13. Februar – Annabel Thomas hält Nc’nean Tasting bei 39 Spirits & Cigars in Eichstätt

Annabel Thomas hat mit ihrer Nc’nean Distillery in den schottischen Highlands eine bemerkenswerte Verbindung von Whiskykönnen und modernster nachhaltiger Produktion geschafft. Es ist immer wieder eine Freude, von ihr über ihre Arbeit zu hören und die Whiskys aus der abgelegenen Brennerei zu verkosten.

Solch eine Möglichkeit ergibt sich am 13. Februar bei 39 Spirits & Cigars bei einem offenen Tasting in Eichstätt in der Nähe von Ingolstadt, wo Annabel Thomas zudem auch den von ihr extra für das Geschäft abgefüllten Whisky vorstellt.

Mehr darüber in der knappen Pressenifo, die wir dazu erhalten haben:

13.02. – Nc’nean-Tasting mit Annabel Thomas bei 39 Spirits & Cigars

Am Donnerstag, den 13.02. ab 17.00 Uhr, besucht die Gründerin von Nc’nean, Annabel Thomas, den Laden 39 Spirits & Cigars in Eichstätt für ein offenes Tasting des Nc’nean Lineups.

Neben dem regulären Sortiment kann auch das exklusive Single Cask für 39 Spirits & Cigars probiert werden. Dazu gibt es alle Informationen rund um die nachhaltige Destillerie direkt aus erster Hand.

