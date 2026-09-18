Grain WhiskyHintergrundLowlandsMarkt

Streik bei der Cameronbridge Distillery wird vom 28. September bis 15. Oktober dauern

Mehr als 14 Tage soll die Grain Destillerie des Konzerns Diageo bestreikt und damit die Produktion zum Erliegen gebracht werden.

Die Mitarbeitenden der Cameronbrigde Distillery, eine der großen Grain Brennerein von Diageo, die Grain Whisky für die Blends des Unternehmens liefert, haben über einen Streik abgestimmt und diesen auch beschlossen (wir haben darüber hier berichtet). Und diese Streik wird massiv sein: Die Belegschaft wird die Arbeit zwischen 28. September und 15. Oktober niederlegen und damit die Produktion der Destillerie zum Erliegen bringen.

Grund für den Streik sind die durch Diageo angekündigten Entlassungen in der Brennerei – 70 von 200 Jobs wackeln, so die Gewerkschaft Unite. Ihr Deputy Secretary für Schottland, Dougie Maguire, sagt zum Streik:

“It really is last orders for Diageo. It has a final opportunity to step back from its callous cuts at Cameronbridge. If it fails to halt these self-destructive proposals, then strikes will bring production to a standstill. Industrial action will disrupt the supply of many people’s favourite drinks but the blame for this will lie squarely with Diageo’s management.” 

Diageo hingegen spricht von „zehn Kündigungen, die aus betriebswirtschaftlichen Gründen notwendig sind“ und zeigt sich enttäuscht über den geplanten Streik bei Cameronbridge:

“We are disappointed by the decision to strike. The proposal to remove up to ten roles at Cameronbridge Distillery is necessary as we maintain reduced production volumes to protect the long-term competitiveness of our business. We remain committed to engaging constructively.”

Wir werden für Sie beobachten, wie sich der Disput weiter entwickelt und Sie natürlich auf dem Laufenden halten.

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SourceCentral Fife Times
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