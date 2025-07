dramBROSia bringt „An Iconic Speyside“ 2010/2025 aus dem Sherry-Octave Fass

Wenn vier Händler gemeinsam durch Schottland reisen, kann nur Gutes dabei herauskommen. Zum Beispiel der lose Zusammenschluss namens dramBROSia, unter dem sie nun einen weiteren (den mittlerweile vierten) „Findling“ der gemeinsamen Suche nach dem perfekten Dram präsentieren(über die ersten beiden lesen Sie hier, und hier stellten wir ihnen Nummer 3 vor). Der 14 Jahre alte Speysider aus einer renommierten Destillerie in Familienbesitz erhielt ein Finish in einem Sherry-Octave Fass und ist ab heute in den vier Geschäften und Onlineshops (natürlich finden Sie untenstehend die Links darauf) erhältlich.

Lesen Sie hier mehr über dramBROSia und ihren neuesten Whisky, den „An Iconic Speyside“ 2010/2025:

dramBROSia geht in eine neue Runde

Erneut waren die Jungs wieder auf der Suche nach dem perfekten Dram.

Ursprünglich trafen sich die 4 Händler im Mai 2024 auf einem Kurztrip durch die schottische Speyside, Andreas Semmer (Whisky Erlebnis Oldenburg), Ralf Spettstößer (Loch Mor Spirits, Eutin), Dirk Schlüter (Schlüters Geniessertreff, Wülfrath), sowie Manuel König & Stephan Roth (angels´share Whisky, Greiz). Fünf Kollegen, vier Geschäfte, verschiedene Regionen und Geschäftsphilosophien trafen aufeinander, doch eine Sache eint alle: Die Liebe und Hingabe zum Whisky. Zusammen bereisten die Kollegen über mehrere Tage, verschiedenste Brennereien und freie Abfüller, immer auf der Suche nach dem perfekten Dram.

Ist dramBROSia nun ein neuer independent bottler? Diese Frage lässt sich mit einem klaren „Jein“ beantworten. Gerne möchten die BROS noch mehr Abfüllungen auf den Markt bringen, allerdings gibt es keine Abhängigkeit von Konzernen, Brennereigruppen, Brokern und freien Abfüllern. „Was uns allen gefällt und qualitativ herausragt, werden wir unter „dramBROSia“ abfüllen lassen.

Wir freuen uns, den neuesten dramBROSia Zugang präsentieren zu dürfen.

Es handelt sich um einen „An Iconic Speyside“ , ein Whisky aus einer namhaften, familiengeführten Brennerei der Speyside. 14 Jahre durfte der Single Malt im Bourbon Fass reifen, bevor er für weitere 9 Monate liebevoll in ein Sherry-Octave Fass umgebettet wurde.

Nase: kandierte Früchte und reife Birne

Körper: voll, dunkelfruchtig mit einem Hauch von Taninen

Abgang: mittellang mit Anklängen von Pflaume

Schon der Geruch der Abfüllung könnte einen wesentlich älteren Malt vermuten lassen, komplex, weich und gut eingebunden sind die Aromen und der Alkohol. Trotz seiner Ausgewogenheit und des typischen Stils der Brennerei, überrascht der Whisky mit einer enormen Aromavielfalt, welche mit Sicherheit dem kleinen 50 Liter zu verdanken ist. Dieser Whisky ist nicht irgendein Speysider, er ist ein Freund für besondere Stunden. Natürlich ist der Malt weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Plan ist es, auf der Basis der Duncan Taylor Octave-Fässer weitere Abfüllungen aus den Regionen: Highlands, Islay und Lowlands abzufüllen.

Facts:

An Iconic Speyside

Alter : 14 Jahre und 9 Monate

Flaschenanzahl: 92

UVP: 79,90€

Der Verkauf startet am Freitag, dem 04.07.2025 und wird bei den vier Händlern verfügbar sein.

Whisky Erlebnis, Oldenburg

https://www.whisky-erlebnis-ol.de/c/unabhaengige/drambrosia

Loch Mor Spirits, Eutin

https://www.loch-mor-spirits.com

Schlüters Geniessertreff, Wülfrath

https://shop.schlueters-geniessertreff.de/

angels´share Whisky, Greiz

https://shop.angelsshare-whisky.de/DramBROSia-c173849522