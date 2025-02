Es wird frühlingshaft im Handel – Pernod Ricard Deutschland mit drei Whisky-Specials

Mit Zusatzprodukten oder Sonderausgaben will man auch dieses Jahr die Verkäufe im Handel ankurbeln – das erste Unternehmen in diesem Reigen ist Pernod Ricard Deutschland, das neben anderen Aktionen auch drei Specials für ihre Whisky- und Whiskeymarken Ballantine’s, Chivas und Jameson im Angebot hat.

Was es in diesem Jahr gibt, stellen wir Ihnen hier mit den Worten der Presseaussendung vor:

Es wird frühlingshaft im Handel

Pernod Ricard Deutschland stellt mit seinen Promotions wieder unschlagbare Zusatzprodukte ins Regal. Mit Probier-Minis, Gläsern und limitierten Editionen können sich Konsument:innen inspirieren lassen und ihre Drinks stilvoll genießen! Holger Möller, Sales Director Pernod Ricard Deutschland: „Mit unseren Frühjahrspromotions bieten wir unseren Kund:innen unwiderstehliche Angebote, die das Frühlingserwachen gebührend feiern.“

Das sind die Frühjahrspromotions 2025 bei Whisk(e)y:

Ein glasklarer Deal.

Was braucht man, um den Signature Drink Jameson Ginger Ale & Lime zu genießen? Das passende Glas! Und das liefert der irische Whiskey in diesem Frühjahr direkt mit der Flasche dazu. Für den Drink ein Highballglas mit Eis füllen und 30 ml Jameson dazugeben, mit Ginger Ale auffüllen und umrühren. Ein Spritzer Limettensaft rundet den Signature Drink ab, die restliche Spalte geht direkt ins Glas. Natürlich lässt sich nicht nur der Signature Drink stilvoll im Glas servieren – der eigenen Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Ballantine’s Finest x John Lennon.

Legendärer Whiskey. Legendäre Musik. Mit der True Music Icons Serie setzt Ballantine’s weiter auf die Zusammenarbeit mit Musiklegenden. In diesem Frühjahr mit der Limited Edition mit keinem Geringerem als dem Musiker John Lennon! Die limitierte Edition zeigt sein offizielles Logo, sein berühmtes Selbstporträt und seine Ikonographie.

Exklusives Chivas 12yo Highballglas

Ab sofort erhalten Kund:innen beim Kauf einer Flasche Chivas Regal 12 Jahre ein exklusives Highballglas gratis dazu! So können sie den einzigartigen Geschmack von Chivas Regal in Kombination mit dem stylischen Accessoire genießen und gemeinsam stilvoll auf den Frühling anstoßen.



Pernod Ricard Deutschland stellt mit der S&R Roadmap „Good Times from a Good Place“ Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt aller Aktivitäten. Alle Promotions und Displays enthalten kein Plastik und werden nach den Prinzipien von Rethink, Reuse, Recycle, Respect und Reduce ausgewählt.