Weitere Neuheiten bei Kirsch Import: WhiskyHeroes für den deutschen Markt, Mystical Malt Creature von Murray McDavid und Ardlair aus der Signatory Vintage Cask Strength Collection

Weitere neue Abfüllungen, die demnächst im Handel erhältlich sein werden, stellt Kirsch Import heute vor. Hier alle Details zu den Abfüllungen, wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Geschichten für Genießer: Neue WhiskyHeroes-Abenteuer für den deutschen Markt

Zwei neue und exklusive Single Casks der WhiskyHeroes nehmen Genießer hierzulande auf von Charakter, Kraft und Geschmack geprägte Abenteuer mit. Erzählt werden diese von Brave New Spirits. Der unabhängige Abfüller, Blender und Brennereibauer mit Sitz in Glasgow hat dabei auch für die nötigen Superkräfte gesorgt: Die WhiskyHeroes bestehen ausschließlich aus Single Casks oder Small Batches, die entweder in hochwertigen Sherry- oder Bourbonfässern gereift beziehungsweise veredelt wurden.

Am Fuße des Berges Ben Rinnes lauert eine Verlockung für anspruchsvolle Genießer. A Looming Threat bringt elf Jahre im kleinen Quarter Cask gereiften Hochgenuss der Brennerei Benrinnes in nur 173 Flaschen. Vorbelegt war das Firt-Fill-Fass mit dem so raren wir komplexen Palo Cortado Sherry.



Captain Burnside ist hierzulande kein Unbekannter: Für den Namen des Blended Malts sammelte Brave New Spirits vorab unter Whisky-Fans Vorschläge. Der Gewinner-Titel ist auf geheimer Mission in der Speyside unterwegs.



In einer der bekanntesten Brennereien aus dem Hause William Grant & Sons gebrannt, enthält der „teaspooned“ Whisky einen Teelöffel Whisky aus einer anderen Destillerie. Reifen durfte er für ganze 13 Jahre im First Fill Oloroso Sherry Barrique.

A Looming Threat (Benrinnes)

Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Exclusive Edition for Germany

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Palo Cortado Sherry Quarter Cask

173 Flaschen

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Captain Burnside

Brave New Spirits Blended Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Exclusive Edition for Germany

13 Jahre

Herkunft: Schottland

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Barrique

301 Flaschen

57,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Schauerlich-schönes Single Cask: Mystical Malt Creature von Murray McDavid für Kirsch-Kunden

Mythen ranken sich um die entlegene Gegend am Rande der Cairngorms in den östlichen Highlands und der Speyside. Wo den Legenden nach die Schwarzbrennerei leere Landstriche über Jahrhunderte in Dunkelheit hüllte, wurde unter einem schweren Himmel die Braeval Distillery geboren.



Nur für rund 30 Jahre wurde hinter ihren gespenstisch weißen Mauern gebrannt, bevor eine beklemmende Stille von den Gebäuden Besitz ergriff. 2008 wiedererweckt, produziert sie vor der Außenwelt meist verborgene honigsüße und würzige Malt Whiskys.



Einer, der entkommen ist, um Feinschmecker hierzulande heimzusuchen, ist der Braeval 2014/2024. Vom unabhängigen Abfüller Murray McDavid für neun Jahre in einem First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead gebannt, ist der düstere Speyside Single Malt besessen von üppigen dunklen Früchten, Rumrosinen, Gebäcknoten und Eichenwürze. 306 Flaschen stehen für schauerlich-schöne (Halloween-)Erlebnisse bereit.

Braeval 2014/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Mystical Malt Creatures – Selected by Kirsch Import

9 Jahre

Dest. 28/10/2014

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr. 18354

306 Flaschen

57,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Stark in Charakter & Preis: Signatory-Tipp von Ardlair

Als einer der erfolgreichsten schottischen „Bottler“ macht Signatory Vintage Genießern Drams zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben – gutes Preis-Leistungs-Verhältnis inklusive. Weit über 10.000 Fässer lagern in den Hallen im Highland-Örtchen Pitlochry. Eines von ihnen: das Single Cask Ardlair 2011/2024.

Mit dem fassstarken Highland Single Malt erleben Genießer die Ardmore Distillery von ihrer nicht-rauchigen Seite. Nach 13 Jahren im Oloroso-Sherryfass entstand ein Erlebnis, das preislich ebenso einladend ist wie geschmacklich: Im luxuriösen Dekanter verschmilzt dunkle Nussschokolade mit Datteln, Kirschen, Salzkaramell und Spekulatiusgewürzen.

Ardlair 2011/2024

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

13 Jahre

Dest. 27/01/2011

Abgef. 16/08/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Oloroso Sherry Butt

Fassnr. 900040

610 Flaschen

63,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert