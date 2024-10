dramBROSia, das sind fünf Herrn aus vier Fachgeschäften, die auf der Suche nach dem perfekten Dram gleich doppelt fündig wurden, und am Sonntagabend um 19:00 in einer Livestream Premieren-Verkostung auf You Tube ihre ersten beiden Abfüllungen vorstellen werden.

Wie, wo und welche Fässer dramBROSia gefunden haben, und aus welcher Brennerei ihre ersten Bottlings stammen – das können sie am Besten selbst erzählen:

dramBROSia – Auf der Suche nach dem perfekten Dram

Im Mai 2024 trafen sich 4 Händler auf einem Kurztrip durch die schottische Speyside, Andreas Semmer (Whisky Erlebnis Oldenburg), Ralf Spettstößer (Loch Mor Spirits, Eutin), Dirk Schlüter (Schlüters Geniessertreff, Wülfrath), sowie Manuel König & Stephan Roth (angels´share Whisky, Greiz). Fünf Kollegen, vier Geschäfte, verschiedene Regionen und Geschäftsphilosophien trafen aufeinander, doch eine Sache eint alle: Die Liebe und Hingabe zum Whisky. Zusammen bereisten die Kollegen über mehrere Tage, verschiedenste Brennereien und freie Abfüller, immer auf der Suche nach dem perfekten Dram.

Ist dramBROSia nun ein neuer independent bottler? Diese Frage lässt sich mit einem klaren „Jein“ beantworten. Gerne möchten die 5 BROS noch mehr Abfüllungen auf den Markt bringen, allerdings gibt es keine Abhängigkeit von Konzernen, Brennereigruppen, Brokern und freien Abfüllern. „Was uns allen gefällt und qualitativ herausragt, werden wir unter „dramBROSia“ abfüllen lassen.

Im Whiskyparadies:

Am 15.5.2024 wurden dann die 5 Herren in das Spieleparadies von Murray McDavid gelassen. Bewaffnet mit 4 Zetteln, auf denen die Fässer des Dunnage Warehouses in der Coleburn Brennerei notiert waren, konnte man sich frei bewegen. Nun würden die Spürnasen losgelassen und man konnte sehen, wie aus Männern Kinder wurden. Die Fässer wurden begutachtet, gestreichelt, fotografiert und am wichtigsten: verkostet. Jeder interessante Tropfen im Warehouse durfte direkt aus dem Fass probiert werden. Bei zweien der unzähligen Fässer, waren sich unsere dramBROS aber sicher: „Die sind es!“

Die ersten 2 Abfüllungen:

Glänzende Augen, leuchtende Gesichter: „Ey, den Tobermory müsst Ihr mal probieren!“ , „Boah ist der geil!“ Das Fass lag an einer Wand dicht am Fenster und hatte schon soviel Reifung hinter sich, ein Traum! Kurz danach: „Kommt mal rüber, der Ledaig ist herausragend!“, „Wow, Hammer!“ – So, oder in etwa so ging es im Warehouse zu und das Ergebnis kommt nun ab Montag, den 21.10.2024 in den Handel. Beide Abfüllungen wurden auf der Isle of Mull gebrannt, mit Herz und Liebe ausgesucht.

Tobermory 15 Jahre

Exklusiv abgefüllt für dramBROSia

231 Flaschen, Fass-Stark 51,5% vol.

Ximenez Spinola PX Sherry Barrique Finish

UVP: 139,90€

Ledaig 15 Jahre

Exklusiv abgefüllt für dramBROSia

310 Flaschen, Fass-Stark 54,4% vol.

Chateau d´ Ampuis Wine Barrique Finish

UVP: 159,90€

Der Verkauf startet am Montag, dem 21.10.2024 um 00:00 Uhr und wird bei den vier Händlern verfügbar sein.

Whisky Erlebnis, Oldenburg

https://www.whisky-erlebnis-ol.de/c/unabhaengige/drambrosia

Loch Mor Spirits, Eutin

https://www.loch-mor-spirits.com

Schlüters Geniessertreff, Wülfrath

https://www.schlüters-geniessertreff.de/whisky/unabhaengige-abfueller/drambrosia

angels´share Whisky, Greiz

https://shop.angelsshare-whisky.de/DramBROSia-c173849522

Bereits am Sonntagabend (20.10.2024) um 19:00 wird es eine Livestream Premieren-Verkostung auf You Tube geben!

Es ist soweit! DramBROSia ist da! Tobermory und Ledaig

Zusammen mit den anderen “Bros” stellen wir Euch die beiden Abfüllungen vor. Und wie es die Überschrift bereits verrät, kommen diese Abfüllungen von der Isle of Mull. Schwesterfässer die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber überzeugt euch selbst! Wir freuen uns Wahnsinnig!