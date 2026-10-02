Serge verkostet: Zwei Clynelish in einer Time Warp Session
Egal ob ein neuer Zehnjähriger oder ein 19 Jahre alter Clynelish, der knapp nach dem Millenium abgefüllt wurde - beide gefallen
33 Jahre auseinander lieben die Destillationsdaten von zwei Abfüllungen aus der Destillerie Clynelish, eine 2002 abgefüllt, und eine in diesem Jahr. Dabei können der neue 10 Jahre alte Clynelish von Signatory aus einem Hogshead aus frischem Holz und der 19 Jahre alte Clynelisch der Scotch Malt Whisky Society beide überzeugen – das zeigt auch unsere Tabelle zur Verkostung:
Abfüllung
Punkte
Clynelish 10 yo 2016/2026 (57.8%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, new wood hogshead, cask #307816, 279 bottles)
88
Clynelish 19 yo 1983/2002 (56.6%, Scotch Malt Whisky Society, #26.23)
90
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