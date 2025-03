Neu bei Kirsch Import: Port Askaig 15 yo, The GlenAllachie 12 yo Sauternes Wood Finish, Ledaig 12 yo GM, Benromach Contrasts und Smuggler’s Trail

Wie gewohnt können wir am heutigen Dienstag wieder die Neuheiten vorstellen, die über Kirsch Import den Handel in Deutschland erreichen werden.

Von Islay aus einer nicht genannten Destillerie kommt die Limited Edition 2024 des Port Askaig 15 y.o. zu uns. Eigentlich ein UK Exclusive ist The GlenAllachie 12 y.o. Sauternes Wood Finish, doch einige Flaschen schaffen den Sprung über den Kanal. In der Discovery Range von Gordon & MacPhail stammt der Ledaig 12 y.o. – Peated aus der Brennerei Tobermory. Nicht unbedingt neu, jedoch jetzt wieder verfügbar sind die beiden Abfüllungen aus der Benromach Contrasts Reihe, Organic und Unpeated. Und aus den Niederlanden kommt Smuggler’s Trail, ein Single Blended Whisky aus Sherryfässern der Zuidam Distillers.

Mehr Infos rund um die Whiskys (zum Teil auch mit Tasting Notes) können Sie wie immer untenstehend finden:

Islay-Abwechslung mit Port Askaig 15 y.o.:

Steinsalz, Melone & rußiger Rauch

Port Askaig ist das Tor zu Islay. Und ein Synonym für großartigen Whisky. Die nach dem Örtchen an Islays Nordostküste benannte Marke fängt den typischen Charakter der Insel und ihrer ikonischen Whiskys ein. Die Abfüllungen sind dabei echte „mystery malts“: Von welchen Islay-Destillerien die torfigen Tropfen stammen, ist ein Geheimnis.

Die Limited Edition 2024 des Port Askaig 15 y.o. führt Islay-Fans zu einer Brennerei im Norden des Hebriden-Eilandes. Aus 30 traditionellen Refill Hogsheads kombiniert, bietet der Single Malt Abwechslung zu den meisten Islay-Whiskys, obwohl er dem Wesen der Insel treu bleibt.



So umspielt eine Meeresbrise geröstete Vanilleschoten, während auf dem Grill Orangen mit Kräutern sowie Fisch schmoren. Melone und Steinsalz klingen im Finale mit süßem, rußigem Rauch nach.

Port Askaig 15 y.o. – Limited Edition 2024

Islay Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Hogsheads

50,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Sauternes-Finish für Frühlingsgefühle:

The GlenAllachie 12 y.o. aus der Wood Collection

Den Einfluss von Holz auf Whisky durch sorgfältiges Fassmanagement sanft lenken: Diese Kunst hat Billy Walker in über 50 Jahren perfektioniert. In der Wood Collection liefert der Branchenveteran Wahrzeichen für sein Whisky-Handwerk – limitiert, unverfälscht, mit erhöhten 48% vol. abgefüllt und auf gutem Preisniveau.

Eine neue Abfüllung der Reihe liefert geschmackliche Frühlingsgefühle – dank Finish in Sauternes-Fässern. Der berühmte französische Dessertwein wird aus der seltenen weißen Rebsorte der Region Bordeaux hergestellt. Ausgewählte Hogsheads haben dem The GlenAllachie 12 y.o. Sauternes Wood Finish köstliche Noten von reifem Pfirsich, Karamellsauce, Ingwer und Eiscreme verliehen, die Lust auf die anbrechende Saison machen.



Der limitiert verfügbare Single Malt wurde exklusiv für das Vereinigte Königreich ausgewählt. Wir konnten einige Flaschen für Kirsch-Kunden ergattern.

The GlenAllachie 12 y.o. Sauternes Wood Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Wood Collection – UK Exclusive

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Sauternes Wine Hogsheads (Finish)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Honigwabe, Butterscotch und Karamellsauce, mit kandiertem Ingwer, Mokka und Pfirsichen.



Geschmack: Tropische Früchte, Heidehonig und Backgewürze, gefolgt von Demerara-Zucker, Kokosnuss und Marmelade.



Nachklang: Zitrusnoten, Karamell und Eiscreme.

Rauchzeichen für Entdecker:

Gordon & MacPhail führt auf die Isle of Mull

Grün, Grau oder Lila? Whiskys seiner Discovery Range kennzeichnet der unabhängige Abfüller Gordon & MacPhail je nach Geschmacksprofil mit einer unterschiedlichen Farbe. Der Vorteil für alle, die ins Sortiment des Traditionshauses einsteigen: Sie erkennen auf einen Blick ihre Lieblingswhiskys. Einsteigerfreundlich ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis der Serie.

Passend zum Charakter „Smoky With Peat” beinhalten die hellen Tuben getorfte Whiskys. Der Ledaig 12 y.o. entstand im stark rauchigen Zweig der Tobermory Distillery auf der Isle of Mull.



Auf üppige Vanille lässt er einen komplexen Mix von Geräuchertem, Bratapfel und zarten Zitrusnoten folgen. Danach bedecken eingekochte Früchte und cremige Milchschokolade den Gaumen, bevor Torfrauch lange ausklingt.

Ledaig 12 y.o. – Peated

Gordon & MacPhail Island Single Malt Scotch Whisky

Discovery Range – Smoky with Peat

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Oak Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Auch ungetorft unschlagbar gut:

Benromach Organic & Unpeated sind zurück

Der Traditionsabfüller Gordon & MacPhail erfüllte sich mit Benromach den Traum von der eigenen Brennerei. Seit der Wiedereröffnung im Jahr 1998 belebt die kleine Destillerie in Handarbeit einen fast in Vergessenheit geratenen Stil von Speyside Single Malts wieder: voluminös und mit einem Hauch von Rauch.

Ausnahmen bestätigen aber auch bei Benromach die Regel – insbesondere in der experimentellen Contrasts-Reihe. So wird der Benromach Contrasts: Organic etwa aus ungetorftem Bio-Gerstenmalz gebrannt und reift in Virgin Oak Casks. Der erste je biozertifizierte Single Malt Scotch ist ein süßes, zugängliches Erlebnis mit Noten von Vanille, Toast, Banane, Milchschokolade und Gewürzen. Nach neun Jahren im Fass ist nun das neue Batch da.

Für starken Kontrast zum Kernsortiment sorgt auch der Benromach Contrasts: Unpeated. Zwar reift er wie für Benromach typisch in First Fill Bourbon und Sherry Casks, baut aber auf ungetorftes Gerstenmalz. Nicht vorhandene Raucharomen gleicht der Single Malt mit üppig-süßen Fruchtnoten und der Würze von Ingwer, Lakritz und Pfeffer aus. Jetzt wieder verfügbar!

Benromach Contrasts: Organic

Speyside Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest.: 2015

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Virgin American Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benromach Contrasts: Unpeated

Speyside Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Casks, First Fill Bourbon Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Zugänglich in Geschmack & Preis:

Smuggler’s Trail Single Blended Whisky aus Sherryfässern

1975 gegründet, sind die Zuidam Distillers eine der letzten unabhängigen Destillerien unseres Nachbarlandes, die nach dem „farm to glass“-Prinzip arbeitet. Die Familienbrennerei hat sich 100-prozentig natürlichen Rohstoffen und traditionellen Arbeitsweisen verschrieben. Mit sympathischem Understatement brennt – u.a. in großen Pot Stills von Forsyths – Patrick van Zuidam in zweiter Generation nicht nur erfolgreich Genever und Gin, sondern auch Whisky aus teils eigenem Getreide.

Mit Smuggler’s Trail präsentieren die Niederländer Single Blended Whiskys – warm, weich, vollmundig und damit nicht nur preislich zugänglich. Dem einstigen Schmugglerpfad aus der Umgebung der Brennerei gewidmet, führen die Abfüllungen auf eine geschmackliche Erkundungsreise. Dafür vermählt Zuidam drei in den hauseigenen Pot Stills gebrannte Whiskysorten: Single Malt, Weizenwhisky aus Weizen und gemälzter Gerste sowie Grain Whisky aus Roggen, Mais, Weizen, Dinkel und gemälzter Gerste.



Der Smuggler’s Trail – PX Cask ist eine Sonderediton. Ausschließlich in Pedro Ximénez Sherry Casks gereift, ist Zuidams Blended Whisky mit natürlichem Bernsteinton sowie zusätzlichen Noten von Schokolade und Rosinen ausgestattet.

Smuggler’s Trail – PX Cask

Zuidam Distillers Dutch Single Blended Whisky

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Casks

43% vol.

0,7 Liter