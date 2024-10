In ihrem neuen Musikprogramm namens “Distilled Sounds” bringt die Irish Whiskey Marke Jameson weltweit mehr als 20 Musiker gemeinsam mit Anderson .Paak zusammen (wir berichteten). Der Frontmann der Indie-Folk-Band Mighty Oaks, Ian Hooper aus Berlin, arbeitet hier, wie berichtet, gemeinsam mit dem portugiesische DJ Branko, ihr neuer Track „Go Back“ vereint Brankos elektronische Klänge mit Ian Hoopers eingängigen englischen Vocals zu einer einzigartigen musikalischen Fusion und ist sofort auf Jameson YouTube-Kanal zu hören.

Hier alles weitere Wissenswerte in der Mitteilung von Pernod Ricard Deutschland:

Sänger und Songwriter Ian Hooper veröffentlicht neuen Kollaborationstrack mit Jameson

Mit Distilled Sounds bringt der irische Whiskey Jameson Artists aus aller Welt zusammen, um gemeinsam Musik zu produzieren. Das Ziel: verschiedene Musikrichtungen zu kombinieren und einen einzigartigen Sound zu kreieren. Mit Ian Hooper ist ein bekannter Sänger und Songwriter aus Deutschland Teil der Jameson Distilled Sounds Familie. Der neue Track, der ab sofort auf YouTube verfügbar ist, wurde gemeinsam mit dem globalen Superstar Anderson .Paak und dem portugiesischen DJ und Produzenten Branko aufgenommen.



„Go Back“ ist eine spannende Mischung aus Brankos elektronischen Sounds, die von der portugiesischen Diaspora sowie afrikanischen und lateinamerikanischen Rhythmen inspiriert sind, und Ian Hoopers englischsprachigem Pop und vor allem seiner markanten Stimme. Diese einzigartige Fusion verbindet globale Sounds wie Kuduro und Afro-House mit eingängigen Pop-Melodien zu einem einzigartigen Hörerlebnis.



Ian Hooper:

„Jameson Distilled Sounds hat mir die Möglichkeit gegeben, in ein Genre einzutauchen, an das ich mich sonst nie herangewagt hätte. Branko macht Musik, die stark von der Diaspora der portugiesischen Kulturen beeinflusst ist, und meine Handschrift ist eigentlich meine Stimme – diese beiden charakteristischen Klänge durch Jameson Distilled Sounds zu verschmelzen, war eine einzigartige Erfahrung“.

Die Marken-DNA von Jameson besteht darin, Menschen zusammenzubringen und die größte Familie der Welt zu bilden, die durch den Spirit, den sie teilen, verbunden ist. Mit Distilled Sounds hat die Marke eine Plattform geschaffen, für Artists um neue Musik zu produzieren und sich gegenseitig inspirieren zu können. Zu diesem Zweck wurde im August die Sound Distillery ins Leben gerufen, die von NTS, dem offiziellen Partner des Sound Distillery Programms, organisiert und von Zezi Ifore und Liz Elhesit moderiert wurde. Zu den Sessions gehörten unter anderem Gitarren-Workshops unter der Leitung von Fender, sowie musikalische Inspirationsgespräche mit Anderson .Paak als Jameson’s Music Distiller.

Ian Hooper über „Go Back“ und die Zusammenarbeit mit Branko:

„Die Idee zu dem Song entstand durch einen alten Freund, zu dem ich den Kontakt verloren hatte. Ich hätte niemals einen Beat wie diesen gemacht, aber es fühlt sich fantastisch an.“



Branko:

„Die ganze Jameson Distilled Sounds Erfahrung bringt verschiedene Welten auf eine schöne Art und Weise zusammen.“



Über Ian Hooper

Der in Berlin lebende Singer/Songwriter Ian Hooper bringt neue Klänge aus Deutschland mit. Kürzlich veröffentlichte er sein Soloalbum und ist derzeit mit seiner erfolgreichen Indie-Folk-Band Mighty Oaks auf Tour durch Europa, mit der er bereits auf einigen der größten Bühnen der Welt gespielt hat, darunter das Lollapalooza Chicago, Montreux Jazz Festival oder Rock am Ring. Parallel dazu schreibt Hooper neue Musik für sein Soloprojekt.

