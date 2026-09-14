Mitarbeitende der Cameronbridge Distillery stimmen für Streik

Auch in der Cameronbridge Distillery plant Eigentümer Diageo im Zuge seiner Restrukturierung einen deutlichen Stellenabbau. 72 distillery operators wurden darüber informiert, dass zehn von ihnen ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Die Gewerkschafts-Mitglieder in Diageo’s Grain-Brennerei hatten bis zum 9. September die Möglichkeit, sich bei einer Abstimmung für oder gegen einen Streik zu stimmen, um gegen den geplanten Stellenabbau zu protestieren (wir berichteten).

Nach Angaben der Gewerkschaft GMB Scotland stimmten 75 Prozent der Mitglieder in der Brennerei (in Cameron Bridge, Levenmouth, Fife) für Arbeitskampfmaßnahmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 73 Prozent. Daniel Reid, GMB-Gewerkschaftssekretär für die Getränkeindustrie, erklärte, das Abstimmungsergebnis spiegele die Frustration einer qualifizierten und engagierten Belegschaft wider, die auf eine taube Unternehmensführung treffe. Er sagte:

“The company may believe a consultation can only involve one voice, their own, but our members do not. There has been no genuine attempt to listen to their concerns about the impact of these proposals or proposals to ease that impact. “The company came into these discussions with a plan already set in stone and no intention of seriously engaging with workers at risk of redundancy. The result of this ballot is no surprise and reflects the rising anger of our members and the urgent need for the company to return to talks prepared to engage with their concerns.”

Auch die Gewerkschaft Unite befragte ihre Mitglieder. Mehr als 100 Mitglieder der Gewerkschaft werden nun streiken, nachdem sie das Abstimmungsergebnis „nachdrücklich“ unterstützt haben. Sharon Graham, Generalsekretärin von Unite, erklärte: