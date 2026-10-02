Im Vorfeld der Whisky Live Germany veranstaltet am 9. Oktober veranstaltet Maltucky – Whisky and more gemeinsam mit The Glasgow Distillery ein Master Class Tasting. Ein Vertreter der Destillerie ist persönlich vor Ort und präsentiert sechs Whiskys, darunter Abfüllungen, die teilweise noch nicht auf dem deutschen Markt erhältlich sind.

Wer sich für die Möglichkeit interessiert, die nun schon seit über 10 Jahren in Glasgow produzierene Brennerei und ihre Whiskys näher kennen zu lernen, der findet hier mehr Informationen zur Veranstaltung

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Glasgow Distillery im Rahmen der Whisky Live Germany zu Gast bei Maltucky: Exklusive Whisky-Master-Class in Osnabrück

Osnabrück, 2. Oktober 2026 – Whisky-Fans dürfen sich auf einen besonderen Abend bei Maltucky – Whisky and more in Osnabrück freuen: Am Freitag, 9. Oktober 2026, um 19 Uhr lädt das Fachgeschäft in der Heger Straße 22 gemeinsam mit The Glasgow Distillery zu einem exklusiven Master Class Tasting ein.

Im Mittelpunkt des Abends stehen sechs ausgewählte Whiskys aus dem Sortiment der noch vergleichsweise jungen Destillerie aus Glasgow. Besonders spannend: Einige der verkosteten Abfüllungen sind bislang noch nicht auf dem deutschen Markt erhältlich.

Für die Veranstaltung kommt ein Vertreter der The Glasgow Distillery persönlich nach Osnabrück. Dadurch erhalten die Teilnehmer nicht nur die Möglichkeit, die Whiskys zu verkosten, sondern auch einen direkten Einblick in die Arbeit und Philosophie der Destillerie. Neben den einzelnen Abfüllungen geht es um Hintergründe zur Herstellung, die Entwicklung der Destillerie und viele Details, die man aus erster Hand erfährt.

„Wir freuen uns besonders darauf, unseren Gästen einmal einen direkten Blick hinter die Kulissen der Glasgow Distillery ermöglichen zu können“, so Maltucky. „Dass dabei auch Whiskys ausgeschenkt werden, die es in Deutschland teilweise noch gar nicht zu kaufen gibt, macht den Abend natürlich noch interessanter.“

Das Tasting findet in englischer Sprache statt und richtet sich sowohl an erfahrene Whisky-Liebhaber als auch an Interessierte, die die Welt der modernen schottischen Whiskyproduktion näher kennenlernen möchten.

Die Veranstaltung im Überblick

Glasgow Distillery Tasting – Master Class

Freitag, 9. Oktober 2026, 19 Uhr

Maltucky – Whisky and more

Heger Straße 22

49074 Osnabrück

Verkostet werden sechs Whiskys.

Kosten: 20 Euro pro Person.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldungen sind per E-Mail an info@maltucky.com oder über maltucky.com möglich.