Serge verkostet: Zwei Clynelish in einer Time Warp Session

33 Jahre auseinander lieben die Destillationsdaten von zwei Abfüllungen aus der Destillerie Clynelish, eine 2002 abgefüllt, und eine in diesem Jahr. Dabei können der neue 10 Jahre alte Clynelish von Signatory aus einem Hogshead aus frischem Holz und der 19 Jahre alte Clynelisch der Scotch Malt Whisky Society beide überzeugen – das zeigt auch unsere Tabelle zur Verkostung:

Abfüllung Punkte