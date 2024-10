Compass Box sichert sich Kredit in Höhe von £35 Millionen

Compass Box schaut weiterhin finanziell gestärkt in die Zukunft. Bereits 2022 erwarb Caelum Capital eine bedeutende Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen (wir berichteten). Zusätzliches Eigenkapital finanzierte die Wachstumspläne des Unternehmens. Kurz nach der Einführung seines neuen Standard-Portfolio (wir berichteten) sicherte sich der schottischen Whisky-Hersteller nun bei Santander UK ein asset-backed Lending-Paket in Höhe von £35 Millionen (ca. 42 Millionen Euro). Mit diesen neuen finanziellen Möglichkeiten möchte das Blending House seinen Wachstumskurs fortsetzen, und wird in die Qualität des aktuellen und zukünftigen Bestands sowie ins warehousing investieren.

Compass Box ist derzeit in Großbritannien, den USA, China, Japan, Frankreich und Deutschland etabliert. Im Zuge seines Wachstums möchte das Unternehmen dies auch im weiteren europäischem Raum, in Asien und den Travel Retail Märkten erreichen.

Nach dem Abschluss des Pakets zeigen sich beide Seiten zufrieden, wie wir bei The Herald scotland lesen können.

Phillip Blundell, Chief Financial Officer bei Compass Box:

The relationships built with the team were a gamechanger, alongside their knowledge and understanding of the industry. We can’t wait for the next chapter of bringing more innovation to the whisky sector, and to more markets.”

“Santander was viewed as more of a business partner than a typical lender.

Und Gavin Smith, Business Development Director bei Santander UK, fügt hinzu:

“We are delighted to be welcoming Compass Box Whisky to Santander, perfectly timed with the launch of its new core range of products.

The team at Compass Box has been great to work with, displaying a clear vision for growth and international expansion. We look forward to working with them over the coming years, with their continued innovation in new products.”