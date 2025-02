Pernod Ricard ändert Ausblick für FJ 2025 von „leichtem Wachstum“ zu „moderatem Rückgang“

Hatte Pernod Ricard für das Finanzjahr noch mit einem leichtem Wachstum gerechnet, so stuft man die Situation nach einem satten Verkaufsminus in China im ersten Halbjahr um 25% deutlich weniger optimistisch ein: Man rechnet seitens des Konzerns jetzt mit einem Rückgang der Verkäufe in „niedrigem einstelligen Bereich“.

Im ersten Halbjahr des Finanzjahres gab es einen Rückgang um 4%, bei Whisky vor allem getrieben von einem starken Rückgang der Verkäufe bei Royal Salute Whisky in China. Insgesamt verkauft Royal Salute weltweit um 20% weniger als in der vorigen Vergleichsperiode.

Für 2027-2029 erwartet man sich wieder ein jährliches Wachstum von 3% bis 6 Prozent, 2026 sieht man noch als Übergangsjahr.

Die Verkäufe in den Regionen aus dem Bericht auf The Spirits Business: USA -7%, Kanada mit einem Plus, ebenso wie Brasilien, Mexiko mit einem nicht bezifferten Minus. Europa zeigte ein Minus von 2% (wenn man Russland nicht mitrechnet, gab es allerdings ein Wachstum von 1%). Besonders Polen, Frankreich und Irland zeigten Wachstum. Indien war ein deutlicher Lichtblick mit einem Wachstum von 6%.

Zu den Marken: Glenlivet mit minus 9% deutlich schwach, Ballantine’s mit 8% im Plus, ebenso wie Chivas mit 3%. Jameson zeigte sich in der ersten Hälfte des Finanzjahres 2025 unverändert.