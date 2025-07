Tastillery „24 Tastes of Whisky“ Edition 2025 – ab sofort vorbestellbar

Dezember ist zwar noch etwas weiter entfernt, aber der Reigen der Adventskalender ist hiermit eröffnet, und zwar mit einem sehr luxuriös ausgestatteten: Tastillery präsentiert die „24 Tastes of Whisky“ Edition 2025. Erstmals gibt es zum Adventskalender jeden Tag ein Online-Tastingvideo, und dank der doppelt geklebten Etiketten eignet er sich auch für ein Blind Tasting.

Was nicht in der untenstehenden Presseaussendung steht, was wir aber als kleinen Tipp für interessierte Leser erhalten haben: aktuell gibt es einen Vorverkauf-Sonderpreis von 119,90 statt 149,90 – aber nur bis 27.7.25.

Hier die gesammelten Infos zum Tastillery „24 Tastes of Whisky“ Edition 2025:

DAS ORIGINAL – JETZT VORBESTELLEN

Tastillery „24 Tastes of Whisky“ Edition 2025

Ab sofort kann über den Shop der Tastillery Online GmbH der „24 Tastes of Whisky“ Edition 2025 und drei weitere Adventskalender zum Vorzugspreis von jeweils 119,- EUR statt später 149,- EUR bestellt werden.

24 Tastes of Whisky – Scotch, Bourbon und Co.

Hier geht’s nicht nur um Single Malt. Wir haben versucht, unterschiedliche Arten von Whisk(e)y sowie verschiedene Herkunftsländer zu finden, um das Thema in seiner vollen Breite abzudecken: Von traditionsreichen Herkunftsregionen wie Schottland, USA oder Irland bis hin zu Craft-Whiskys aus Spanien, Neuseeland und Indien. Aus nicht weniger als 10 Ländern findet ihr handverlesene Whisk(e)ys in der edlen Klappbox, die äußerlich wie ein wertvolles Ölgemälde in einer Bibliothek wirkt. Es zeigt eine mystische Landschaft, die vor einem dramatischen Himmel eine Auswahl von Malts aus Schottland und der ganzen Welt präsentiert.

Der schönste Adventskalender für Whisky Fans.

In gewohnt luxuriöser Aufmachung mit farbigem Magazin, kunstvoll gestalteter Verpackung und den einzigartigen 30ml Fläschchen kann jede der Boxen aufrecht direkt ins Regal gestellt werden, denn die Flaschen sind in bündigen Kunststoff eingebettet und damit perfekt entnehmbar. Dank der Doppeletiketten, die erst nach dem Abziehen der jeweiligen Nummer ihren Inhalt preisgeben, eignet sich das Set besonders gut für ein Blind Tasting mit Freunden.

JETZT NEU: Online Video Tasting für jeden Tag

Zusammen genießt es sich einfach am Besten. Deswegen gibt es zu jeder Abfüllung ein Tasting Video mit unserem Experten Florian. Mit noch mehr Hintergrundinfos und seinen persönlichen Tasting Notes nimmt er alle Genießer mit auf eine spannende Genuss-Reise.

Schnell sein lohnt sich, denn die Stückzahl ist begrenzt und eine Nachproduktion findet nicht statt.

Unter diesem Link können 24 Tastes of Whisky und die drei anderen Countdown-Kalender 24 Tastes of Gin, 24 Tastes of Rum und 24 Tastes of Spirits in der gleichen, hochwertigen Aufmachung bestellt werden.

https://tastillery.com/collections/adventskalender-2025

Die Auslieferung findet ab Ende Oktober 2025 statt.