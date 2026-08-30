Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (509)

Willkommen zur 509. Folge der Whiskyvideos der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 509 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

Made in Germany : der Whisky Podcast Folge 56

Irish Whiskey News Deutschland Podcast Episode 59

Videos:

Friendly Mr. Z – Sherry-Bomb Abfüllung aus der Local Heroes Serie von Coleburn

Wasser und Malz – Kilchoman 11 Jahre 100% Islay Sherry Cask

Whisky Evening – Dalmore x3

Whisky & Film – Terence Hill Mild und Bud Spencer rauchig

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.