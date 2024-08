Jameson bringt mit Distilled Sounds Artists aus der ganzen Welt zusammen – Ian Hooper ist deutscher Vertreter

Schon vor einer Woche haben wir über den globalen Start des Jameson Musikprogramms “Distilled Sounds” berichtet, in dem Andreson .Paak mit über 20 internationalen Künstlern kooperiern und neue Musik kreieren wird.

Nun hat uns Pernod Ricard Deutschland mehr Infos zum deutschen Teilnehmer, den Frontmann der Indie-Folk-Band Mighty Oaks, Ian Hooper aus Berlin, gesendet – gemeinsam mit ausführlichen Erläuertungen zu “Distillerd Sounds”. Hier alles Wissenswerte in der Mitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jameson bringt mit Distilled Sounds Artists aus der ganzen Welt zusammen

Jameson Irish Whiskey bringt mit Distilled Sounds ab August eine große, globale Community von Musiker:innen aus aller Welt zusammen. Artists aus unter anderem Indien, Südafrika, USA und Deutschland arbeiten in Irland an neuer Musik, die noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Das Künstler:innen-Kollektiv wird sich connecten, kollaborieren und gemeinsam neue Musik aufnehmen. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Brand Partnership Team von Warner Music Central Europe wird der Singer-Songwriter Ian Hooper, bekannt von den Mighty Oaks und durch sein Solo-Projekt, Deutschland vertreten.

„Ich freue mich sehr, die verschiedenen Künstler:innen aus der ganzen Welt kennenzulernen und vor allem an einem besonderen Ort gemeinsam an neuer Musik zu arbeiten. Jameson Distilled Sounds ist ein tolles Projekt und bringt die internationale Musik-Szene zusammen, um gemeinsam kreativ zu sein und neue Musik zu erschaffen.“ Ian Hooper

Bettina Dorn, Senior Director Brand, Media and Licensing Services Warner Music Central Europe:

„Wir bringen starke Marken mit nationalen und internationalen Künstlern zusammen. Mit Ian Hooper und Jameson haben wir das perfekte Match gefunden. Die Partnerschaft mit dem Künstler spiegelt nicht nur die Werte der Marke wider, sondern schafft den teilnehmenden Künstler:innen auch die Möglichkeit, ihr globales Netzwerk zu erweitern und gemeinsam neue Musik zu produzieren.“

Andreas Höhner, Head of Brand Management Pernod Ricard Deutschland:

„Wenn Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Hintergründen zusammenkommen, führt das zum Austausch von einzigartigen Perspektiven und Ideen in der Musik. Die Zusammenarbeit ermöglicht den Artists, Unerwartetes zu produzieren – das ist das, was wir im August in der Sound Distillery in Irland erreichen wollen. Das Projekt passt perfekt zum Jameson Markenkern und ist ein weiterer Schritt für die Whiskey Marke.“

Gemeinsam mit Ian Hooper wird der portugiesische DJ Branko an neuer Musik arbeiten. Damit entsteht ein Mix aus portugiesischer Underground Elektro Musik mit smoothen Lyrics. DJ Branko hat in seiner Heimat und auch international vor allem mit seinem neuen Album „Soma“ die Messlatte an elektronischer Musik nochmal höhergelegt. Als Gründer und Kurator vom Buraka Som Sistema Festival prägt er seit Jahren die portugiesische Musikszene.

Jameson supportet schon seit Jahren die Musikszene. Mit der Event-Reihe Jameson Drinks & Sounds veranstaltet die Whiskey Marke in verschiedenen Großstädten Konzerte mit aufstrebenden Künstler:innen. Für Jameson Distilled Sounds arbeitet die Brand jetzt mit Anderson .Paak als Meister-Kollaborateur und Musik-Destillateur zusammen. Der mehrfache Grammy-Preisträger ist für seine Zusammenarbeit mit Bruno Mars, A$AP Rocky, Knowledge und Fred Again bekannt.

Der erste Jameson Music Distiller wird die Artists nach Irland bringen, um dort gemeinsam Songs zu schreiben, aufzunehmen, produzieren und die unterschiedlichen Klänge zusammenzubringen. In einer Zeit, in der immer mehr lokale Werke den globalen Mainstream erreichen, spielt Jameson eine zentrale Rolle bei Genre-Experimenten. Es „destilliert“ Musik von lokalen Künstlern und gibt ihnen die Möglichkeit, als verbundene Gemeinschaft völlig neue Musik zu schaffen – bereit, von Musikliebhaber:innen auf der ganzen Welt auf dem Jameson Distilled Sounds Hub und auf YouTube entdeckt zu werden. Von Afro-Beats über K-Pop und Amapiano bis hin zu französischem Rap – Jameson Distilled Sounds schafft die Verbindung und Zusammenarbeit für Künstler:innen ihren kreativen Horizont zu erweitern. Denn die Marken DNA war es schon immer, Menschen zusammenzubringen und Vielfalt zu fördern.

Anderson .Paak: „Die Sound Distillery ermöglicht Künster:innen aus der ganzen Welt zusammen zu arbeiten und die Magie der Musik gemeinsam zu erleben. Die Verbindung und die Energie, die wir für den kreativen Prozess benötigen, lassen sich am besten genau an solchen Orten umsetzen. Die ganze Welt hat so aufregende Musikszenen, dass man sie wirklich zusammenbringen und etwas Neues schaffen möchte.“

Fans werden die Möglichkeit haben, auf Inhalte der Sound Distillery zuzugreifen und die neuen Songs auf dem Distilled Sounds Hub zu entdecken.

Mehr Informationen zu Distilled Sounds im Distilled Sounds Hub und auf Instagram, Facebook und Youtube.

#JamesonDistilledSounds

Über Ian Hooper

Ian Hooper ist ein in Berlin lebender Songwriter, Produzent und Frontmann der Indie-Folk-Band Mighty Oaks. Er stammt aus Gig Harbor, Washington, und hat in Portland und München studiert, bevor er mit 21 Jahren nach Deutschland zog, um in die internationale Politik zu gehen. In Hamburg lernte er Claudio Donzelli und Craig Saunders zufällig bei einem Musikfestival kennen, und kurz darauf gründeten sie 2010 in Berlin Mighty Oaks. Hooper widmete sich der Musik nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 2012 – ein Wendepunkt, der ihm die Augen dafür öffnete, wie kurz das Leben sein kann. Mighty Oaks hatten mit Alben wie „Howl“ und „Dreamers“ schnell Erfolg in den Charts und spielten auf großen Festivals wie Lollapalooza, Montreux Jazz Festival und Rock Am Ring. Hoopers Solokarriere begann 2023, was ihm ein weiteres Mittel für Kreativität und Entdeckungen bot. Mighty Oaks bringen 2024 ein neues Album heraus, gefolgt von einer Europatournee im September und Oktober.

Über Anderson .Paak

Der Grammy-Preisträger Anderson .Paak, der für sein kollaboratives Denken bei Silk Sonic und NxWorries bekannt ist, wird mit einer globalen Gemeinschaft von ehemaligen, aktuellen und neuen Mitgliedern der Jameson-Familie zusammenkommen, um ein speziell kuratiertes Programm zu gestalten, bei dem es um das Destillieren von Klängen aus aller Welt geht. Es ist ein großes Jahr für .Paak mit einem neuen Album, das letzten Monat (Juni) zusammen mit Knxwledge WHY LAWD veröffentlicht wurde, einer neuen Single mit Fred Again, PLACES TO BE und einem Film über den Aufstieg des K-Pop, KPOPS, der später im Jahr erscheint. Sein Werk umfasst mehrere Genres: Hip Hop, Drum n Bass, Jazz und Doo Wop.