch ein Statement, sondern ein idealer Begleiter für Abende, an denen der Genuss im Mittelpunkt steht.

Glen Elgin 2015/2026 – 10 y.o.

Single Malt Scotch Whisky

Brandy Quarter Cask – Claxton’s

Alkoholgehalt: 55.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Glen Spey 2015/2026 – 10 y.o.

Single Malt Scotch Whisky

PX Sherry Quarter Cask – Claxton’s

Alkoholgehalt: 58% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase entfaltet sich ein dichtes Bouquet von dunklen Rosinen und reifen Pflaumen, das von feiner Vanille und Waldhonig elegant untermalt wird. Würzige Akzente von Zimt und eine Spur schwarzer Pfeffer verleihen dem Duftbild eine einladende Tiefe.

Geschmack: Der Gaumen überzeugt mit einer vollmundigen Süße von Karamell und Honig, die harmonisch mit der Frucht dunkler Kirschen verschmilzt. Eine fein abgestimmte Struktur aus Pfeffer und Zimt verleiht dem Mundgefühl eine facettenreiche Komplexität.

Nachklang: Das Finale verweilt mit würzigen Noten von Anis und Pfeffer, während eine dezente Mandelsüße für einen sanften und langanhaltenden Ausklang sorgt.

Es sind die feinen Nuancen und die handwerkliche Ästhetik, die bei diesem Glen Spey den ersten Eindruck prägen. Wenn ein klassischer Speyside-Charakter auf die konzentrierte Wirkung eines kleinen Fasses trifft, entfaltet sich eine Tiefe, die Kennern neue Facetten einer oft unterschätzten Destillerie offenbart. Es ist ein Zusammenspiel aus Zeit, Holz und der Präzision eines unabhängigen Kurators.

Reifung unter besonderen Vorzeichen

Am 15. Oktober 2015 in der Glen Spey Distillery destilliert, reifte dieser Single Malt für zehn Jahre, bevor er am 27. April 2026 vom unabhängigen Abfüller Claxton’s in die Flasche gebracht wurde. Die Besonderheit dieser Edition liegt in der Verwendung eines PX Sherry Quarter Casks. Durch das geringere Volumen dieses Fasstyps vergrößert sich die Kontaktfläche zwischen dem Destillat und dem mit Pedro Ximénez Sherry gesättigten Holz, was zu einer intensiven Aromenabgabe führt. Das Design der Flasche aus der „Exclusives“-Reihe unterstreicht diesen kuratorischen Anspruch mit einem markanten schwarzen Etikett, das neben einem nächtlichen Schlossmotiv auch die präzisen Koordinaten 55.14°N / 3.66°W trägt.

Ein komplexes Bukett aus dem Sherry-Fass

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen Honigton, der seine Farbe ausschließlich der natürlichen Reifung verdankt. Die Nase wird sogleich von einer intensiven Melange aus Rosinen und Pflaumen empfangen, die von süßer Vanille und Waldhonig untermalt wird. Am Gaumen zeigt sich die Kraft der 58,0 % Vol. in einer dichten Textur, die Noten von dunklen Kirschen und Karamell mit einer trocken-würzigen Struktur aus Zimt und schwarzem Pfeffer verbindet. Der Nachklang ist langanhaltend und offenbart eine feine nussige Mandelsüße sowie subtile Anisnoten.

Ein Statement für Liebhaber intensiver Abfüllungen

Dieser Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die unverfälschte Intensität und den deutlichen Einfluss von Pedro Ximénez Sherry schätzen. Da Claxton’s konsequent auf eine Kältefiltrierung verzichtet, bleiben alle geschmacksgebenden Öle erhalten, was für ein besonders ausdrucksstarkes Mundgefühl sorgt. Aufgrund der hohen Fassstärke von 58,0 % Vol. lädt dieser Tropfen dazu ein, mit wenigen Tropfen Wasser zu experimentieren, um die würzigen Facetten und die Holznote individuell zu entfalten.