24 Tastes of Whisky – jetzt erschienen und besser denn je

Mit dem Tastillery Adventskalender „24 Tastes of Whisky“ ist ein weiterer Kalender für die Vorweihnachtszeit erschienen – er unterscheidet sich im Vergleich zu den Vorjahreseditionen durch die Tastillery Masterclass – acht Samples, die von den unabhängig abgefüllten Serien der Tastillery stammen und damit über die Standards hinausgehen.

Die Bezugsquelle des Kalenders, der ab sofort erhältlich und lieferbar ist, finden Sie untenstehend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

24 Tastes of Whisky: Sie sind wieder da – besser denn je!

Der unerreichte Klassiker unter den Whisky Adventskalendern geht in die nächste Runde.

Mit einer völlig neuen Reihe von spezialgelagerten Sonderabfüllungen: Der Tastillery Masterclass. Acht schottische Whiskys, von unseren Experten zur Perfektion gefinished, sind Teil dieses besonderen Sets.

Jenseits aller Standardabfüllungen setzen wird damit ein klares Statement: Keine Massenware, sondern Handwerk! Auch die weiteren Whiskys aus aller Welt sind seltene Perlen, die euch überraschen und begeistern werden.

Der Whisky Kalender ist ab sofort verfügbar und wird direkt versendet

Schnell noch zum Vorbestellerpreis sichern unter https://tastillery.com/products/whisky-adventskalender-2026