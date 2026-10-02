Neu aus der Destillerie Dalmore: The Dalmore Cigar Malt Signature Reserve Aged 18 Years

Laut einem Bericht auf The Whisky Wire wird es im Laufe des Oktobers eine neue Abfüllung aus der Highland Destilerie Dalmore geben: Der The Dalmore Cigar Malt Signature Reserve Aged 18 Years hat zunächst für 16 Jahre eine Reifung in ex-Bourbon Barrels erhalten, bevor er in unterschiedlichen Fässern (nicht unüblich bei Dalmore) nachgereift wurde. 5 Fässer sind es insgesamt: Matusalem-Sherry-Fässer, Marsala-Fässer aus französischer Eiche, Cabernet-Franc-Barriques aus französischer Eiche und Cabernet-Sauvignon-Barriques aus französischer Eiche.

Laut Destillerie steht bei dieser Abfüllung der Einfluss der Weinfässer im Vordergrund, die einen gehaltvollen, zur Zigarre passenden Whisky ergeben. Von den Bourbon-Fässern kommt Süße, Matusalem Sherry trockene Früchte und Nussigkeit (die Basis des Whiskys), Marsalafässer tragen die Wärme von Ingwer und Gewürznoten bei. Cabernet Franc Fässer sollen für Tiefe sorgen, während die Cabernet Sauvignon-Fässer die Tannine und die Struktur in den Whisky einbringen.

Zusammen ergibt dies, nach den offiziellen Tasting Notes, Aromen von Schokolade mit Orange, getrockneten Feigen und dunklen Früchten, ausbalanciert durch Nuancen von aromatischem Oud und Sandelholz. Am Gaumen soll man bei ihm Noten von Waldbeeren und klebrigen Datteln, abgestimmt mit Orangenmarmelade, dunkler Schokolade und Zimtgewürz finden.

Der neue The Dalmore Cigar Malt Signature Reserve Aged 18 Years erscheint im Laufe des Oktobers, in UK wird für ihn ein Preis von 299 Pfund aufgerufen. Erhältlich wird er auf der Webseite der Brennerei sein, und bei ausgesuchten Händlern.