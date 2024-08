Neu im Global Travel Retail: Glenmorangie Vindima 16yo und Glenmorangie Aureum 21yo

Glenmorangie ist momentan sehr produktiv, was neue Veröffentlichungen betrifft. Jetzt kommen zwei neue Abfüllungen für den Global Travel Retail auf den Markt, wie The Spirits Business heute berichtet.

Der Glenmorangie Vindima 16yo ist eine Kooperation zwischen Director of whisky creation Dr Bill Lumsden und Master Blender Gillian Macdonald. Wie gewohnt lehnt sich die Abfüllung auf die eher süßere Seite – sie reifte in Bourbon Casks und Fässern, die zuvor die süßeste Madeira-Variante, Malmsey, enthielten. Die Trauben sind auch die Inspiration für die Farbe des Labels, und der Namen stammt vom Erntedankfest auf Madeira.

Der Glenmorangie Vindima 16yo bietet Aromen von gebackenen Pfirsichen und Orangen, am Gaumen findet man Orangenschale, Sultaninen und Milchschokoladentrüffel. Der Abgang wird als lang mit einigen weinigen Traubennoten, die an die Malmsey-Madeirafässer erinnern beschrieben.

Der Glenmorangie Vindima 16yo ist weltweit in Duty Free Outlets erhältlich und kostet ca. 105 Euro.

Der Glenmorangie Aureum 21yo ist eine Bourbonfassreifung und in der Glenmorangie Boutique in Heathrow erhältlich – seine goldene Farbe (lateinisch heißt Gold “Aureum”) war der Namensgeber des Whiskys, und auch die Verpackung ist von dieser Farbe inspiriert.

Über ihn sagt Master Blender Gilliam Macdonald:

“We know that global travellers and whisky lovers are always looking for delicious new discoveries, and these travel retail exclusives are sure to expand their flavour horizons.

“With rich notes of candied fruits and a sizzle of chilli and clove, Glenmorangie Vindima is a sensory celebration of Madeira’s grape harvest. And when it comes to Glenmorangie Aureum, its smooth and vibrant flavours of pear, jasmine and honey deliciously capture the sun-drenched tones of a summer’s day.

“With our growing range, we hope to bring even more joy to whisky lovers as they journey through airports around the world.”