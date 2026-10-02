Die Jagdmanufaktur Waldkauz hat nun unter dem Label The Malt Kauz ihre zweite Eigenabfüllung auf den Markt gebracht – einen 11 Jahre alten Linkwood aus dem White Port Barrique. Er folgt der erfolgreichen Erstabfüllung, einem 10 Jahre alten Benrinnes, über den wir hier berichteten.

Hier jedenfalls alle Infos über den THE MALT KAUZ #2 Linkwood:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Selten, fruchtig, unwiderstehlich:

THE MALT KAUZ präsentiert einen 11-jährigen Linkwood aus dem White Port Barrique

Diese Zeit des Jahres hat eine eigene Magie: Die letzten warmen Tage treffen auf das erste Leuchten der Wälder, reifes Obst hängt schwer in den Ästen, und in der Luft liegt bereits jene Würzigkeit, die den Wechsel der Jahreszeit ankündigt. Genau in diesem Zwischenraum – zwischen der Leichtigkeit des Sommers und der Tiefe des Herbstes – findet die zweite Edition von THE MALT KAUZ ihren Platz: ein 11-jähriger LINKWOOD Single Malt aus der Speyside, gereift in einem seltenen First Fill White Port Barrique.

Hinter THE MALT KAUZ steht Markus Holthausen, Gründer der Jagdmanufaktur WALDKAUZ. Was als gemeinsame Leidenschaft unter whiskybegeisterten Freunden begann, hat sich unter seiner Ägide zu einem Projekt mit klarer Haltung entwickelt: sorgfältig ausgewählte Single Casks, persönlich verkostet und jedes mit seinem ganz eigenen Charakter. Genusskultur, Natur und Jagd gehören für den Neusser Unternehmer und Jäger seit jeher zusammen – eine Verbindung, die auch den Charakter der THE MALT KAUZ-Abfüllungen prägt.

Unterstützung bekommt er dabei von Tilo Schnabel alias THE CASKHOUND, der mit seinem Netzwerk und Zugang zu außergewöhnlichen schottischen Whiskyfässern dafür sorgt, dass aus dem Anspruch auch Wirklichkeit wird — und von der Künstlerin Lana Mathieson, deren handgezeichnete Illustrationen jede Edition begleiten: feinstrichig, stimmungsvoll, mit einem leisen Augenzwinkern.

Speyside trifft Alto Douro: Frucht, Eleganz und ein ein letzter Hauch sommerlicher Wärme

Linkwood nahe Elgin gehört zu den traditionsreichsten Destillerien der Speyside und ist seit jeher bekannt für einen hellen, floralen Stil mit Obstgartenfrucht und cremig-wachsiger Textur. Der Großteil der Produktion fließt in renommierte Blends, was unabhängige Abfüllungen umso interessanter macht.

Unsere Edition zeigt den Linkwood-Charakter in einem ungewöhnlichen Gewand: hell, elegant und mit einer charmanten Portion Süße, die dem erstbefüllten White Port Barrique zu verdanken ist. Fruchtig, cremig, fein gewürzt — und mit einer angenehm trockenen, fruchtbetonten Länge. Die Trinkstärke von 47 % bringt die Komplexität und Zugänglichkeit in eine schöne Balance: voll im Geschmack, tief in der Aromatik, ohne je zu überfordern. So ist auch unsere zweite Abfüllung genau das, wofür THE MALT KAUZ steht: kein Whisky fürs Regal, sondern für den Moment. Für die gesellige Runde ebenso wie für den stillen Abend nach einem langen Tag draußen …

Tasting Notes

Nase: In der Nase zeigen sich helle Früchte wie Birne, weißer Pfirsich und Toffee Apple, begleitet von Sandelholz, Orangenblüten und feinem Honig. Der Einfluss des White-Port-Fasses weckt Erinnerungen an Feigenmarmelade, Butterscotch und frisch gebackene Puddingbrezeln – oder sind es doch eher die handgemachten Pasteis de Nata aus einer kleinen Pastelaria in der Altstadt von Porto?

Gaumen: Am Gaumen beginnt der Linkwood weich, cremig und sehr elegant mit Noten von reifen Äpfeln, Vanillepudding, Malz und Gewürzen wie Zimt, Nelken und Muskat. Die Portweinreifung ergänzt den typischen Linkwood-Charakter um Anklänge von Aprikose, Honigwein, Traubenmost und süßem Buttergebäck, abgerundet mit einem Spritzer Honigmelone und etwas Pfeffer.

Abgang: Der Nachklang ist mittellang, fruchtbetont und angenehm trocken, mit Noten von Honig, weißen Rosinen, einem Hauch gebrannter Mandeln und einer feinen Eichenwürze.

Bottling-Fakten

Alter: 11 Jahre

Destilliert: 2015 / Abgefüllt: 2026

Herkunft: Linkwood, Speyside Region, Schottland

Reifung / Fass-Typ: First Fill White Port Barrique

Stärke: 47 % Vol.

Füllmenge: 0,7 Liter

Flaschenanzahl: 353

Labelmotiv: Rauhaardackel mit Jagdgewehr

Nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Preis: 59,00 € / 70 cl

Ab dem 1. Oktober 2026 ist der aromenreiche Linkwood exklusiv im WALDKAUZ-Shop zu haben — unter www.shop.waldkauz.net. Und wer Gefallen gefunden hat: weitere Editionen der THE MALT KAUZ-Collection sind bereits in Planung.